Yellowstone: Wes Bentley rivela se tornerebbe per una serie sequel: “È un personaggio molto difficile da interpretare”.

Mentre Yellowstone si avvicina alla sua esplosiva conclusione, in tutto il Paese i fan stanno già speculando sul futuro del franchise e se la saga dei Dutton continuerà in una serie sequel. Mentre una potenziale sesta stagione rimane in trattative con Cole Hauser, Luke Grimes e Kelly Reilly, Wes Bentley, che interpreta il complesso e tormentato Jamie Dutton, è aperto a tornare se la storia lo richiederà ma, allo stesso tempo, Bentley ha ammesso che allontanarsi da un ruolo emotivamente drenante potrebbe anche essere rinfrescante. Wes Bentley ha parlato con The Hollywood Reporter:

“Oh sì, sarei interessato a entrambe le cose [continuare a interpretare Jamie o andare avanti]. È un personaggio molto difficile da interpretare, ma se mi chiedessero di continuare, lo farei. È stato fantastico lavorare con Taylor [ Sheridan ], quindi qualsiasi cosa nel suo universo sarebbe eccitante.

“Allo stesso tempo, sono un attore che pensava che avrei fatto film per tutta la mia carriera, quindi sei settimane erano il periodo più lungo in cui sarei stato investito in qualcosa, sarei entusiasta anche di andare avanti nella vita e vedere cosa mi aspetta là fuori”.

Jamie Dutton è un’anima persa senza suo padre

L’interpretazione di Jamie da parte di Bentley è stata una delle colonne portanti di Yellowstone, con il conflitto interiore del personaggio e le relazioni tese che hanno dato vita ad alcuni dei momenti più indimenticabili della serie, legati alla sua mancanza di appartenenza alla famiglia Dutton. Riflettendo sull’arco narrativo di Jamie, Bentley ha sottolineato che gran parte della sua identità era legata al padre adottivo, John Dutton (Kevin Costner), la cui morte in questa stagione ha lasciato Jamie senza speranza e aggrappato alla sua sanità mentale.

Sebbene Jamie sia stato a volte un personaggio spregevole, è facile dimenticare che Jamie è stato un emarginato all’interno della sua stessa famiglia e che tutti gli dicevano che non era all’altezza, in particolare sua sorella, ma anche se il suo rapporto con il padre era conflittuale, John forniva comunque un punto di riferimento e un’ancora alla sua educazione che ora è andata persa.

“Senza John, Jamie è un’anima persa”, ha spiegato Bentley. “Cosa diventerà adesso? Per cosa combatte? Sono domande che sarebbe interessante esplorare”.