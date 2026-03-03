Guillermo del Toro elogia Project Hail Mary: “Un film emozionante e bellissimo”

Guillermo del Toro ha espresso pubblicamente il suo entusiasmo per Project Hail Mary, il nuovo adattamento sci-fi tratto dal romanzo di Andy Weir. Il celebre regista premio Oscar ha condiviso sui social un commento entusiasta che sta contribuendo ad accendere ulteriormente l’attesa per l’uscita del film.

Del Toro, noto per opere come Il labirinto del fauno e per il suo immaginario che fonde fantasy, horror e romanticismo gotico con un uso magistrale degli effetti pratici, non è nuovo a elogi pubblici verso colleghi e progetti che lo colpiscono particolarmente. Negli ultimi mesi aveva già lodato diversi film, ma il suo giudizio su Project Hail Mary è stato particolarmente caloroso.

Il regista ha scritto su X:

“HO ADORATO questo film! Emozionante e bellissimo — con interpretazioni fantastiche e una straordinaria padronanza registica!”

Un endorsement di questo peso, proveniente da uno dei cineasti più rispettati della scena internazionale, rappresenta un segnale forte per il nuovo progetto sci-fi.

Ryan Gosling protagonista di un’epopea spaziale che punta già agli Oscar

Project Hail Mary è tratto dal romanzo omonimo di Andy Weir, autore di The Martian, e vede Ryan Gosling nel ruolo principale di Ryland Grace, un insegnante di scienze che si risveglia su un’astronave senza memoria della propria identità o della missione che lo ha portato lì. Con il graduale ritorno dei ricordi, scopre di essere l’unica speranza per salvare la Terra da una misteriosa sostanza che sta causando l’agonia del Sole.

Nel cast figurano anche Sandra Hüller, Milana Vayntrub, Ken Leung e Lionel Boyce. Il film promette una combinazione di spettacolo visivo, tensione emotiva e una componente più intima, con Gosling impegnato in una performance che per larga parte lo vede da solo in scena, prima di un inatteso incontro che potrebbe cambiare le sorti della missione.

Le prime reazioni della critica sono estremamente positive. Secondo Liam Crowley di ScreenRant, il film è “immaginazione scatenata, ancora meglio di quanto avessi immaginato sulla pagina. Il modo in cui Gosling riesce a catturare l’attenzione in uno spettacolo quasi interamente da solista è incredibile — uno dei primi candidati al premio come Miglior Attore. E il mio dolce principe Rocky… lacrime per tutto il terzo atto. Una meravigliosa dimostrazione di amicizia.”

L’attenzione verso la possibile corsa agli Oscar è già iniziata. Gosling, candidato tre volte in carriera ma mai vincitore, potrebbe trovare proprio in questo ambizioso progetto fantascientifico il ruolo capace di consacrarlo definitivamente.

L’attore sarà inoltre protagonista di altri progetti importanti nei prossimi anni, tra cui Star Wars: Starfighter diretto da Shawn Levy. Tuttavia, è proprio Project Hail Mary a rappresentare, almeno per ora, il suo impegno più ambizioso sul piano narrativo ed emotivo.

Il film arriverà nelle sale il 20 marzo, pronto a sfidare il box office e, forse, anche la stagione dei premi.

FOTO DI COPERTINA: Guillermo del Toro arriva alla première di Los Angeles di “Frankenstein” di Netflix. Foto di Image Press Agency via DepositPhotos.com