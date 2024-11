L’imperatrice – Stagione 1: cosa ricordare prima della seconda stagione

Sono passati due anni da quando la prima stagione di L’imperatrice ha debuttato su Netflix con sei emozionanti episodi. Finalmente la seconda stagione sta per essere presentata. L’imperatrice è stata creata da Katharina Eyssen e segue l’imperatrice sedicenne Elisabeth “Sisi” Von Wittelsbach (Devrim Lingnau). Elisabetta si innamora dell’imperatore Francesco Giuseppe d’Austria (Philip Froissant) e lo sposa. La situazione è complicata dal fatto che la sposa originaria dell’imperatore era la sorella di Elisabetta, Helene (Elisa Schlott).

Finora, questa serie ha tutti i segni rivelatori di un buon dramma storico romantico. La politica dell’epoca entra in gioco e le tensioni sulla divisione di classe, insieme ai modi poco ortodossi di Elisabetta, creano alcuni dei momenti più emozionanti della prima stagione. Elisabetta diventa imperatrice e deve fare i conti con le sue inibizioni. I suoi istinti entrano in conflitto con le aspettative sociali. Inoltre, la serie affronta il sempre più complicato stato politico dell’Austria. La prima stagione di L’imperatrice esplora l’impatto di una giovane donna sulla storia del mondo e segue la sua difficile navigazione nella corte austriaca.

Il problema dello spirito libero di Elisabetta nella prima stagione di L’imperatrice

Uno dei primi tratti del carattere di Elisabetta è il suo modo di essere libera. In un mondo di aristocratici rigidi che non osano mai allontanarsi dalle regole dell’élite reale, Elisabeth osa sfidare queste aspettative. Il primo episodio stabilisce questo tratto del personaggio mostrando le numerose proposte di matrimonio che ha rifiutato. Elisabetta ha un forte desiderio di sposarsi per amore piuttosto che per praticità. Tuttavia, appartenendo a una famiglia politicamente influente, la madre scoraggia fortemente questo comportamento e ha difficoltà ad accettare le sue decisioni. Elisabetta si fa conoscere per la sua scorrettezza dalle altre élite.

La madre di Franz, Sophia (Melika Foroutan), preferisce che lui sposi la sorella di Elisabeth, Helene. Tuttavia, Franz ed Elisabeth finiscono per innamorarsi e la scelta influisce sul rapporto tra Elisabeth ed Helene. Franz aspetta il giorno in cui deve scegliere Helene come sposa per prendere la decisione. Sebbene sia stato deciso fin dall’inizio che Franz ed Helene sarebbero stati un’accoppiata più intelligente, il cuore di Franz aveva altri piani. Sophia protesta spesso contro il comportamento scorretto di Elisabetta, che si manifesta quando decide di interagire con la gente comune. È più probabile che segua il suo istinto piuttosto che fare ciò che la corte le dice di fare. Elisabetta non lascia che le percezioni degli altri influenzino la sua filosofia o le sue scelte. Tuttavia, il matrimonio di Elisabetta e Franz è solo l’inizio del dramma.

Il dramma di Netflix affronta le crescenti complicazioni politiche e la guerra tra Francia e Russia

La guerra tra Francia e Russia è al centro della trama della prima stagione di L’imperatrice. Purtroppo, questo non è un periodo prospero per il popolo austriaco. La maggior parte dei cittadini si trova ad affrontare la fame, e alcuni sono addirittura morti per questo motivo. Sebbene la serie non abbia paura di affrontare l’amore e le aspettative sociali, gli aspetti politici non passano in secondo piano . L’Austria è stretta tra due nazioni e Franz vuole rimanere neutrale nel conflitto. In effetti, Franz fa di tutto per evitare la guerra. Poiché il popolo austriaco era già affamato ed economicamente danneggiato, il sovrano sapeva che un eventuale coinvolgimento nella guerra avrebbe causato solo ulteriori sofferenze al suo popolo. I raccolti austriaci hanno avuto problemi a causa del clima freddo, che ha causato una carenza di cibo.

Francesco è spesso ritratto come un monarca compassionevole che desidera la prosperità per il suo popolo; chiede persino di negoziare con entrambe le parti in guerra. Sebbene scelga spesso di non entrare in guerra, il sovrano austriaco ha anche mostrato un istinto acuto e si prepara al peggio. Francesco assicura che le sue truppe attaccheranno se le truppe russe porteranno violenza al confine austriaco. Tuttavia, questa è l’ultima risorsa per Francesco. A un certo punto dello spettacolo, invita persino Alexander Nikolayevich (Vladimir Korneev), Granduca di Russia, per discutere di una riduzione della guerra.

La corte porta problemi in L’imperatrice – Stagione 1

L’aggressione tra la classe dirigente e il pubblico è al centro del discorso di L’imperatrice. I crescenti livelli di povertà hanno causato disincanto e odio verso l’élite tra la gente comune. Con l’aumento della povertà, aumentano le voci di una rivolta contro l’imperatore. Questo viene alla luce quando due rivoluzionari di nome Leontine (Almila Bagriacik) ed Egon (Merlin Rose) si infiltrano a corte. Tuttavia, Elisabetta impedisce a Egon di fare del male a Francesco, grazie al crescente affetto di Egon per Elisabetta.

La corte e tutti i problemi che ne derivano sono un tema prevalente in L’imperatrice. Se l’antipatia di Sophia per Elisabetta e il suo comportamento ribelle sono un conflitto evidente, un’altra questione predominante deriva dai legami familiari. Il fratello di Franz, Maximilian (Johannes Nussbaum), è ingannevole e costantemente intrigante. Massimiliano non desidera altro che il trono e farebbe di tutto per strapparlo al fratello. Il fratello di Franz vuole inscenare un ammutinamento contro Franz perché ritiene che la debolezza del fratello lo renda inadatto a governare un impero così grande e complicato. Le vere intenzioni di Massimiliano traspaiono durante l’incontro di Francesco con Alessandro Nikolaevich, il Granduca di Russia. Egli fa del suo meglio per manipolare le avances diplomatiche del fratello. Poiché la corte è una parte così importante della serie, è giusto che sia il motivo principale per cui Elisabeth decide di andarsene. Elisabeth è sopraffatta e la prima stagione si conclude con un dramma pari a quello dell’inizio della serie. Elisabeth abbandona la corte a causa delle prepotenti complicazioni politiche e si avvicina a una folla di popolani in difficoltà come se fosse una di loro. A sorpresa, la sua gravidanza viene rivelata proprio alla fine della stagione.

L’imperatrice non si sottrae alle complessità politiche del periodo storico in cui è ambientata e affronta anche il viaggio personale di Elisabeth come donna dallo spirito libero intrappolata in un clima politico soffocante. La seconda stagione di The Empress sarà sicuramente emozionante e romantica come la prima, raccontando allo stesso tempo la storia dell’Austria e il percorso dell’imperatrice Elisabeth “Sisi” Von Wittelsbach come sovrana.

L’imperatrice è disponibile su Netflix.