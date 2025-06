Nine Perfect Strangers: la psilocibina ha davvero i benefici che sostiene Masha?

L’episodio 4 di Nine Perfect Strangers ha rivelato che Masha ha somministrato microdosi di psilocibina agli ospiti del Tranquilum, ma funziona davvero come lei sostiene? Come è consuetudine di Hulu, i primi tre episodi sono stati pubblicati tutti insieme sulla piattaforma di streaming, mentre gli episodi successivi sono stati pubblicati uno alla settimana. Finora, la strategia sembra funzionare: Nine Perfect Strangers è stata la serie più vista di sempre su Hulu. Il pubblico è stato attratto dall’atmosfera pulp e thriller che ha riscosso tanto successo negli ultimi anni per HBO.

Nine Perfect Strangers segue nove ospiti del resort Tranquilum, gestito da Masha Dmitrichenko, interpretata da Nicole Kidman, una guru del benessere russa con un passato oscuro che nasconde un segreto agli ospiti: ha fatto somministrare al suo staff microdosi di psilocibina alla maggior parte degli ospiti a loro insaputa. È una scommessa pericolosa. Ogni ospite è stato scelto per un motivo specifico e sta affrontando problemi profondamente radicati, tra cui ansia, depressione, problemi di gestione della rabbia, dipendenza, traumi, lutti e altro ancora. Il suo staff esprime riserve sul trattare in questo modo un gruppo così instabile, ma sembra che il metodo di cura non ortodosso e poco etico di Masha stia funzionando, almeno per ora. Il gruppo inizia ad accedere alle emozioni represse e alle verità che sta nascondendo.

Tuttavia, gli ospiti di Nine Perfect Stranger scoprono che Masha li ha drogati e la affrontano. Masha ammette di aver somministrato loro microdosi di psilocibina, nota anche come funghi allucinogeni, ma è convinta di non avere nulla di cui pentirsi. Afferma che la psilocibina “cura la dipendenza, può trattare malattie mentali, PTSD, schizofrenia, demenza. Può farti mangiare meglio, dormire meglio, scopare meglio e ha la capacità di cambiare il mondo”. A difesa di Masha, non ha del tutto torto. L’interesse psichiatrico per le sostanze psichedeliche non è esattamente una novità; gli anni ’60 e ’70 hanno visto numerosi esperimenti, alcuni discutibili, che prevedevano l’uso di LSD e altre sostanze psichedeliche, tra cui il progetto MKUltra della CIA, segreto ed estremamente immorale. Più recentemente, alcune ricerche hanno suggerito che il microdosaggio con psilocibina, l’approccio di Masha, può avere alcuni benefici, poiché sembra aiutare ad alleviare alcuni sintomi di ansia, depressione e altri disturbi dell’umore. Si pensa anche che il microdosaggio possa aiutare a combattere l’infiammazione nel corpo, responsabile di numerose malattie e disturbi. [via Harvard]

Detto questo, Masha sta correndo troppo in Nine Perfect Strangers. La ricerca dedicata agli effetti del microdosaggio di sostanze psichedeliche è ancora agli inizi, essendo diventata un argomento di studio solo negli ultimi anni. La ricerca sugli effetti di qualsiasi farmaco richiede anni, se non decenni, per raccogliere prove reali e concrete sufficienti a giungere a una conclusione definitiva. Sebbene le prime ricerche abbiano dato risultati iniziali piuttosto promettenti, ci sono ancora poche prove per escludere che gli effetti positivi del microdosaggio di psilocibina siano qualcosa di più dell’effetto placebo, e alcuni studi suggeriscono che potrebbe essere proprio così. [via New Scientist]

Inoltre, non è chiaro quanto sia sicuro. Proprio come ci sono prove che suggeriscono che possa aiutare alcune persone, ci sono anche prove raccolte in questi primi studi di ricerca che indicano che alcune persone sono molto più sensibili agli effetti collaterali negativi della psilocibina, tra cui l’insorgenza di episodi psicotici. Altre ricerche indicano che per altre persone il microdosaggio di psilocibina può esacerbare proprio quei sintomi che dovrebbe alleviare, tra cui ansia, difficoltà a dormire, emicrania e disagio fisico.

Masha e lo staff del Tranquilum, compreso Yao (interpretato da Manny Jacinto), hanno adottato misure precauzionali per garantire che chiunque sia predisposto ad avere una reazione negativa al microdosaggio di psilocibina non riceva il farmaco, effettuando regolarmente esami del sangue e analisi del sangue dei loro ospiti. Tuttavia, non è chiaro se qualcuno dello staff del Tranquilum sia effettivamente addestrato per gestire questo tipo di analisi del sangue e flebotomia.

Yao ha una formazione medica, ma sembra essere un paramedico, una professione nobile, ma che non include il tipo di formazione specializzata necessaria per gestire un mini-laboratorio. Con così tante incognite sugli effetti del microdosaggio di psilocibina, ciò che Masha e il suo staff del Tranquilum stanno facendo in Nine Perfect Strangers è pericoloso, immorale e illegale.