George R.R. Martin ha regalato 12 storie inedite allo showrunner di A Knight of the Seven Kingdoms

Il prossimo capitolo dell’universo di Game of Thrones potrebbe essere molto più pianificato di quanto i fan immaginassero. In vista del debutto di A Knight of the Seven Kingdoms, George R. R. Martin ha infatti condiviso con lo showrunner della serie, Ira Parker, ben 12 storie inedite ambientate nel ciclo narrativo di Tales of Dunk and Egg, mai pubblicate ufficialmente.

La rivelazione arriva da un’intervista rilasciata da Parker a The Hollywood Reporter, nella quale lo showrunner ha spiegato che Martin non si è limitato alle tre novelle già note al pubblico. Oltre a Il Cavaliere Errante, La Spada Giurata e Il Cavaliere dei Sette Regni, l’autore ha fornito una serie di outline che tracciano il percorso di Dunk e Egg per gran parte delle loro vite, offrendo una mappa narrativa molto più ampia rispetto a quanto disponibile finora nei libri.

Una base narrativa solida per evitare gli errori del passato

Secondo Parker, alcune di queste storie sono poco più che sinossi di poche righe, mentre altre risultano decisamente più dettagliate. In ogni caso, il materiale fornito da Martin rappresenta una bussola fondamentale per evitare problemi di coerenza narrativa che avevano segnato le fasi finali della serie madre. Conoscere in anticipo le grandi svolte del destino dei protagonisti permette infatti di costruire una serie televisiva con una direzione chiara, anche in assenza dei romanzi completi.

Al momento, HBO ha confermato che A Knight of the Seven Kingdoms adatterà esclusivamente le tre novelle già pubblicate. Tuttavia, qualora la serie dovesse incontrare il favore del pubblico e ottenere rinnovi per più stagioni, il materiale inedito potrebbe diventare la base per un’espansione naturale della storia. Parker ha dichiarato apertamente che sarebbe entusiasta di raccontare sullo schermo tutte e dodici le avventure ancora sconosciute di Dunk ed Egg.

Lo showrunner non ha nascosto però le incognite legate al lancio di una nuova serie all’interno di un franchise così imponente. A Knight of the Seven Kingdoms avrà un budget sensibilmente inferiore rispetto a House of the Dragon, che si aggira intorno ai 20 milioni di dollari a episodio. Questo significa meno draghi, meno location spettacolari e un’impostazione più intima, incentrata sui personaggi e sul viaggio.

La serie debutterà su HBO il 18 gennaio 2026, segnando l’inizio di una nuova avventura a Westeros, più contenuta nelle dimensioni ma potenzialmente decisiva per il futuro dell’intero universo narrativo.