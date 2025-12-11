Man vs Baby, la spiegazione del finale: la famiglia intraprenderà un’azione legale contro Trevor?

Che si tratti del vagabondo di Charlie Chaplin o di Mr. Bean di Rowan Atkinson, tutti questi personaggi hanno affrontato difficoltà nella loro vita professionale e personale e sono stati vittime del capitalismo, ma in qualche modo gli ostacoli che hanno incontrato a causa della loro mancanza di privilegi non hanno mai smorzato il loro spirito. Trevor Bingley di Man vs. Baby (che è il sequel di Man vs. Bee) rientra in una categoria simile di personaggi. La trama è un po’ prevedibile e devo dire che abbiamo già visto innumerevoli volte gli eventi e le situazioni umoristiche mostrati nel film. Non credo che chiunque abbia visto serie o film di questo tipo troverà qualcosa di straordinario in questo film. Detto questo, alla fine dei conti si tratta di Rowan Atkinson, e il suo fascino innocente vi intratterrà e vi farà sorridere. Scopriamo quindi cosa è successo in Man vs. Baby e in che tipo di situazione si trova Trevor.

Perché Maddy non sarebbe venuta a trascorrere il Natale con Trevor?

Trevor aveva sempre trascorso il Natale con sua figlia Maddy e la sua ex moglie Jess. Quelle piccole tradizioni potevano forse infastidire Maddy, ma Trevor le aspettava con ansia per tutto l’anno.

Maddy metteva sempre la stella in cima all’albero di Natale, e Trevor era molto esigente al riguardo. Ma questa volta, Jess ha chiamato Trevor e gli ha detto che non sarebbero riusciti ad andare nel suo villaggio per Natale. Jess usciva con un ragazzo di nome Goran, che aveva invitato sia Jess che Maddy a trascorrere il Natale a casa sua alle Barbados. Jess era pazza del suo nuovo fidanzato e aveva tutto il diritto di trascorrere il suo tempo con lui. Ma quello che non capiva era che Trevor aspettava tutto l’anno il 25 dicembre e lei stava rovinando la festa impedendo a Maddy di vederlo. Inoltre, credo che abbia ferito Trevor dicendogli che Goran era disposto a pagare le tasse scolastiche di Maddy, perché la amava come una figlia. Trevor disse a Jess che aveva tutto sotto controllo, anche se aveva solo un paio di centinaia di dollari sul suo conto in banca e una serie di debiti da ripagare.

Come è finito il bambino con Trevor?

Trevor lavorava come custode in una scuola elementare che fungeva anche da asilo nido per i bambini piccoli. Trevor si occupava di tutto a scuola, non si lamentava mai anche quando era sommerso di lavoro tutto il giorno, eppure gli fu detto che sarebbe stato licenziato. Quello stesso giorno, Trevor ricevette una telefonata da un’agenzia di house-sitting che gli disse che la famiglia Schwarzenboch aveva bisogno di una persona di fiducia che si occupasse della loro casa per Natale. L’agenzia non aveva nessun custode disponibile in quel momento, quindi chiesero a Trevor se poteva fare il lavoro. A Trevor fu detto che avrebbe ricevuto 10.000 dollari come pagamento, quindi ovviamente non poteva dire di no. Gli chiesero di raggiungere l’attico degli Schwarzenboch a Londra alle 5 dello stesso giorno. Trevor stava per lasciare la scuola quando si rese conto che un bambino che era stato lasciato da qualcuno sulla soglia della scuola era ancora lì. Trevor non aveva altra scelta che portare il bambino con sé. Chiamò i servizi sociali per informare la polizia, ma una serie di equivoci fece sì che il bambino rimanesse con lui. Trevor portò il bambino a Londra e lo nascose nella sua borsa perché non gli era permesso portare nessuno, e soprattutto un bambino, con sé nell’attico.

Trevor ha consegnato il bambino ai servizi sociali?

Trevor ottenne il lavoro e Petra, la governante della famiglia Schwarzenboch, lo informò e gli mostrò la casa. Tutti i lavoratori si erano presi la libertà di andare in vacanza, poiché sapevano che il signor e la signora Schwarzenboch non sarebbero mai tornati per Natale. Trevor si trovò in ogni sorta di guai durante la sua permanenza nella casa. Innanzitutto finì i pannolini e quindi usò i costosi fazzoletti da taschino del signor Schwarzenboch. Poi, quando scese per andare a prendere i pannolini, dimenticò la chiave dell’ascensore, senza la quale non poteva andare all’attico. Dovette chiamare Petra e farsi dare la chiave da una domestica che era ancora a circa 30 minuti dall’attico. Quando la domestica arrivò, Trevor aspettò Lionel (un residente dello stesso condominio), poiché lei avrebbe dovuto chiamare il telefono di Lionel, dato che Trevor non aveva nemmeno il suo telefono con sé.

A peggiorare le cose, una coppia è entrata nell’attico e Trevor li ha colti in flagrante. Trevor ha provato compassione quando ha visto che stavano rubando del cibo, perché erano affamati e volevano sfamare il loro bambino. Ha offerto alla coppia del cibo, e loro hanno trovato un po’ strano che fosse così ospitale quando avrebbe dovuto consegnarli alla polizia. Trevor ha perso l’appuntamento con Georgia Hakopian dei servizi sociali di Westminster, che avrebbe dovuto venire a prendere il bambino. Quando l’ha incontrata, aveva accidentalmente il bambino della coppia (quello che aveva violato la proprietà) invece del suo. La coppia aveva lasciato il loro bambino con Trevor perché avevano del lavoro da sbrigare. Entrambi i bambini indossavano berretti blu, quindi Trevor ha accidentalmente consegnato il loro bambino ai servizi sociali invece del proprio.

Quando la tempesta sembrava essersi placata, Trevor venne a sapere che il signor e la signora Schwarzenboch stavano per arrivare al loro attico e che doveva decorare la casa e preparare un pasto sontuoso tutto da solo. La domestica non poteva venire in quel momento, perché era in Scozia, quindi ha inviato via fax a Trevor una lista della spesa di quattro pagine e gli ha chiesto di preparare un pasto per 12 persone. Una volta che Trevor ha decorato tutta la casa e preparato tutto il cibo, Petra gli ha detto che c’era stato un cambiamento dell’ultimo minuto nel programma e che il signor e la signora Schwarzenboch non sarebbero venuti a Londra. Ma il cibo era già pronto, quindi Trevor chiamò tutte le persone che conosceva, ovvero Lionel dell’appartamento, il poliziotto che era venuto a cercare il bambino, la coppia che aveva violato la proprietà e persino Georgia dei servizi sociali, per cenare con lui. A rendere le cose ancora migliori, Jess lo chiamò per dirgli che il loro volo era stato cancellato, quindi finalmente ebbe l’opportunità di trascorrere il Natale con sua figlia. Trevor era felice di poter finalmente trascorrere il Natale come desiderava.

La famiglia Schwarzenboch intraprenderà un’azione legale contro Trevor?

Nel finale di Man vs. Baby, Trevor si stava godendo ogni momento e, in effetti, tutti gli altri erano piacevolmente sorpresi di trascorrere un momento così bello con dei perfetti sconosciuti. Ma proprio in quel momento, qualcuno suonò il campanello e, con grande orrore di Trevor, il signor e la signora Schwarzenboch decisero di presentarsi senza preavviso. Non avevano idea che nella loro casa fosse stata organizzata una festa di Natale e che ci fossero persone che stavano cenando insieme. Beh, Trevor era sicuramente sorpreso, e credo che nei momenti successivi lo sarebbero stati anche il signor e la signora Schwarzenboch. Non so cosa potrebbe succedere a Trevor, ma il pover’uomo aveva lavorato con sincera dedizione e aveva fatto del suo meglio per sistemare tutto. Potrebbe finire nei guai, ma contrariamente alla reputazione che il signor e la signora Schwarzenboch avevano tra i loro lavoratori/dipendenti, non credo che fossero così severi e snob. Sì, erano ricchi e conducevano un certo stile di vita, ma va notato che erano venuti a Londra perché amavano il cibo preparato dalla loro domestica. E immagino che abbiano pensato che sarebbe stato scortese farle preparare tutto il cibo e poi non presentarsi. Quindi, anche se sarebbero rimasti scioccati nel trovare tutti a casa loro, credo che avrebbero capito che Trevor non aveva cattive intenzioni e che, anzi, aveva fatto di tutto per assicurarsi che tutto fosse in ordine quando nessun altro membro del personale era venuto ad aiutarlo.