Mr. Robot, la spiegazione del finale: “Hello, Elliot”

USA Network ha ospitato una serie di grandi serie televisive, tra cui Mr. Robot. Il cyber-thriller di Sam Esmail raccontava la vita dell’esperto di sicurezza informatica Elliot Alderson (Rami Malek), che lavora come hacker in parte per far crollare l’enorme conglomerato Ecorp (o, come Elliot lo percepisce, Evil Corp).

Per raggiungere i suoi obiettivi, Elliot si unisce al gruppo di hacktivisti noto come Society, apparentemente guidato da un misterioso anarchico di nome Mr. Robot (Christian Slater). Mr. Robot gioca costantemente con la natura della realtà di Elliot per rivelare alcune verità oscure, come il fatto che la sua collega hacker Darlene (Carly Chaikin) è in realtà sua sorella e che il suo disturbo dissociativo dell’identità è nato dagli abusi subiti per mano dei suoi genitori – ma anche questo è stato preparato per un finale che ha tolto il tappeto dai piedi degli spettatori.

I due episodi finali di Mr. Robot, “whoami” e “Hello, Elliot“, si svolgono all’indomani della lotta di Elliot con il leader del gruppo di hacker Dark Army, Whiterose (B.D. Wong); egli scopre che il mondo che pensava di abitare è completamente diverso da quello che lui (e, per estensione, il pubblico) ha imparato a conoscere. È qui che Elliot scopre anche di avere un’altra personalità e le rivelazioni relative a questo colpo di scena sconvolgono l’intera storia di Mr. Robot.

Cosa succede nel finale di serie di “Mr. Robot”?

“whoami” segue una versione di Elliot Anderson che ha tutto ciò che desidera nella vita. I suoi genitori sono vivi, ha un rapporto sano con loro e sta per sposare la sua amica d’infanzia, Angela (Portia Doubleday). Questa versione di Elliot viene infine uccisa dalla versione che Mr. Robot ha seguito, perché crede di poter finalmente avere la vita che ha sempre desiderato. Tuttavia, si risveglia presto nell’ufficio della sua terapeuta, Krista Gordon (Gloria Reuben).

Kirsta gli rivela che questa versione di Elliot è una personalità alternativa, soprannominata “The Mastermind“. La mente è nata dal trauma di Elliot per gli abusi subiti dai suoi genitori e il suo obiettivo era quello di creare un mondo in cui il “vero Elliot” potesse sentirsi al sicuro. “So perché l’hai fatto. Il tuo cuore era nel posto giusto. Volevi proteggerlo, ed è per questo che hai cambiato il suo passato… ma era il suo futuro che volevi davvero proteggere“, dice Kirsta alla Mastermind.

Questo cambia completamente la nostra percezione dell’intera serie, poiché l’Elliot che il pubblico conosce non è una persona reale ma una proiezione del suo subconscio. Allo stesso tempo, però, la cosa ha senso: la spinta di Elliot, il Mastermind, a distruggere la Ecorp è nata dall’istinto di proteggere Elliot creando un mondo in cui non avrebbe dovuto faticare per vivere.

Per quanto questa rivelazione sia assurda, la situazione si fa ancora più strana. La mente Elliot inizia a rivolgersi al pubblico in uno dei suoi famosi monologhi… ma poi anche Kirsta si gira e si rivolge al pubblico! È un momento che potrebbe indurre gli spettatori a mettere in discussione la propria realtà, e non finisce qui.

Anche quando Elliot Mastermind scopre di essere solo un frammento del subconscio del vero Elliot, si rifiuta di lasciarlo andare e alla fine si risveglia in ospedale. Darlene è lì; non era presente nell’ambientazione di “Utopia” perché era il legame più forte che il vero Elliot aveva con la realtà.

Dopo aver appreso che il suo hack finale è riuscito, la mente Elliot si reca in un cinema dove le altre personalità di Elliot – compreso Mr. Robot – guardano i ricordi del vero Elliot. Alla fine, il film si conclude con un’immagine del vero Elliot che si risveglia, mentre Darlene si china su di lui e pronuncia le parole finali della serie: “Ciao, Elliot”.

Mr. Robot doveva essere un lungometraggio

È raro che una serie televisiva racconti una storia completa dall’inizio alla fine, ma Mr. Robot è stata una delle rare eccezioni. In parte ciò è dovuto al fatto che Sam Esmail aveva originariamente concepito Mr. Robot come un lungometraggio; lo aveva detto apertamente fin dal finale della prima stagione, dichiarando a Entertainment Weekly che la rivelazione di Mr. Robot come una delle tante personalità di Elliot sarebbe stata la logline per il lungometraggio:

“Il fatto è che volevo davvero raccontare la storia di questo ragazzo che scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e allo stesso tempo mette in atto questo piano folle. Come fa a conviverci? Come lo negozia? Come riesce a conciliare tutto questo? Questa era letteralmente la fine del primo atto“.

Sapere che Mr. Robot era destinato a diventare un film rende anche meno sorprendente la rivelazione della mente di Elliot, che molto probabilmente sarebbe stata il terzo atto se fosse stata inserita nella versione cinematografica.

Mr. Robot rimane un gioiello della serie originale USA e un punto di riferimento creativo per Esmail, che ha ammesso che ha influenzato il suo recente film di Netflix Leave The World Behind. Con serie USA come Monk e Suits che sono rientrate nel lessico della cultura pop grazie ai film revival e che dominano le classifiche di streaming, Mr. Robot merita una seconda occhiata, soprattutto perché il suo finale è un ottimo esempio di come concludere una serie in modo soddisfacente.

