NCIS: Origins, la spiegazione del finale della prima stagione

La prima stagione di NCIS: Origins è finalmente terminata e il finale è stato ricco di momenti emozionanti. Lo spin-off di NCIS è il primo del suo genere come prequel e la prima stagione di NCIS: Origins ha regalato momenti fantastici incentrati sul team NIS. Sebbene la premessa del prequel fosse originariamente quella di seguire la vita di Gibbs dopo la perdita della sua famiglia, NCIS: Origins si è ampliato magnificamente per raccontare le storie di tutti i colleghi di Gibbs.

L’espansione di NCIS: Origins in un dramma piuttosto che in un tipico poliziesco ha permesso alla serie di presentare trame più profonde del solito. I personaggi di NCIS: Origins sono particolarmente intriganti e unici, con i loro dilemmi personali, che sono stati messi in risalto solo nel finale di stagione. Sebbene Gibbs sia il protagonista della serie, NCIS: Origins è noto per concentrare le trame su altri personaggi, e nulla lo ha dimostrato meglio dell’intreccio delle vite di tutti nel finale.

Il ritorno di Jackson Gibbs

I Gibbs si riuniscono

Il finale ha visto il ritorno di Jackson Gibbs, il padre di Leroy Gibbs, ed è stato un momento commovente. L’ultima volta che Jackson è apparso in NCIS: Origins, lui e Gibbs hanno litigato perché il padre voleva che il figlio tornasse a casa. Il suo ritorno significa che lui e Gibbs hanno fatto pace, ma non passerà molto tempo prima che litighino di nuovo.

Durante la loro riunione, Jackson incoraggia Gibbs a organizzare un funerale per Shannon e Kelly e ad aiutarlo ad accettare la loro morte. Aiuta persino Gibbs a vendere la casa di famiglia. La loro riunione è fantastica, ma la trama di NCIS rivela che i due non si parleranno per diversi anni dopo il funerale, il che significa che è solo questione di tempo prima che il loro legame si spezzi di nuovo.

Come Lara Macy è collegata al caso di Lala e Pedro Hernandez

Macy indaga sul caso di Pedro Hernandez

Lara Macy torna in NCIS nei panni di una giovane agente della polizia militare che indaga sull’omicidio di Pedro Hernandez. NCIS: Origins rivela anche che lei e Lala sono amiche e si aiutano a vicenda con i casi e le informazioni. Quando Macy appare in NCIS: Origins, contatta prima Lala, sperando che la aiuti nelle indagini sul coinvolgimento di Gibbs.

Il fulcro del finale di NCIS: Origins è l’amicizia tra Macy e Lala. È proprio il loro rapporto che porta Macy a indagare su Gibbs, ed è anche ciò che pone fine alle sue indagini. Anche se Macy appare per la prima volta in NCIS: Origins nel finale, la sua comparsa è legata a una telefonata che sente per caso all’inizio della stagione, tra Gibbs e qualcuno.

Gibbs è pronto a sacrificarsi per Macy (ma Lala lo salva)

Gibbs consegna il suo fucile

Uno dei momenti più emozionanti dell’episodio è quando Gibbs decide di cedere alle indagini di Macy e consegna il suo fucile, che è anche l’arma del delitto di Pedro Hernandez. In precedenza, Macy lo spinge a rivelare dove si trova la sua pistola, ma Gibbs risponde che gli è stata rubata. Sembra che Gibbs continuerà a insistere sulla sua innocenza, ma presto le consegna il fucile e ammette di aver sparato a Hernandez.

Sembra essere la fine per Gibbs, ma Lala interviene e va a casa di Macy per riprendere la pistola. Le cose si complicano quando Macy punta una pistola contro la sua amica e le dice di mettere giù l’arma. Tuttavia, l’appello emotivo di Lala, che sostiene di poter essere collegata all’omicidio in diversi modi e che arrestare Gibbs rovinerebbe anche la sua vita, alla fine convince Macy ad abbandonare le indagini, salvandolo da una vita in prigione.

Gibbs e Lala condividono un momento intimo, ma viene interrotto

Il momento avrebbe potuto prolungarsi, ma Gibbs lo rovina

Il finale di NCIS: Origins ha finalmente visto il culmine della tensione che Gibbs e Lala avevano costruito durante la stagione. Gibbs trova Lala che nuota nella piscina del suo vicino e quando Lala insiste affinché Gibbs la raggiunga a casa sua, lui invece si tuffa anche lui in piscina. Mentre nuotano vicini, si fermano per un attimo e condividono un momento intimo in cui stanno per baciarsi prima che Gibbs parli e rovini il momento.

Gibbs dice a Lala che ha consegnato l’arma del delitto, lasciandola scioccata. Per gran parte dell’episodio, Gibbs, Franks e Lala lavorano insieme per superare l’indagine di Macy. Tuttavia, la rivelazione di Gibbs di aver consegnato il suo fucile fa capire a Lala che Gibbs è proprio come Franks. Agisce per conto suo e non si rende conto che si tratta di un lavoro di squadra che coinvolge tutti. Lei se ne va rapidamente dalla piscina.

Gibbs incontra Diane Sterling

Diane Sterling è la seconda moglie di Gibbs

Il finale di NCIS: Origins ha una grande notizia: Gibbs incontra la sua seconda moglie, e poi sua amica di lunga data, Diane Sterling. Diane era un personaggio importante in NCIS, apparendo diverse volte nel corso degli anni come ex moglie sia di Gibbs che di Tobias. Era anche un personaggio interessante che chiaramente significava molto per Gibbs, anche se non andavano sempre d’accordo.

Quando Diane appare in NCIS: Origins, è l’agente immobiliare che vende la casa di famiglia di Gibbs. Il luogo del loro incontro è perfetto perché simboleggia la chiusura di un capitolo e l’inizio di un altro. È anche divertente che Diane assomigli quasi esattamente a Shannon, il che probabilmente la rende la compagna perfetta per Gibbs, dato che gli è già così familiare.

Lala ha un incidente d’auto

Il destino di Lala è aperto all’interpretazione

La parte peggiore del finale di NCIS: Origins è il momento finale, in cui Lala rimane coinvolta in un terribile incidente stradale per evitare di investire una bambina che era corsa in strada. La narrazione di Gibbs ricollega il finale al primo episodio, che ha rivelato che NCIS: Origins era la storia di Lala. Questo aggiunge un po’ di oscura incertezza al destino di Lala.

Tuttavia, è ancora possibile che Lala sia viva. L’annuncio della seconda stagione di NCIS: Origins, così come l’ambiguità sul fatto che Lala sia morta o solo gravemente ferita, aggiunge ulteriore spazio all’interpretazione. In ogni caso, la storia di Lala non è ancora finita perché è direttamente legata alla squadra del NIS, il che significa che c’è ancora molto da raccontare.

Come il finale della prima stagione di NCIS: Origins prepara la seconda stagione

Il finale ha aperto diverse trame

Il finale di NCIS: Origins si è concluso con alcune trame incompiute. Durante l’episodio, Franks riceve diverse chiamate senza risposta, finché una voce misteriosa rivela di essere suo fratello e di voler parlare del Vietnam. L’episodio 11 di NCIS: Origins ha rivelato l’infanzia dei fratelli prima che fossero arruolati per la guerra.

Il finale ha anche visto Randy mettere in discussione il suo posto nella squadra del NIS e parlare con un ufficiale superiore della possibilità di passare a un lavoro d’ufficio, il che alla fine potrebbe aver danneggiato la sua carriera. La conversazione viene interrotta, ma è chiaro che lo stress sta avendo la meglio su Randy. L’incertezza di Randy, l’infortunio e la possibile morte di Lala e l’arrivo del fratello di Franks significano che la seconda stagione di NCIS: Origins sarà molto diversa, ma speriamo che sia per il meglio.