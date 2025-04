North Of North – stagione 1, la spiegazione del finale e del grande segreto di Neevee

La nuova sitcom di Netflix, North of North, ha un finale agrodolce che lascia la porta aperta per una seconda stagione. La storia inizia quando la protagonista Siaja sta per apportare alcuni cambiamenti importanti nella sua vita. In apparenza, Siaja vive una vita perfetta per la sua comunità, è sposata con la “superstar del villaggio” e sta crescendo una dolce bambina. Tuttavia, suo marito Ting è manipolatore e crudele, e il primo episodio si conclude con Siaja che lo lascia. La serie è per lo più leggera, ma con il progredire della trama, North of North inizia ad affrontare temi più cupi.

Siaja deve confrontarsi con le norme culturali e il giudizio degli altri membri della sua comunità mentre cerca di costruirsi una nuova vita. Siaja trova lavoro rendendosi indispensabile a Helen, l’amministratrice della città. Conosce il padre, che era sempre stato assente, si trasferisce temporaneamente con la madre e si innamora di un nuovo residente del paese. North of North si conclude con una festa e una celebrazione del paese di Ice Cove, ma tocca anche alcuni temi cupi. La madre di Siaja rivela un segreto doloroso e un nuovo arrivato porta incertezza sia per Ice Cove che per Siaja.

La figlia segreta di Neevee

Neevee è uno dei personaggi più complessi di North of North. È un’alcolista in via di recupero e Siaja spiega che spesso si è sentita più una madre che una figlia. Neevee è irritabile e ostile quando sente che Alistair si sta avvicinando troppo a lei e a Siaja. Il motivo viene rivelato nell’ultimo episodio, quando Neevee confessa a Siaja di avere un’altra figlia, che le è stata portata via dal padre. Siaja dà la priorità al confortare Neevee, ma è probabile che una futura stagione di North of North si concentrerà sulla ricerca di sua sorella.

Anna Lambe (Siaja) è originaria del Nunavut e farà parte del cast del prossimo film d’azione di Brad Pitt, Heart of the Beast.

La maggior parte degli attori di North of North sono di origine indigena Inuk e la serie è stata elogiata per la sua accurata rappresentazione della comunità Inuk. Molte delle comunità indigene del Canada sono state costrette a frequentare scuole residenziali, scuole religiose finanziate dal governo e create per far adottare ai bambini indigeni la cultura euro-canadese. Questo tema è spesso citato nei film indigeni del Nord America e, sebbene sia ben lungi dall’essere il tema principale della serie, influenza molte delle azioni di Neevee. Uno dei momenti più toccanti di North of North mostra Neevee che stringe un legame con un anziano parlando delle loro origini.

Siaja e Ting fanno pace?

Durante la penultima puntata, Ting ha un incidente, che dà il via alle ricerche per ritrovare il residente più popolare di Ice Cove. Dopo aver avuto una rivelazione mentre era disperso e ferito, lui e Siaja fanno di nuovo l’amore, ma lei se ne pente immediatamente. Ting torna presto alle sue vecchie abitudini e i due decidono di crescere insieme Bun, ma il rapporto tra loro rimane teso. Nell’episodio finale di North of North, sembra che Siaja abbia deciso di voltare pagina, anche se ci sono ancora margini per futuri conflitti.

Ting è uno dei personaggi meglio scritti in una serie piena di personaggi fantastici.

Quando Siaja descrive Ting per la prima volta, lui sembra più un archetipo di “himbo”, che la fa sentire inadeguata perché è bravo in tutto. Ben presto diventa chiaro che c’è un lato molto più sgradevole di Ting, che la sminuisce, la rimprovera per essere caduta dalla barca durante una caccia alle foche e cerca di costringerla ad adottare un bambino senza nemmeno chiederle il permesso. Ting è uno dei personaggi meglio scritti in una serie piena di personaggi interessanti, ed è possibile che una stagione successiva di North of North lo renda ancora più cattivo.

Perché Siaja e Kuuk continuano a nascondere i propri sentimenti

Nel corso degli otto episodi di North of North, Siaja e Kuuk stringono un legame grazie al gioco degli scacchi. Sebbene sia chiaro che formano un’ottima squadra, entrambi sembrano uscire da relazioni complicate e sono riluttanti a confessare i propri sentimenti ad alta voce. Nell’episodio “Carnivores”, Siaja è pronta a dire a Kuuk cosa prova, ma rimane scioccata quando arriva la sua ragazza, Alexis. Nell’episodio finale, Kuuk dice a Siaja che sia lui che Alexis rimarranno a Ice Cove. I due provano chiaramente qualcosa l’uno per l’altra, ma non trovano mai il momento giusto per dirlo.

Alexis sembra lavorare come influencer e si descrive come ambasciatrice di un marchio. Appare amichevole e cerca di confortare Siaja quando Ting scompare, ma il finale di North of North crea un conflitto tra le due donne. Alexis ha accettato un lavoro con Helen e Siaja e descrive la città di Ice Cove come “la tabula rasa perfetta” dove può “ottimizzare davvero il modo in cui funzionano le cose”. Con North of North che mostra il dolore causato dal colonialismo, questo sembra molto minaccioso e la reazione di Siaja non è positiva.

Cosa intende Alistair quando dice a Neevee che resterà “per loro”

Per gran parte di North of North, sembrava che Neevee e Alistair stessero per ricucire il loro rapporto. Bun e Alistair andavano d’accordo e, dopo un incontro molto imbarazzante, lui e Siaja hanno iniziato a passare del tempo insieme. Alistair non conosce ancora il segreto di Neevee e quindi non riesce a capire perché lei saboti la loro relazione. La goccia che fa traboccare il vaso arriva quando i due litigano e lei va a letto con un altro uomo, con Alistair che accetta che la relazione sia finita. Quando dice a Neevee che resterà a Ice Cove “per loro”, intende Siaja e Bun.

Il segreto potrebbe venire alla luce in una stagione successiva, se Siaja chiederà aiuto ad Alistair per rintracciare sua sorella.

Quando Alistair esprime il desiderio di conoscere meglio sua figlia, Neevee si infuria, dicendogli che Siaja non appartiene a un uomo bianco. La sua reazione sembra estrema, ma viene contestualizzata quando il finale di North of North rivela il destino della precedente figlia di Neevee. Neevee ha avuto la sua prima figlia prima di incontrare Alistair, ma la sua reazione viscerale all’idea di perdere un’altra figlia a causa di un uomo bianco è comprensibile se contestualizzata. Il segreto potrebbe venire alla luce in una stagione successiva, se Siaja chiederà l’aiuto di Alistair per rintracciare sua sorella.

Come il finale di North of North prepara grandi cambiamenti per Ice Cove nella seconda stagione

North of North è ambientato nella città immaginaria di Ice Cove, che Siaja ama, e lei trascorre gran parte della serie cercando di renderla un posto migliore. Siaja si offre volontaria per raccogliere i rifiuti, cerca di rendere più interessante la Notte degli Anziani e aiuta a promuovere la città nella speranza di farvi costruire una stazione di ricerca. Sebbene Ice Cove non ottenga la sua stazione di ricerca, la serie si conclude con la progettazione di un avamposto più piccolo. Questo porterà dei cambiamenti, con Alistair e Kuuk che vivranno a Ice Cove e Alexis che lavorerà nel municipio.

North of North è ancora una serie nuova, ma ha ottenuto recensioni estremamente positive, con il pubblico di Rotten Tomatoes che le ha assegnato un punteggio dell’88%. Le recensioni della critica sono state ancora più impressionanti, con North of North che ha ottenuto il 100%. Il finale della serie ha aperto diverse possibilità di sviluppo della trama se dovesse essere realizzata una seconda stagione. Sebbene Netflix abbia l’abitudine di cancellare le serie popolari, il creatore di North of North, Aglok MacDonald, ha dichiarato a Elle Canada che “[loro] possono raccontare stagioni con una storia come questa”. Questo dà un aggiornamento speranzoso ed è possibile che North of North continui con la seconda stagione.