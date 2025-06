Ombre nell’acqua è una storia vera? Sue Pendlebury è basata su una detective reale?

Creata da Tony Ayres, la serie Netflix Ombre nell’acqua (The Survivors) racconta la storia di Keiran Elliott, un ragazzo la cui vita viene sconvolta da una terribile tragedia che porta alla morte di tre persone a lui molto care. Quindici anni dopo il traumatico evento, Keiran torna nella sua città natale, Evelyn Bay, in Tasmania, Australia, solo per rendersi conto che il suo passato continua a perseguitarlo e a seguirlo ovunque. Mentre cerca di riprendere la sua vita con la fidanzata Mia e la loro bambina Audrey, le loro vite vengono nuovamente sconvolte dall’omicidio di una ragazzina che sconvolge il quartiere. Di conseguenza, il protagonista e i suoi cari devono affrontare il mistero che circonda la morte della ragazza, scavando nel passato di ciascuno di loro, che potrebbe avere un collegamento con l’ultima tragedia. A tal fine, la serie drammatica serve come autentico promemoria degli effetti complessi del dolore, dei segreti comuni e delle famiglie disfunzionali.

Ombre nell’acqua è tratto da un romanzo giallo

Nonostante approfondisca una serie di temi difficili che risuonano con situazioni del mondo reale, Ombre nell’acqua è una storia di fantasia scritta dal creatore della serie, Tony Ayres. L’ispirazione originale per il progetto è venuta dall’omonimo romanzo di Jane Harper del 2020, che ruota attorno alla stessa premessa della serie, descrivendo una storia piena di dinamiche familiari complicate e un misterioso omicidio. L’autrice ha trascorso molto tempo a sviluppare il giusto mix di dramma, azione e intrigo per alimentare la sua opera. Tuttavia, è stata anche spinta dal desiderio di esplorare “gli effetti a catena” di un evento terribile su una comunità nel suo complesso. Per lei, un misterioso omicidio era “il catalizzatore” per addentrarsi nelle idee più grandi e significative al centro della storia, che nel caso di “The Survivors” sono i residenti che cercano di andare avanti con la loro vita dopo che una terribile tragedia ha distrutto ogni parvenza di normalità.

La ricerca condotta da Harper è stata approfondita, poiché voleva che ogni singolo aspetto della storia fosse il più realistico possibile, nonostante la maggior parte dei personaggi, degli eventi e dei luoghi fossero frutto della sua immaginazione. La città di Evelyn Bay, ad esempio, è stata sviluppata come ambientazione principale dopo che l’autrice ha trascorso un po’ di tempo nella provincia della Tasmania. Per alcuni aspetti familiari della storia, tra cui la nuova vita del protagonista Keiran come giovane padre, ha attinto alle sue esperienze di madre. Nel frattempo, ha anche contattato un medico per rappresentare in modo autentico la salute degenerativa del padre di Keiran. La scrittrice non si è fermata qui, riconoscendo l’importanza della sua carriera di giornalista nel documentarsi su una storia in cui la vita delle persone è determinata da eventi che hanno un impatto duraturo sulle loro scelte future.

Ombre nell’acqua esplora il dolore e il trauma attraverso la lente di un complotto omicida

Sebbene la serie sia fedele al materiale originale, cerca anche di mettere in risalto le parti migliori attraverso una lente più mirata. Questo perché il tema ricorrente nella narrazione è il doppio volto che le persone indossano per affrontare il dolore o altre mancanze. Poiché la comunità gioca un ruolo importante, spesso vediamo i personaggi cercare di comportarsi bene anche se, nel profondo, sono stanchi di mantenere una facciata falsa. Nessuno è disposto ad ammettere che il proprio modo di pensare è sbagliato perché, se lo facesse, tutta la sua vita potrebbe andare in pezzi. A tal fine, ci viene concesso uno sguardo crudo su individui che agiscono in modo davvero vulnerabile, rendendoli umani fino all’eccesso. La serie ruota attorno all’idea che le intenzioni, buone o cattive che siano, possono essere mascherate dalle azioni che si compiono all’esterno e dai risultati che si ottengono.

In un’intervista con Netflix, il creatore Tony Ayres ha detto: “Descrivo spesso la serie come un cavallo di Troia. È un melodramma familiare mascherato da giallo. Perché le cose che stanno davvero al centro sono cose come un figlio che vuole l’amore di sua madre e la madre che non può permettersi di darglielo perché tutto il suo mondo potrebbe crollare”. Man mano che ci addentriamo nella storia, diventa evidente che piuttosto che concentrarsi direttamente sulla reazione di qualcuno alla perdita, è più importante mostrare ciò che pensa di sé stesso quando viene colpito da un trauma. Pertanto, finché qualcuno è in grado di giustificare le proprie decisioni, può trovare la forza d’animo per andare avanti, anche se la determinazione proviene da un luogo instabile. Questo mette in evidenza le dinamiche uniche che governano le persone e le società in generale, che lo radicano in uno strato di realtà nonostante la trama fittizia.

Sue Pendlebury è una detective immaginaria

Come investigatrice capo in Ombre nell’acqua, Sue Pendlebury è una detective di spicco che svolge un ruolo fondamentale nel scuotere le acque a Evelyn Bay, mentre cerca di ottenere risposte chiare dai suoi riservati abitanti. È un personaggio immaginario creato dalla scrittrice Jane Harper. Nella serie Netflix, interpreta il ruolo di una persona dirompente e determinata a mettere le mani sul colpevole, anche se il suo approccio è misurato e calcolatore. Come la sua controparte nella serie, anche nella versione letteraria Pendlebury è un’ispettore che arriva sulla costa della Tasmania da Hobart per risolvere l’omicidio di Bronte Laidler. Il suo arrivo è segno che la situazione viene presa sul serio, ma non fa altro che seminare zizzania tra gli abitanti della città.

Uno degli effetti più notevoli del coinvolgimento di Pendlebury nella narrazione è il modo in cui lei, senza volerlo, riporta a galla segreti sepolti da tempo e passati che ancora vivono nella mente di molti abitanti di Evelyn Bay. In particolare, si rende conto che un vecchio caso che gli investigatori dell’epoca avevano archiviato potrebbe avere qualche collegamento con l’omicidio di Bronte, dimostrando la sua competenza e capacità di analizzare le cose in poco tempo. Per temperamento, è adatta al suo ruolo di agente di polizia perché usa molto più la testa che il cuore, evitando così che la sua insensibilità traspaia dalle sue azioni. Con il passare del tempo, smantella la rete di bugie, inganni e misteri che si nasconde sotto le fondamenta di Evelyn Bay, fornendo le risposte che tutti vogliono sapere. Pertanto, anche se è frutto dell’immaginazione dello scrittore, svolge un ruolo molto importante nella narrazione.

