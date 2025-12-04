Le streghe Mayfair di Anne Rice – Stagione 2, la spiegazione del finale: Rowan libera tutto il suo potenziale in un finale caotico

Sebbene nell’ultimo episodio della seconda stagione di Le streghe Mayfair di Anne Rice si sia parlato molto della guerra imminente, la vera sorpresa è stata la guerra che si è svolta davanti ai nostri occhi questa settimana. E quando si parla di guerra, è ovvio che per vincere entrambe le parti devono adattarsi alle mutevoli circostanze. Alla fine, non è solo l’incredibile capacità di Julien di tradire a sconvolgere lo spettatore. Si rimane anche piuttosto perplessi di fronte alla complessità moralmente opaca del personaggio di Rowan Mayfair.

Strana genitorialità in Le streghe Mayfair di Anne Rice

Non dovrebbe sorprendere che Lasher sia profondamente innamorato della sua nuova sposa, soprattutto se si ricorda che la loro unione risale a secoli fa. Erano già stati sposati prima che Lasher morisse. E ora che ha una seconda possibilità di costruire una famiglia con l’amore della sua vita, l’istinto di Lasher è perfetto. Vuole che Emaleth e i loro futuri figli seguano Rowan a New Orleans. È davvero un peccato che Emaleth si senta al sicuro con la famiglia di Ian. Ora che sta per dare alla luce i loro figli, è giusto che voglia rimanere in un posto che conosce bene.

Rowan deve provare un mix di sentimenti piuttosto estremo seduta fuori dalla stanza di Lasher ed Emaleth, in attesa di diventare nonna e probabilmente combattendo una cupa gelosia per rimanere concentrata e moralmente pulita. Julien deve averlo intuito. Altrimenti perché avrebbe cercato di provocare Rowan? Era solo un divertimento per qualcuno astuto come Julien, la ciliegina sulla torta dopo aver lanciato un incantesimo del sonno su Rowan. La casa dei Mayfair è in fermento per i preparativi di una festa inquietante, mentre Lasher si allontana da Emaleth in travaglio.

La genetica magica dei Taltos assicura la nascita sicura di un’intera cucciolata. Ma dato che gli mentono e gli dicono che incontrerà Rowan, Lasher non può andare in nessun posto di buono. Rowan è stata tenuta in vita solo perché Julien la vuole presente alla cerimonia. No, non per bontà d’animo. Ha a che fare con il potere di Rowan. Julien crede che la sua presenza moltiplicherà i poteri che riceveranno.

Il bene e il male

Sembra che gli Scottish Mayfair si siano preparati all’interferenza della Talamasca nella loro cerimonia. Rinchiusa nella prigione degli Mayfair, Polina è fortunata che Sip abbia ancora con sé il chip di fiducia. Anche se è terrorizzata all’idea di correre il rischio, Polina non ha altra scelta che collaborare con Sip e distrarre la guardia in modo che Sip possa attaccargli il chip. La fortuna è che Rowan, priva di sensi, viene gettata nella cella di fronte alla loro. Con la guardia ora dalla loro parte, Sip riporta Rowan in sé e le assicura che non vuole fare del male a Lasher. Finché non lo ha sentito dalla bocca di Sip, Rowan non credeva del tutto che Lasher fosse mai stato un essere angelico.

Rowan conosce Sip abbastanza da sapere quando dice la verità. Se me lo chiedete, penso che Julien debba aver avuto qualcosa a che fare con il fatto che Rowan abbia riottenuto l’arsenale completo dei suoi doni. Sip non ha visto come Lasher sia morto nella sua vita precedente. Ma sa che dopo il suo matrimonio con Emaleth, è andato nel bosco con i suoi amici. Quindi è lì che Rowan, Sip e Polina si dirigono alla ricerca di Lasher. Ma non sono soli nella loro ricerca. Moira ha ingannato la guardia ingenua e si è liberata. Con la scusa di essere una Mayfair, fa esattamente ciò che temevano avrebbe fatto. Legge le loro menti come libri aperti. Quello che scopre è più morboso di quanto chiunque di loro potesse immaginare. I Taltos non sono esseri venerati dai Mayfair scozzesi. Sono gli agnelli sacrificali che intendono consumare. Stanno ingrassando i bambini in rapida crescita per il banchetto.

Il destino di Lasher non è molto diverso da quello dei suoi figli magici. La sua gola viene tagliata e il suo sangue riempie la ciotola dell’avidità di Julien. Il tragico dono del sangue di Lasher sboccia tutto intorno a lui. Ma lui non è ancora morto. Non se sua madre furiosa ha un incantesimo da lanciare. Mentre tutti pensavano che Lasher fosse morto, la magia di Rowan lo ha riportato in vita. Ma quando ha dovuto affrontare la paura di perdere Lasher, credo che per Rowan sia diventato troppo difficile negare il groviglio di emozioni che prova per lui. Meglio così. Quando mai i Mayfair sono riusciti a evitare un groviglio incestuoso?

Il faccia a faccia

In quanto padre dei bambini che i Mayfair non vedono l’ora di divorare, Lasher è una forza da non sottovalutare. È piuttosto folle vedere come gli uomini della famiglia Mayfair commettano gli stessi errori commessi dal padre. Abel e Hamish hanno agito contro il loro buon senso e hanno scelto di fare cose terribili per compiacere il padre, un uomo che non è molto capace di amarli più di quanto ami se stesso. Ma questo perché Ian ha trascorso tutta la sua vita intrappolato in una dinamica simile con suo padre, il maestro manipolatore Julien Mayfair. Tutto ciò che faceva era per essere visto e amato da suo padre. Ciò che ottenne in cambio fu il tradimento finale. Julien non si è mai preoccupato della famiglia. Voleva il potere più di ogni altra cosa. E poiché il potere è dalla parte di Rowan, Julien non esita a pugnalare alle spalle suo figlio e a sciogliere il legame che univa Ian a Lark, essenzialmente sottraendogli l’unica carta che aveva contro Rowan. Immagino che non sarà la giornata di Ian. Ma questo non ha molta importanza ora che Lasher ha scatenato il suo segugio contro Ian. Ma Ian non muore da codardo. Anche mentre gli viene squarciata la gola, il suo ultimo gesto dimostra quanto sia veloce con il coltello. Forse è l’unico modo in cui è riuscito a rendere orgoglioso suo padre.

Lasher è morto, per ora

È sempre divertente vedere Rowan alle prese con qualcuno che sa il fatto suo. E chi è più bravo di Julien a pianificare? Il suo lavoro è reso più facile quando Lasher si prende un’ascia nel petto e, come si può immaginare, muore per la seconda volta nell’episodio finale della seconda stagione di Mayfair Witches. Ma a differenza della prima volta, il suo cuore si è fermato, ed è fuori dal controllo di Rowan. Più e più volte, Lasher è stato devastato dall’avidità della gente della valle, persone per le quali provava solo amore. Julien ha perfezionato il gioco dello sfruttamento questa volta. Secoli fa, gli abitanti della valle avevano tradito Lasher e lo avevano sacrificato, probabilmente ignari dei doni che scorrevano nelle vene dei figli di Taltos. Quindi, anche se Lasher ed Emaleth avessero avuto figli all’epoca, sarebbero stati sacrificati allo stesso modo. È stata la madre di Julien a decifrare il codice della magia legata alla genetica dei Taltos. Da allora, lo scopo della vita di Julien è stato quello di bere il sangue di Lasher, consumare i suoi figli e diventare una sorta di dio.

I poteri di Rowan hanno cambiato le cose. Non è che i poteri di Julien non siano aumentati vertiginosamente quando ha bevuto il sangue di Lasher. Voglio dire, ora quell’uomo può levitare. Ma Julien sa che il vero potere, un potere in grado di cambiare il mondo, può essere trovato solo se unisce le sue forze a quelle di Rowan. Tutto ciò che Rowan deve fare è bere il sangue di suo figlio se desidera ottenere la capacità di riportare in vita i morti. L’unico intoppo è che non sarebbe solo Rowan ad ottenere quel potere. Poiché i suoi poteri dovrebbero rimbalzare su quelli di Julien per essere amplificati, anche Julien diventerebbe onnipotente. Non è un pessimo affare se lei vuole davvero riportare in vita Lasher. Ma un Julien super potente sarebbe inarrestabile. Fortunatamente per lei, Sip e la Talamasca le hanno fatto guadagnare un po’ di tempo salvando i figli di Lasher e distraendo Julien. È davvero un peccato che ora sia in grado di evocare i fulmini. Anche se tutti i bambini e gli agenti della Talamasca attraversano il muro fortificato e si mettono in salvo, Polina viene colpita dal fulmine di Julien.

Rowan torna a casa

I Mayfair hanno davvero dato filo da torcere a Rowan. Per essere una persona che si aggrappava disperatamente alla propria identità, ha accettato di buon grado alcuni grandi cambiamenti nella sua persona. Uno di questi momenti significativi è segnato dal fatto che Rowan beve il sangue di Lasher e sente l’ondata del suo potere indomabile scorrere nelle sue vene. Non si può dire se Julien fosse sincero riguardo al dono della resurrezione. Ma in ogni caso, visto che ha bevuto il sangue da sola, non credo che Rowan sia riuscita a resuscitare Lasher. Sulla strada di casa con Moira e Lark, Rowan fa un favore a Lark dicendogli cosa sta per fare. Non credo che Lark sappia che Rowan ha bevuto il sangue che stanno portando a New Orleans, ma trova strano il modo in cui gli occhi di Rowan si illuminano quando parla del sangue. Anche se è d’accordo con Rowan nell’usare il suo dono per aiutare le persone in cerca di consulenza medica, non può appoggiare la sua pericolosa lotta contro Julien. Quindi decidono di limitare i danni prima che la situazione diventi troppo difficile, e Lark beve il tè che gli farà dimenticare Rowan. Alla fine, Rowan riesce a raggiungere l’obiettivo che si era prefissata quando è andata in Scozia. Non vediamo cosa succede all’interno della casa fatiscente di Mayfair in First Street, ma sentiamo abbastanza rumori felici da supporre che Rowan sia riuscita a riportare Jojo e Daphne dalla schiavitù. Ma anche se questo è motivo di gioia, Rowan farebbe meglio a stare attenta a Julien. Lui la sta già tenendo d’occhio.