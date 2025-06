Nine Perfect Strangers – Stagione 2: data di uscita, cast, trama, trailer e tutto quello che sappiamo

La seconda stagione di Nine Perfect Strangers arriverà presto e riunirà un altro cast stellare per nuove avventure all’insegna del benessere. La prima stagione è un adattamento dell’omonimo romanzo di Lianne Moriarity, autrice anche di Big Little Lies, anch’esso adattato dallo showrunner David E. Kelly e interpretato da Nicole Kidman nel ruolo principale. La trama della prima stagione seguiva un gruppo di sconosciuti in fuga dalle loro vite che cercavano di trovare la pace interiore alla Tranquilliam House, un centro benessere non convenzionale gestito da una fondatrice altrettanto non convenzionale, Masha (interpretata dalla Nicole Kidman).

All’epoca, Nine Perfect Strangers si rivelò un successo tra il pubblico, con la sua prima che entrò nella storia come una delle serie originali più viste di sempre su Hulu e il suo cast che ricevette molti elogi. Sebbene la prima stagione di Nine Perfect Strangers sia stata un enorme successo per la piattaforma di streaming, il destino della serie dopo la sua prima uscita non è mai stato certo. Dato che aveva tutte le caratteristiche di una miniserie, Nine Perfect Strangers avrebbe potuto facilmente concludersi. Tuttavia, una seconda stagione è stata rapidamente messa in produzione.

Ultime notizie su Nine Perfect Strangers – Stagione 2

Non molto tempo dopo l’annuncio della seconda stagione, le ultime notizie rivelano la data di uscita e il trailer di Nine Perfect Strangers – stagione 2. La serie originale di Hulu sarà disponibile dal 21 maggio 2025, con i primi due episodi in anteprima, seguiti da un episodio a settimana per il resto della stagione.

Il trailer prepara il terreno per ulteriori macchinazioni di Masha, mentre i nove protagonisti arrivano in un’elegante villa sulle Alpi. Ad eccezione di una coppia, il gruppo è composto da perfetti sconosciuti, ma man mano che iniziano il loro percorso di benessere, scoprono che potrebbe esserci un legame tra loro. Masha stessa sembra crollare dietro le quinte e la sua spirale discendente minaccia di trascinare con sé anche i suoi clienti. Ciascuno dei clienti di Masha dovrebbe esaminare il proprio passato oscuro, ma lei potrebbe usare i loro traumi per i propri scopi.

Data di uscita della seconda stagione di Nine Perfect Strangers

Nine Perfect Strangers stagione 2 si fa attendere da tempo e ci sarà un intervallo di quasi quattro anni tra la prima e la seconda puntata. Hulu ha programmato la premiere della seconda stagione per il 21 maggio 2025, e la premiere consisterà nei primi due episodi della seconda stagione. Nine Perfect Strangers passerà poi a una programmazione settimanale per il resto della stagione.

Nine Perfect Strangers stagione 1 si è conclusa il 22 settembre 2021.

Cast di Nine Perfect Strangers – Stagione 2

Ancora una volta di ritorno per guidare il cast, Nicole Kidman riprenderà il ruolo di Masha Dmitrichenko nella seconda stagione di Nine Perfect Strangers. Oltre alla Kidman, non sono stati annunciati altri personaggi di ritorno, anche se sono stati aggiunti una serie di nuovi arrivati. Il vincitore dell’Emmy Murray Bartlett (The White Lotus) apparirà nel ruolo di Brian, un ex conduttore di programmi per bambini che porta ancora con sé il suo pupazzo.

La pluripremiata Christine Baranski (The Gilded Age) sarà anche lei nella prossima stagione nel ruolo di Victoria.

Annie Murphy (Black Mirror) interpreterà Imogen, mentre Mark Strong (The Catcher Was a Spy) sarà David. Henry Golding (Crazy Rich Asians) apparirà come Peter, mentre il ruolo di Helena sarà interpretato da Lena Olin (Chocolat). Con l’uscita del trailer, è stato confermato che la maggior parte del cast sarà composto dai clienti di Masha, che la raggiungeranno in una villa sulle Alpi per un ritiro benessere.

L’elenco dei nomi annunciati per il cast della seconda stagione include:

Dettagli sulla trama della seconda stagione di Nine Perfect Strangers

Oltre a colpi di scena, traumi e brutte sorprese, i personaggi non possono aspettarsi altro che il peggio per raggiungere ciò che si sono prefissati.

Nine Perfect Strangers stagione 2 sarà ambientata nelle Alpi austriache, con Masha che ospiterà un altro gruppo di cittadini in fuga dalla realtà in un ritiro di 10 giorni all’insegna della purificazione e della pace. Oltre a colpi di scena, traumi e brutte sorprese, i personaggi non possono aspettarsi altro che il peggio per raggiungere i loro obiettivi. Sarà anche interessante vedere come gli sceneggiatori gestiranno il ritorno di Masha, che è stata vista l’ultima volta mentre veniva scortata dalla polizia fuori dalla struttura nel finale di stagione.

Al momento si conoscono pochi dettagli sui clienti di Masha, ma il trailer suggerisce che sono tutti collegati in qualche modo. Naturalmente, la guru del benessere ha i suoi segreti che minacciano di distruggerla dietro le quinte. Il mistero è uno degli aspetti migliori della storia della serie, quindi molti dettagli sulla seconda stagione non saranno noti fino alla messa in onda degli episodi.

Trailer della seconda stagione di Nine Perfect Strangers

Guarda il trailer completo qui sotto

Per promuovere il ritorno di Nine Perfect Strangers, Hulu ha pubblicato un trailer della seconda stagione alla fine di aprile 2025. Il trailer presenta la premessa di base della serie con i nove personaggi che arrivano nella misteriosa villa sulle Alpi e non perde tempo ad addentrarsi nel dramma interpersonale.

Da parte sua, Masha riesce a malapena a tenere insieme la facciata, ma quando non è con i suoi clienti cominciano ad affiorare le prime crepe. Il trailer mostra i clienti che scavano nel loro passato oscuro e si intuisce che Masha ha dei piani. Si suggerisce anche che gli sconosciuti potrebbero essere collegati in qualche modo e che questo potrebbe essere il segreto dei piani di Masha.