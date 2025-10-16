Nessuno ci ha visti partire, la spiegazione del finale: Valeria ha riavuto i suoi figli?

Il finale di Nessuno ci ha visti partire (No One Saw Us Leave) di Netflix vedeva Valeria riottenere la custodia dei figli Isaac e Tamara, dopo che il marito Leo era fuggito con loro e li aveva tenuti lontani da lei per due anni. Il motivo? Leo aveva scoperto che Valeria aveva una relazione con suo cognato Carlos. Ne aveva parlato con sua sorella Gabriela, che lo aveva aiutato a portare via i figli dalla madre adultera. La destinazione finale di Leo era Israele, ma invece di seguire un percorso diretto, ha portato i bambini in un bizzarro giro del mondo che li ha portati prima in Francia, poi in Italia, poi in Sudafrica, prima di raggiungere finalmente la loro “patria”. Valeria ha deciso di inseguirli e Carlos ha abbandonato Gabriela e i loro figli per accompagnare il suo nuovo amore.

Erano sempre un passo indietro rispetto a Leo e ai bambini, ma solo dopo che si sono stabiliti in un “kibbutz” Valeria è riuscita a rintracciare il suo ex marito e i figli. Ha detto che ci sarà un processo a Gerusalemme contro Leo perché ciò che ha fatto è chiaramente illegale. Tuttavia, dato che Leo aveva passato gli ultimi due anni a riempire le menti di Isaac e Tamara di propaganda anti-Valeria, anche se avesse vinto la causa contro Leo, sarebbe stato difficile convincere i bambini ad andare con lei. Beh, Valeria ci è riuscita o ha fallito? Scopriamolo.

Valeria ha portato Leo in tribunale

Nel finale di Nessuno ci ha visti partire (No One Saw Us Leave), un avvocato che lavora presso l’Alta Corte di Gerusalemme ha spiegato a Valeria ed Elias, un collaboratore di Valeria che era stato incredibilmente utile nella ricerca di Leo e dei bambini, di aver redatto un documento molto dettagliato sulle scappatelle di Leo fino a quel momento. Il documento descriveva i numerosi modi in cui Leo aveva messo in pericolo Tamara e Isaac, come era fuggito pur sapendo che l’Interpol lo stava cercando e che era un alcolizzato. Valeria considerava quest’ultimo punto non solo falso, ma anche un colpo basso, perché Leo era molte cose, ma non un alcolizzato. Elias cercò di convincere Valeria che era giusto dipingere Leo come un alcolista perché lui e suo padre, Samuel, avevano sfruttato il potere della stampa per dipingere Valeria come una donna pazza. Tuttavia, Valeria si rifiutò di abbassarsi al suo livello. Oltre a tutto ciò, l’avvocato consigliò a Valeria di dire a Carlos di tornare in Messico, perché i giudici non si sarebbero schierati dalla sua parte se avessero visto l’uomo con cui aveva una relazione extraconiugale. Valeria riferì tutte queste informazioni a Carlos.

Nel frattempo, Leo confessò a Isaac e Tamara di aver mentito loro sul fatto che la madre li odiasse e che avrebbe dovuto affrontare un processo per averli praticamente rapiti, al termine del quale i giudici avrebbero deciso chi avrebbe ottenuto la custodia di Isaac e Tamara. Isaac disse che voleva vivere con Leo, mentre Tamara disse che voleva andare con Valeria. Leo disse che, indipendentemente dalla sentenza finale del tribunale, sarebbe venuto a prendere i suoi figli, perché li amava più di qualsiasi altra cosa al mondo. Il giorno del processo, prima di entrare in aula, Leo disse a Valeria che aveva detto ai bambini la verità su di lei e ammise loro di aver mentito sul suo amore per i figli. In risposta a ciò, Valeria rivelò che, anche se sapeva che Leo non era un alcolista, aveva testimoniato che lo era per rafforzare la sua causa. La risposta di Leo a quella rivelazione fu che gli dispiaceva che Valeria avesse avuto un aborto spontaneo dopo essere rimasta incinta di Carlos. Su questa nota, entrarono in aula e il processo non fu molto lungo.

Valeria ha ottenuto la custodia dei bambini

I giudici che presiedevano il caso intentato da Valeria contro Leo hanno semplicemente affermato che entrambe le parti avrebbero dovuto presentarsi davanti a un tribunale in Messico, poiché entrambi erano messicani, e sottoporsi a processo in quel Paese. Al fine di proteggere i bambini dal trauma del processo, sarebbe stato loro permesso di rimanere nel kibbutz Ein Tamar fino alla fine dell’anno scolastico. Ma poi i bambini sono andati comunque in Messico con Leo, violando l’ordinanza dei giudici. Dopo che Valeria, i suoi genitori e Carlos sono tornati a casa, Elias ha comunicato l’informazione a Valeria. Dato che non era riuscito a rintracciare Leo e i bambini dopo il loro atterraggio in Messico, Valeria ha iniziato a dare di matto perché pensava che Leo avesse rapito di nuovo i bambini. Ma dove erano? Erano a casa di Gabriela. Perché? Perché Samuel aveva detto loro di stare lì, permettendo così a Leo di rimanere con i bambini fino al processo.

Nel finale di Nessuno ci ha visti partire (No One Saw Us Leave), Carlos ha ricevuto una telefonata anonima sulla posizione di Isaac e Tamara. Moishe, il padre di Valeria, si è presentato a casa di Samuel e gli ha chiesto di rivelare dove fossero i bambini. Dato che Samuel era troppo spaventato per affrontare Moishe, sua moglie Galya lo ha incontrato e gli ha semplicemente detto che non avevano idea di dove fossero i bambini. E anche se Samuel avesse avuto qualche informazione, non era disposto a condividerla con Galya. Pochi istanti dopo, Elias, Carlos, Valeria e la polizia si sono presentati a casa di Gabriela. Tutti si aspettavano che Leo facesse qualcosa di drastico, ma lui ha semplicemente consegnato i bambini a Valeria. I titoli di testa prima dei titoli di coda rivelano che Isaac e Tamara non hanno più visto Leo per i successivi 20 anni. Valeria e Carlos hanno vissuto insieme e si sono presi cura dei bambini. Nel 1997 Carlos è morto. Tamara è diventata una scrittrice e nel 2020 ha pubblicato il romanzo su cui è basata questa miniserie. Bene, ottimo. Ma qual era il senso di tutta questa serie?

Aveva ragione Valeria o Leo?

Beh, suppongo che il principale punto di contesa che emergerà dal conflitto tra Valeria e Leo sia chi avesse ragione. Il problema tra Valeria e Leo è iniziato quando si sono sposati. Non si amavano. I loro genitori pensavano che fossero una coppia perfetta. Non erano abbastanza grandi per opporsi alla volontà dei genitori. Quindi si sono sposati e hanno avuto dei figli. Con il passare degli anni, Valeria e Leo si sono allontanati e Valeria si è sentita attratta proprio da Carlos. Invece di capire che un matrimonio senza amore non era una scusa per una relazione extraconiugale, Valeria ha tradito Leo con Carlos. Carlos era ugualmente responsabile del tradimento subito da Leo. Oltre a tutto ciò, sia Valeria che Carlos erano colpevoli di aver ferito Gabriela e i loro figli. Non mi interessa quanto la società diventi “progressista” e “moderna”; non giustificherò mai il tradimento, soprattutto quando si ha la possibilità di divorziare. In alcuni paesi arretrati, il divorzio o la separazione non sono così comuni. Quindi, avere una relazione extraconiugale sembra l’unica opzione praticabile. Tuttavia, se le persone vengono ferite nel processo, vale davvero la pena di amare? Non lo so.

Tornando alla trama, se la reazione di Valeria al suo matrimonio senza amore, ovvero la relazione extraconiugale, può essere considerata irrazionale, suppongo che la decisione di Leo di scappare con i figli per darle una lezione debba essere vista come una decisione altrettanto irrazionale. Insomma, sono ore che mi scervello su questo aspetto della trama e non riesco a capirlo. Ma che diavolo gli è saltato in mente? Che a un certo punto Valeria avrebbe semplicemente rinunciato e lui avrebbe potuto crescere i bambini come voleva? Non poteva restare in Messico, usare l’influenza che Samuel aveva lì e lottare per la custodia dei bambini in modo diretto? Cosa ha guadagnato da quella complicata avventura? Certo, Valeria non pensava ai bambini quando ha intrapreso quella relazione extraconiugale. E sembrava che l’unica cosa che importasse a Leo fossero i figli, motivo per cui li teneva vicini a sé ovunque andasse. Tuttavia, cosa deve essere stato più sconcertante per Tamara e Isaac? La relazione extraconiugale o la serie di shock culturali causati da quel viaggio intorno al mondo? Lascio a voi il giudizio.

Lezioni da imparare

Ora, qual è la lezione da imparare da tutto questo? Cosa dovremmo imparare noi spettatori dalla storia di Tamara Trottner? Non so se il punto centrale del romanzo non sia stato trasmesso molto bene fin dall’inizio o se sia andato perso durante l’adattamento di Maria Camila Arias, ma quello che ho capito è che le persone dovrebbero imparare ad agire in modo razionale prima di compiere passi importanti come sposarsi e avere figli. Il matrimonio e l’avere figli sono considerati così importanti per la sopravvivenza della civiltà che ogni singola cosa che facciamo sembra essere al servizio di questi due atti. Le persone costruiscono imperi e si spezzano la schiena per ottenere i beni di prima necessità, ma mentre fanno tutto questo, non si educano abbastanza per diventare persone ragionevoli. Anche adesso, alle persone tra i 20 e i 30 anni viene detto che stanno riflettendo troppo sul matrimonio e che dovrebbero semplicemente buttarsi a capofitto e tutto andrà bene. Nel frattempo, hanno davanti agli occhi una montagna di prove che dimostrano che questo approccio è profondamente sbagliato, ma che scelgono convenientemente di ignorare perché il peso del progresso della civiltà umana ricade apparentemente su di loro. Una “civiltà” deve prima essere “civilizzata”, altrimenti come possiamo essere migliori dei ratti e dei conigli che si riproducono all’infinito?

Quindi, sì, anche se non è questo il punto di Nessuno ci ha visti partire (No One Saw Us Leave), suggerisco comunque di guardare attentamente agli eventi presentati nella miniserie, di riflettere se possiamo essere fedeli in un matrimonio, di discutere con la nostra potenziale metà che la lealtà non sarà un problema, di avere figli dopo un’altra lunga discussione e poi di assicurarci che i suddetti figli abbiano la vita che meritano. Se questo è troppo complicato per voi, non dovreste sposarvi e non dovreste avere figli. Se pensate che la vostra eredità possa essere perpetuata solo se estendete la vostra discendenza e trasmettete loro la vostra ricchezza, vi sbagliate, e la lente attraverso cui guardate la vita è incredibilmente classista e casteista. Ci sono innumerevoli bambini orfani e sfollati là fuori; date loro la vostra ricchezza e la vostra eredità sarà immortalata. Inoltre, l’istruzione e il miglioramento delle condizioni di vita dei bambini orfani e sfollati gioveranno alla civiltà umana più che aumentare incautamente il numero della popolazione solo perché potete farlo. Comunque, questi sono solo i miei pensieri sul finale di Nessuno ci ha visti partire (No One Saw Us Leave). Se avete opinioni in merito, sentitevi liberi di condividerle nella sezione commenti qui sotto.