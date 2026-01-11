La sua verità (His & Hers): spieghiamo il finale della serie Netflix

La sua verità (His & Hers), la miniserie thriller in sei episodi disponibile su Netflix, è un giallo psicologico che gioca con le percezioni, la memoria e i legami spezzati del passato.

La sua verità, basato sull’omonimo romanzo di Alice Feeney del 2020, vede Tessa Thompson nei panni di Anna Andrews, una conduttrice televisiva che si reca nella sua città natale, Dahlonega, in Georgia, per seguire il caso di una donna brutalmente assassinata. Una volta arrivata sulla scena del crimine, scopre che il suo ex marito, Jack Harper (Jon Bernthal), è il detective incaricato del caso.

Man mano che la serie procede, gli spettatori scoprono che sia Anna che Jack sono collegati ai crimini. Secondo la descrizione dello show, l’ex coppia “compete per risolvere un caso di omicidio in cui ciascuno crede che l’altro sia il principale sospettato”. La serie limitata è arrivata su Netflix l’8 gennaio.

Sia Jack che Anna sono costretti ad affrontare i loro passati tormentati e i segreti sepolti per arrivare alla verità, ma come in ogni vero giallo, le cose non sono sempre come sembrano. Oltre a Thompson e Bernthal, la serie vede anche Sunita Mani nel ruolo di Priya, Crystal Fox nel ruolo di Alice, Pablo Schreiber nel ruolo di Richard, Rebecca Rittenhouse nel ruolo di Lexy, Marin Ireland nel ruolo di Zoe, Chris Bauer nel ruolo di Clyde, Jamie Tisdale nel ruolo di Rachel e Poppy Liu nel ruolo di Helen.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul finale di La sua verità, compreso il movente dell’assassino.

Sebbene La sua verità sembri inizialmente riguardare un unico omicidio, la città di Dahlonega viene sconvolta quando tre donne vengono brutalmente uccise. Il primo crimine, che spinge Anna a tornare a casa, è la morte raccapricciante di Rachel, ex compagna di liceo di Anna che aveva una relazione con Jack.

Mentre Jack e Anna indagano sull’omicidio, rimangono scioccati quando un’altra ex amica di Anna, Helen, viene brutalmente assassinata nel suo ufficio. Anche la terza amica del liceo, Zoe, che è anche la sorella di Jack, viene trovata morta.

Anna e Jack mettono insieme i pezzi e scoprono che tutti e tre i crimini sono collegati dai messaggi inquietanti lasciati sui corpi delle vittime e dallo stesso braccialetto dell’amicizia attaccato a ciascuna di esse. Sia Anna che Jack diventano rapidamente sospettati a causa delle loro complicate relazioni con ciascuna delle vittime, ma alla fine sembra che Anna sia effettivamente la prossima persona in pericolo.

Tuttavia, il finale prende una piega scioccante quando viene rivelato che Anna non ha mai dovuto temere per la sua vita, perché sua madre anziana, Alice, era la persona dietro tutti gli omicidi.

Contemporaneamente agli omicidi, un incidente traumatico del passato di Anna riemerge come possibile movente. Da adolescente, Anna era molto amica di Rachel, Zoe ed Helen e invitò tutte e tre, insieme all’outsider Catherine Kelly (Astrid Rotenberry), alla sua festa di compleanno per i 16 anni.

Sfortunatamente, la festa è diventata tutt’altro che festosa quando Rachel, Zoe ed Helen hanno attirato Anna e Catherine nel bosco con l’intenzione di aggredirle sessualmente. Mentre Anna veniva aggredita, Catherine è riuscita a scappare.

Sebbene Anna abbia tenuto segreto per anni il violento incidente, sua madre ha poi scoperto cosa era successo alla figlia. Alice alla fine rivela di aver pianificato meticolosamente tutti gli omicidi delle donne per vendicarsi di ciò che avevano fatto ad Anna tanti anni prima.

Nel suo atto finale di vendetta, Alice incastra Catherine, che ha cambiato nome in Lexy ed è diventata un’irriconoscibile conduttrice televisiva, per gli omicidi prima di essere uccisa dal partner di Jack e non poter mai raccontare la vera storia.