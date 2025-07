Odissea: le riprese travolte dalle polemiche, Christopher Nolan accusato di “edulcorare il colonialismo”

L’Odissea è stata coinvolta in una nuova controversia, con il progetto di Christopher Nolan finito sotto accusa per una location controversa. Adattamento dell’omonimo poema epico di Omero, il seguito di Nolan al film acclamato dalla critica Oppenheimer (2023) è entrato in produzione all’inizio di quest’anno.

L’Odissea (The Odyssey) di Nolan vanta un cast stellare, con Matt Damon nel ruolo di Ulisse, un guerriero che intraprende un arduo viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia. Damon è affiancato da Tom Holland, Charlize Theron, Zendaya e Anne Hathaway, tra gli altri, e, a un anno dall’uscita nelle sale, il film è diventato uno dei titoli più attesi del 2026.

Ora, però, secondo The Times, L’Odissea (The Odyssey) è finito sotto accusa per le riprese effettuate vicino alla contesa città sahariana occidentale di Dakhla. L’area è sotto l’occupazione marocchina dagli anni ’70 e gli organizzatori del Sahara International Film Festival (FiSahara) hanno criticato Nolan per il messaggio che le riprese in quel luogo trasmettono. In una dichiarazione, scrivono:

“In primo luogo, si tratta di una città occupata e militarizzata, la cui popolazione indigena saharawi è soggetta a una brutale repressione da parte delle forze di occupazione marocchine”.

La decisione di Nolan di girare nella regione ha portato ad accuse secondo cui lui e i protagonisti del film starebbero “mascherando il colonialismo”. La direttrice del FiSahara, María Carrión, ha spiegato più dettagliatamente perché ritiene problematico che Nolan stia girando lì:

“Girando parte di The Odyssey in un territorio occupato definito ‘buco nero dell’informazione’ da Reporter senza frontiere, Nolan e il suo team, forse inconsapevolmente e involontariamente, stanno contribuendo alla repressione del popolo saharawi da parte del Marocco e agli sforzi del regime marocchino per normalizzare la sua occupazione del Sahara occidentale.

Siamo certi che se comprendessero appieno le implicazioni di girare un film di così alto profilo in un territorio i cui popoli indigeni non possono realizzare film sulle loro storie sotto occupazione, Nolan e il suo team sarebbero inorriditi”.

La spiegazione delle controverse riprese del film “The Odyssey” nella città del Sahara occidentale

La regione ha una storia complicata

L’ONU ha classificato il Sahara occidentale come “territorio non autonomo” ed è comunemente considerato l’ultimo stato coloniale dell’Africa che non ha ancora ottenuto l’indipendenza. L’Africa, ovviamente, ha una lunga storia di dominio coloniale, anche da parte di paesi come Gran Bretagna, Francia, Portogallo e Spagna.

Ulteriori informazioni fornite da The Guardian sottolineano che in passato il Sahara occidentale era sotto il controllo della Spagna, ma il Marocco ha annesso il territorio nel 1976 dopo il ritiro della Spagna. Gran parte di ciò che sta realmente accadendo nella regione rimane ufficialmente non documentato, poiché l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) non è stato in grado di recarsi nella regione negli ultimi 10 anni.

Secondo The Guardian, tuttavia, l’OHCHR ha “continuato a ricevere denunce relative a violazioni dei diritti umani, tra cui intimidazioni, sorveglianza e discriminazione nei confronti di individui sahrawi, in particolare quando si battono per l’autodeterminazione”. Reporter senza frontiere ha denunciato che i giornalisti sahrawi sono sottoposti a “tortura, arresti, abusi fisici, persecuzioni”, oltre a lunghe pene detentive.

La decisione di Nolan di girare il film nel Sahara occidentale, vicino alla città di Dakhla, sembra essere interpretata da alcuni come una normalizzazione o una forma di sostegno indiretto alla presunta oppressione coloniale.

Nonostante queste accuse, secondo The Telegraph, la rivendicazione del Marocco sul territorio è stata sostenuta da Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia, Spagna e Portogallo. Tuttavia, la decisione di Nolan di girare il film nel Sahara occidentale, vicino alla città di Dakhla, sembra essere interpretata da alcuni come una normalizzazione o una forma di sostegno indiretto alla presunta oppressione coloniale.