Taboo potrebbe tornare: a nove anni dall’esordio, la serie crime con Tom Hardy verso una clamorosa rinascita

Il 2026 si sta già delineando come un anno particolarmente intenso per Tom Hardy sul piccolo schermo. Tra i vari progetti in arrivo, un aggiornamento inatteso potrebbe renderlo ancora più significativo: Taboo, l’acclamata serie crime andata in onda nel 2017, potrebbe finalmente tornare con una seconda stagione dopo quasi nove anni di silenzio.

Co-creata e scritta da Steven Knight, Taboo è rimasta a lungo una sorta di culto dimenticato. Nonostante il rinnovo ufficiale arrivato poco dopo la messa in onda della prima stagione, lo sviluppo del seguito si è arenato, complice l’agenda fittissima dei suoi creatori. Hardy e Knight non hanno mai nascosto il desiderio di proseguire la storia, ma fino a oggi erano mancate indicazioni concrete.

Steven Knight: “Io e Tom sappiamo già cosa fare nella stagione 2”

La svolta arriva da una recente intervista di Steven Knight a Radio Times, in cui l’autore ha confermato che il piano per Taboo stagione 2 esiste già ed è stato discusso direttamente con Tom Hardy. Knight ha spiegato che, pur restando una questione di incastri produttivi, la direzione narrativa è chiara e condivisa, trasformando il ritorno della serie in una questione di “quando” piuttosto che di “se”.

La prima stagione di Taboo raccontava, in otto episodi, il ritorno a Londra di James Keziah Delaney, avventuriero enigmatico e tormentato, immerso nei traffici commerciali e nelle ombre dell’Impero britannico dell’Ottocento. Il personaggio, interpretato da Hardy con intensità magnetica, è considerato da molti uno dei suoi ruoli televisivi più riusciti, secondo solo a Peaky Blinders.

All’epoca, la serie ottenne ottimi riscontri di critica e quasi sei milioni di spettatori medi a episodio negli Stati Uniti, spingendo BBC e FX a confermarne rapidamente il rinnovo. Tuttavia, il successo travolgente di Peaky Blinders, insieme a impegni cinematografici come Dunkirk e Venom per Hardy, ha finito per rallentare tutto.

Oggi lo scenario sembra cambiato. Knight ha appena concluso il film Peaky Blinders: The Immortal Man, mentre Hardy potrebbe ritagliarsi una finestra produttiva dopo l’uscita del lungometraggio. Le condizioni ideali, insomma, per riportare in vita l’universo oscuro e affascinante di Taboo.

Se il progetto dovesse concretizzarsi, il ritorno di James Delaney rappresenterebbe uno degli eventi televisivi più attesi dai fan del crime storico, chiudendo finalmente una delle attese più lunghe e misteriose della serialità moderna.