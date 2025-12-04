Lasher in Le Streghe di Mayfair: chi è davvero e come funziona la sua natura soprannaturale

Antagonista principale di Le streghe Mayfair di Anne Rice, Lasher è il personaggio più misterioso e pericoloso della serie. Interpretato da Jack Huston, Lasher è una forza affascinante ma malvagia nella prima stagione della serie. Man mano che la serie procede, le sue macchinazioni vengono alla luce, così come la sua profonda storia con i personaggi di Le streghe Mayfair di Anne Rice, che risale agli albori della loro stirpe magica.

I poteri e i piani di Lasher si rivelano una forza trainante nella stagione, soprattutto quando trova Rowan e inizia a manipolarla per i propri scopi. Questo finisce per essere la chiave del finale della stagione 1 di Mayfair Witches, che alla fine dà a Rowan tutto ciò che voleva e prepara il demone per una più ambiziosa Le streghe Mayfair di Anne Rice – stagione 2. Ecco come Lasher entra nella storia delle Mayfair Witches e come i suoi piani influenzano l’adattamento AMC dei romanzi di Anne Rice.

Lasher è uno spirito mutaforma legato alle Mayfair Witches

I piani di Lasher per Rowan sono iniziati prima ancora che lei nascesse

Lasher, un misterioso demone che intende manipolare la tredicesima strega profetizzata, è un’entità pericolosa al centro di Le streghe Mayfair di Anne Rice e la principale minaccia della serie. La missione finale di Lasher è quella di ottenere il controllo di un corpo fisico, che gli permetta di liberarsi nel mondo fisico. Sebbene il suo piano iniziale sia bloccato da Carlotta, che ruba la piccola Rowan a Deirdre, un colpo di fortuna rimuove la collana che lo lega a lei e lo lascia impotente per anni. Questo dà a Lasher una nuova possibilità di rientrare nel mondo e manipolare Rowan, che è segretamente discendente di una lunga stirpe di streghe.

Gran parte della prima stagione di Le streghe Mayfair di Anne Rice è incentrata sui tentativi di Lasher di manipolare Rowan, usando le sue abilità di mutaforma per ingannare e isolare la dottoressa. Il suo piano finale è quello di prendere il controllo del bambino che lei porta in grembo durante l’ora delle streghe. I suoi piani portano Rowan su un percorso sempre più oscuro e mettono in evidenza il potenziale malefico del manipolatore demoniaco.

Tuttavia, non è solo un demone casuale che ha deciso di prendere di mira lei e la sua famiglia per il gusto di farlo. La storia di Lasher con le streghe di Mayfair risale a secoli fa e gioca un ruolo importante nella tradizione della serie.

Lasher è la fonte dei poteri delle streghe

Le streghe di Mayfair hanno ottenuto i loro poteri dagli insegnamenti di Lasher

Una delle grandi rivelazioni della prima stagione di Le streghe Mayfair di Anne Rice ruota attorno alla storia di Lasher con le streghe. Il sesto episodio della stagione, “Transference”, ha riportato l’attenzione sul XVII secolo e ha rivelato il ruolo di Lasher nelle origini di Suzanne, la prima strega della famiglia. Accusata di aver stretto un patto con il diavolo, Suzanne sopravvive alla sua esecuzione solo grazie all’intervento di Lasher. Il demone ha garantito la sua sopravvivenza e l’ha resa la “sua strega” in modo che la sua famiglia potesse finalmente adempiere alla profezia della tredicesima strega. Questo ha dato origine alla linea di streghe che continua ancora oggi.

Questo rende Lasher una delle figure più importanti nella tradizione delle Streghe di Mayfair. I suoi piani hanno portato alla creazione di una stirpe di streghe che si è sviluppata nel corso dei secoli. Senza di lui, l’intera serie non sarebbe mai esistita, poiché Suzanne sarebbe morta per mano dei cacciatori di streghe in Scozia. Lasher è stato colui che ha dato potere alle streghe e ha dato loro la possibilità di prosperare, spinto dal desiderio di realizzare una profezia che avrebbe potuto cambiare la sua intera esistenza.

Come Lasher si collega alla profezia della tredicesima strega di Mayfair

Lasher ha aspettato a lungo per controllare la tredicesima strega

Uno dei punti salienti della trama di Le streghe Mayfair di Anne Rice è la profezia di una tredicesima strega, che si rivela essere Rowan. Questo è il motivo per cui Lasher trascorre gran parte della stagione 1 cercando di manipolare Rowan per i propri scopi, conquistandola gradualmente e convincendola a intraprendere un percorso più oscuro. Le sue manipolazioni hanno la meglio, con il finale di stagione “What Rough Beast” che spinge Rowan ancora più nelle sue mani. Manipolando Rowan e trasformandosi nella sua unica vera risorsa e confidente, riesce a convincerla a lasciargli uccidere nemici come Keith e a influenzarla ulteriormente.

Alla fine della stagione, gli sforzi di Lasher hanno dato i loro frutti. Dopo aver portato Rowan al cottage di Suzanne e aver rivelato il suo pieno potenziale, Lasher riesce a possedere il bambino che Rowan ha concepito con Ciprien per entrare nel regno dei mortali. Tutto questo prepara il terreno per una drammatica stagione 2 di Le streghe Mayfair di Anne Rice, con Rowan dedita a proteggere il suo figlio neonato. La stagione 2 di Le streghe Mayfair di Anne Rice approfondirà ulteriormente il destino di Rowan e sicuramente approfondirà i piani di Lasher, ora che ha realizzato una profezia e ha ottenuto un corpo completo.