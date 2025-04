Abbott Elementary – stagione 4, la spiegazione del finale: Ava ottiene il suo miglior finale fino ad ora

Il finale della quarta stagione di Abbott Elementary è sorprendentemente poco emozionante, ma questo ha rappresentato un cambiamento gradito dopo la tensione degli episodi precedenti. Non c’è dubbio che l’adorabile cast di personaggi di Abbott Elementary sia ciò che rende la serie un tale successo, ma ciò non ha impedito alla quarta stagione di mantenere le promesse in termini di trama frenetica. Sebbene la sitcom mockumentary ambientata sul posto di lavoro non sia tipicamente nota per la sua trama intricata, la seconda metà della quarta stagione ha alzato notevolmente la posta in gioco quando la storia dello sviluppatore del campo da golf è giunta al termine.

Durante l’intera stagione, il personale dell’omonima scuola ha accettato tangenti da un losco sviluppatore di campi da golf in cambio di chiudere un occhio sulle violazioni del codice edilizio. Abbott Elementary‘s Principal Ava si è presa la colpa di queste tangenti quando il distretto scolastico ne è venuto a conoscenza e, con grande shock di tutti, è stata licenziata in tronco. Fortunatamente, l’Abbott Elementary – stagione 4 episodio 21 ha riportato Ava quando tutti, dal PTA agli studenti, agli insegnanti, agli imprenditori locali e persino gli sviluppatori, si sono schierati dalla sua parte.

Il finale della quarta stagione di Abbott Elementary vede una divertente gita scolastica

Questa trama si è conclusa con le scene finali dell’episodio 21 della quarta stagione, “Rally”, quando Ava è stata reintegrata nel suo vecchio ruolo. La maggior parte dei cattivi della quarta stagione di Abbott Elementary sono stati redenti nel corso della vicenda, con l’avvocato del costruttore Miles, la sorella della confraternita di Ava Crystal e il padre da lei allontanato Frank che si sono presentati per difenderla. Tuttavia, questo significa che l’episodio 22 della quarta stagione, “Please Touch Museum”, è stato un finale relativamente sottotono per la stagione.

Secondo Philadelphia Magazine, “Please Touch Museum” è stato girato interamente sul posto, presso l’iconico punto di riferimento di Filadelfia. Tutta la scuola è entusiasta della gita, tranne i cinici studenti di terza media di Jacob, che ritengono che la loro classe non sia adatta all’evento. Sebbene Tracy Curran, COO del vero Please Touch Museum, abbia dichiarato al Philadelphia Magazine che “il Please Touch Museum racchiude ricordi d’infanzia speciali per Quinta Brunson”, creatrice e protagonista della sitcom, la classe di Jacob ha comunque impiegato un po’ di tempo per accettare la gita.

In una gag esilarante e creativa, gli insegnanti hanno recitato in una commedia che reimmaginava la faida di Ava con il distretto scolastico in termini assurdamente unici.

Fortunatamente, una guida turistica ha suggerito ai ragazzi più grandi di mettere in scena una commedia sugli insegnanti e la classe di Jacob ha saggiamente seguito il suo consiglio. In una gag esilarante e creativa, gli insegnanti hanno interpretato se stessi in questa recita, che ha reimmaginato la faida di Ava con il distretto in termini assurdamente unici. Mentre la quarta stagione di Abbott Elementary ha dimostrato che Gregory sarebbe diventato un ottimo preside, i bambini che lo descrivevano come un robot privo di emozioni hanno fatto ridere persino suo padre, solitamente rigido e stoico.

Ava ottiene il finale perfetto nel finale della quarta stagione di Abbott Elementary dopo un anno difficile

Non solo Ava ha riottenuto il suo lavoro, ma ha anche ritrovato il suo amore della quarta stagione, O’Shon, in “Please Touch Museum”. All’inizio della gita, O’Shon ha compensato la sua assenza al raduno comprando ad Ava un paio di orecchini esorbitanti. Sfortunatamente, Ava odiava gli orecchini che O’Shon le aveva comprato e, per la prima volta nella sua vita da star schietta, non riuscì a dirglielo. Ava voleva evitare di ferire i sentimenti del suo interesse amoroso, ma alla fine i due ne hanno parlato e O’Shon si è dimostrato, come al solito, indifferente al malinteso.

Janine e Gregory di Abbott Elementary continueranno la loro storia d’amore

Una stagione dopo che Janine e Gregory si sono finalmente messi insieme nel finale della terza stagione, Ava e O’Shon continuano la loro storia d’amore all’inizio della quinta stagione di Abbott Elementary. Sebbene la nuova coppia abbia ammesso di aver avuto qualche intoppo a causa del gusto discutibile di O’Shon in fatto di orecchini, i due hanno superato la crisi quando lui ha accettato di restituire il regalo indesiderato e ha impressionato Ava con un’opzione meno costosa, ma più di buon gusto, che in realtà preferiva fin dall’inizio. Nel frattempo, Ava e O’Shon di Abbott Elementary non erano l’unica coppia felice all’inizio della quinta stagione.

Janine è riuscita a impressionare il padre di Gregory e a migliorare il loro rapporto padre/figlio quando ha convinto il signor Eddie, ormai anziano, ad abbassare la guardia e a rilassarsi con i bambini. Gregory inizialmente è rimasto scioccato nel vedere il padre, solitamente serio, scherzare con i bambini, ma suo padre gli ha spiegato che Janine aveva tirato fuori in lui lo stesso calore che aveva tirato fuori in Gregory. Ha persino detto a Gregory che Janine gli ricordava la sua defunta madre nel momento più toccante del finale.

Cosa è successo a Gregory dopo il ritorno di Ava in Abbott Elementary

Così, il finale della quarta stagione di Abbott Elementary ha migliorato entrambe le principali storie d’amore, dato che O’Shon e Ava hanno dimostrato di avere un futuro e Gregory e Janine hanno continuato ad andare forte nel loro secondo anno insieme. Tuttavia, mentre il ritorno di Ava in Abbott Elementary era effettivamente inevitabile data la sua popolarità, è giusto che gli spettatori si chiedano cosa sia successo a Gregory in “Please Touch Museum”. Quando Ava è stata licenziata, Gregory è diventato preside ad interim per un breve periodo.

Gregory voleva diventare il preside della Abbott sin da quando aveva iniziato a lavorare lì e ha dimostrato di essere all’altezza del ruolo durante il suo periodo come preside ad interim. Tuttavia, in “Please Touch Museum” lo abbiamo rivisto nel ruolo di insegnante e apparentemente soddisfatto di questa posizione. Anche se era infastidito dal fatto che Ava avrebbe annullato tutte le modifiche che lui aveva apportato all’inizio dell’episodio, Gregory sembrava soddisfatto del suo lavoro per il momento.

Come il finale della quarta stagione di Abbott Elementary ha preparato la quinta stagione

Mentre Jacob di Abbott Elementary interpretava Barbara e Melissa prendeva in giro Jacob nell’ambito della recita scritta dagli studenti, era difficile capire cosa avrebbe riservato la quinta stagione. Abbott Elementary è andata sempre più rafforzandosi nella quarta stagione, con la trama dello sviluppatore del campo da golf che ha fornito la spina dorsale per diversi episodi autonomi di grande successo.

La quarta stagione di Abbott Elementary ha affrontato temi reali come l’epidemia di divieti di libri nelle scuole statunitensi e gli insegnanti sottopagati che fanno un secondo lavoro per sbarcare il lunario. Tuttavia, la sitcom si è anche divertita molto con alcuni ospiti a sorpresa come Eric Andre e le star di It’s Always Sunny in Philadelphia, oltre al ritorno di Manny, interpretato da Josh Segarra, e del Capitano Robinson, interpretato da Mike O’Malley.

È stato un finale agrodolce che ha dimostrato che più le cose cambiano nella scuola del titolo, più rimangono uguali.

“Please Touch Museum” si è concluso con gli insegnanti che salutavano la classe dei diplomati, ma guardando con entusiasmo ai nuovi arrivi dell’anno successivo. È stato un finale agrodolce che ha dimostrato che più le cose cambiano nella scuola del titolo, più rimangono uguali. Pertanto, anche se gli spettatori non possono indovinare quali argomenti saranno affrontati nella prossima stagione di “Abbott Elementary”, il finale della quarta stagione è stato un addio dolce e appropriato per la sitcom.