Jennifer Lawrence ha quasi smesso di recitare durante i suoi due anni di pausa: “Ero in pace con me stessa”

Jennifer Lawrence tornerà a brillare sul grande schermo quest’anno, recitando nel tanto atteso thriller psicologico Die My Love, della regista Lynne Ramsay. Con questa commedia dark, la Lawrence torna a interpretare i ruoli complessi in cui eccelle, dopo essere diventata una star di prima grandezza grazie alle sue interpretazioni in Silver Linings Playbook, American Hustle e Winter’s Bone.

A 35 anni, Lawrence potrebbe ancora regalare molte altre interpretazioni decisive per la sua carriera. Tuttavia, la star di Hunger Games ha rivelato in una nuova intervista al The Graham Norton Show che recentemente ha pensato di ritirarsi. Dopo la fine di The Hunger Games e la sua quarta nomination all’Oscar per Joy, Lawrence ha visto una serie di insuccessi e ha finito per prendersi due anni di pausa.

Dopo il film X-Men del 2019Dark Phoenix, il prossimo film di Lawrence è stato Don’t Look Up del 2021. Ha confidato a Norton che si stava semplicemente prendendo una pausa dopo che le grandi saghe e i film premiati avevano occupato la sua vita per così tanto tempo, e ha riflettuto: “Mi sono presa un po’ di tempo, ho lavorato per tutti i miei vent’anni, e poi mi sono detta… cosa c’è là fuori? Cosa sta succedendo?”

“Ero in pace con la possibilità che ciò accadesse”, ha continuato Lawrence, parlando di come questa pausa le avrebbe permesso di tornare a Hollywood. “[Hollywood] è molto… Penso che sarei stata [bene], ma sarei anche stata molto turbata. Non lo so”.

Ironia della sorte, l’ultimo film di Lawrence prima di Die My Love è stato No Hard Feelings del 2023, il che significa che non la vediamo da due anni. Anche se mettere in pausa la propria carriera comporta dei rischi, è possibile che Lawrence sia ormai un nome così famoso che i registi saranno ancora interessati a lavorare con lei, anche dopo una pausa.

Lawrence ha dichiarato che “sarei stata davvero sconvolta” all’idea di abbandonare la recitazione, sottolineando che entrambe le opzioni presentavano pro e contro. Tuttavia, ora sembra essersi nuovamente dedicata alla recitazione, con alcuni progetti in cantiere dopo Die My Love, tra cui un progetto senza titolo con Amy Schumer e il film The Wives dei registi emergenti Michael Breslin e Patrick Foley.

Ma soprattutto, Lawrence reciterà al fianco di Leonardo DiCaprio nel prossimo film di Martin Scorsese, What Happens at Night. Questo thriller psicologico e storia di fantasmi segue una coppia che si reca in una remota e innevata cittadina europea per adottare un bambino e soggiorna in un misterioso hotel abitato da un gruppo di personaggi eccentrici.

Avendo trascorso gran parte della sua giovane vita lavorando a The Hunger Games e X-Men, e ricevendo una serie di nomination agli Oscar e l’attenzione che ne deriva prima dei 30 anni, è comprensibile che Jennifer Lawrence abbia pensato a come sarebbe stato uscire dalle luci della ribalta. Tuttavia, era ancora appassionata del suo mestiere e alla fine è tornata a farlo.