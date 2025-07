Elsbeth – Stagione 3: conferma, cast e tutto quello che sappiamo

La serie spin-off della CBS Elsbeth è tornata alla fine del 2024 per la sua trionfale seconda stagione, e l’eccentrico poliziesco ha ottenuto il rinnovo per una terza stagione. In onda a metà stagione durante il palinsesto televisivo 2023-2024, Elsbeth segue la protagonista (un’avvocatessa insolita ma abile) che viene inviata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per supervisionare il NYPD e indagare sul dipartimento per corruzione. Tuttavia, l’astuta osservatrice non può fare a meno di usare la sua brillante prospettiva per aiutare la polizia a risolvere i casi e indirizzare i detective nella giusta direzione. Multilivello e divertente, Elsbeth è una serie poliziesca convenzionale, ma anche incentrata sui personaggi.

Elsbeth ha avuto un percorso complicato prima di arrivare sullo schermo, essendo uno spin-off della popolare serie The Good Fight. Ironia della sorte, The Good Fight è a sua volta uno spin-off di The Good Wife, e Elsbeth Tascioni (interpretata da Carrie Preston) è apparsa in entrambe le serie. Ora protagonista della sua serie, Elsbeth adotta un approccio diverso dal tipico formato “un caso a settimana” e mescola un sano mix di intrighi polizieschi con la ricerca personale di Elsbeth per indagare sulla corruzione della polizia di New York. Tutto questo contribuisce a creare una narrazione avvincente con un grande slancio ora che la terza stagione è stata rinnovata.

Ultime notizie su Elsbeth – Stagione 3

La CBS ordina una terza stagione di Elsbeth

Annunciata insieme a più di una mezza dozzina di altri rinnovi, l’ultima notizia conferma che la CBS ha ordinato la terza stagione di Elsbeth. La serie poliziesca eccentrica ha guadagnato popolarità nelle sue due stagioni finora, e il suo rapido rinnovo è un segno che la CBS è soddisfatta di come stanno andando le cose. Rinnovata insieme a serie di successo come NCIS e Fire Country, è chiaro che Elsbeth è destinata a diventare un altro successo di lunga durata per la rete. L’ordine di rinnovo non ha fornito dettagli sulla terza stagione, ma questi arriveranno una volta terminata la seconda stagione.

La terza stagione di Elsbeth è confermata

Elsbeth torna al lavoro nella terza stagione

A pochi episodi dalla fine della seconda stagione, la CBS ha deciso di rinnovare Elsbeth per una terza stagione nel febbraio 2025. Questo modesto spin-off procedurale si è lentamente costruito nel corso delle due stagioni finora trasmesse, e il suo ultimo rinnovo è segno che le cose stanno andando nella giusta direzione. Il palinsesto della CBS si sta rapidamente riempiendo di successi di lunga durata, e Elsbeth è diventato l’ennesimo successo inaspettato per la rete.

Il rinnovo della terza stagione non è stato accompagnato da dettagli sulla produzione, ma si presume che i lavori inizieranno nei mesi estivi. La terza stagione di Elsbeth arriverà senza dubbio nell’autunno del 2025 e probabilmente non sarà rimandata alla metà della stagione. Le serie televisive non mancano mai di rispettare i tempi previsti e, salvo imprevisti legati al settore, Elsbeth tornerà prima della fine dell’anno.

Elsbeth va attualmente in onda con nuovi episodi il giovedì alle 22:00 sulla CBS.

Dettagli sul cast della terza stagione di Elsbeth

Sebbene sia impossibile sapere chi apparirà nella terza stagione di Elsbeth, è certo che Carrie Preston sarà presente per riprendere il suo ruolo di avvocatessa intuitiva con la borsa a tracolla per altri casi. Ad affiancarla ci sarà senza dubbio Wendell Pierce nel ruolo del capitano Charles “C.W.” Wallace, il cui rapporto professionale con Elsbeth è uno dei tratti più interessanti dell’intera serie. Vedere la coppia passare da colleghi riluttanti a veri e propri partner è ciò che eleva la serie al di sopra degli altri procedural, e Wallace è fondamentale per mantenere lo slancio emotivo nella terza stagione.

Si prevede il ritorno anche di altri volti noti, tra cui Carra Patterson nei panni dell’agente Kaya Blanke, la prima vera amica di Elsbeth nella polizia. Con Blanke sulle tracce di un detective, sarà interessante vedere come si svilupperà il suo personaggio nel corso delle stagioni di Elsbeth. La serie vede anche la partecipazione di numerosi guest star di settimana in settimana, ed è impossibile prevedere con esattezza chi presterà il proprio talento negli episodi della terza stagione. Tuttavia, il prestigio di Elsbeth fa pensare che non si tratterà solo di pochi nomi famosi.

Dettagli sulla trama della terza stagione di Elsbeth

Elsbeth risolve casi e corruzione nella terza stagione

Sebbene tra ora e la fine della seconda stagione possa sempre verificarsi un colpo di scena, è probabile che Elsbeth abbia trovato un ritmo che darà il tono al resto della serie. Elsbeth è unica perché utilizza sia il formato “whodunnit” che quello “howcatchem”, il che significa che i casi settimanali potrebbero essere dei misteri o potrebbero mettere in mostra il dramma avvincente di vedere Elsbeth e la sua squadra risolvere i casi. Indipendentemente dal formato che la serie adotterà, ci aspettano casi ancora più emozionanti.

Elsbeth – stagione 2 è stata trasmessa per la prima volta il 17 ottobre 2024.

Oltre a ciò, Elsbeth ha molti drammi da affrontare insieme alle storie settimanali, soprattutto mentre continua a sradicare la corruzione all’interno del NYPD. Non solo il suo compito è difficile, ma potrebbe anche rivelarsi pericoloso, soprattutto se scoprisse qualcosa di molto più grande di semplici individui corrotti. La prossima stagione mescolerà abilmente entrambi gli elementi più forti della serie e potrebbe anche aggiungere alcuni nuovi filoni drammatici in futuro.