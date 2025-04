The Handmaid’s Tale – Stagione 6, Episodio 4: la spiegazione del finale

The Handmaid’s Tale – stagione 6, episodio 4 è finalmente arrivato, ed ecco cosa succede alla fine dell’ultimo capitolo di The Handmaid’s Tale. La stagione 6 di The Handmaid’s Tale è destinata a concludere la serie distopica di successo di Hulu e, sebbene sia già stato annunciato un sequel intitolato The Testaments, si prevede che la stagione 6 porterà un senso di definitività alla storia di June. C’è ancora molto da vedere nella sesta stagione di The Handmaid’s Tale, ed ecco cosa ci riserva il quarto episodio per il futuro della serie.

Il quarto episodio della sesta stagione di The Handmaid’s Tale riprende esattamente da dove si era interrotto il terzo, con June, Luke e Moira che lasciano Gilead ancora una volta. Al loro arrivo, però, scoprono che Mayday sta pianificando la loro prossima azione di resistenza: un raid contro Jezebel’s. Mayday deve quindi decidere chi tornerà indietro per avvertire le donne di Jezebel’s. Nel frattempo, il comandante Lawrence lavora per dare il via al progetto New Bethlehem, continuando a manipolare Gilead dall’interno.

C’è qualche speranza per Luke e June di salvare Hannah o rimarrà intrappolata a Gilead?

L’obiettivo principale di June e Luke in tutta la serie The Handmaid’s Tale è stato quello di salvare Hannah, che attualmente si trova in una scuola per l’addestramento delle mogli a Gilead. Dopo diverse stagioni passate a cercare di raggiungere questo obiettivo, i due non sembrano essere più vicini ad Hannah. Nella quinta stagione di The Handmaid’s Tale, una serie di aerei era pronta a partire per salvare alcuni abitanti di Gilead, tra cui Hannah. Tuttavia, gli aerei sono stati abbattuti grazie all’intervento del comandante Lawrence. Mayday sta già lavorando a un altro piano, anche se non salverà direttamente Hannah.

Il prossimo piano di Mayday prevede di usare Jezebel per scoprire quali comandanti sono stati coinvolti nell’abbattimento degli aerei, per poi ucciderli. Anche se questo non porterà direttamente June da Hannah, potrebbe aiutare nel lungo periodo. Eliminare alcuni comandanti potenti potrebbe indebolire Gilead, danneggiando le loro difese e permettendo al prossimo piano di salvataggio di Mayday di funzionare. Dato che l’obiettivo principale di June è stato quello di salvare Hannah, il mistero se ci riuscirà o meno probabilmente non sarà risolto fino al finale di The Handmaid’s Tale. Tuttavia, il libro sequel The Testaments fornisce già una risposta.

La citazione di Lawrence alla fine dell’episodio 4 della stagione 6 di The Handmaid’s Tale spiegata

Il comandante Lawrence fornisce una voce fuori campo durante i titoli di coda della sesta stagione di The Handmaid’s Tale, episodio 4, mentre legge un libro. Il libro è A Little Princess, un libro per bambini del 1905 scritto da Frances Hodgson Burnett. Il libro segue le vicende di una ragazzina mandata in un collegio da un capitano dell’esercito britannico, che lì si trova ad affrontare varie situazioni. Il brano letto dal comandante Lawrence è tratto dall’inizio del libro, e la voce fuori campo è in realtà un richiamo a una scena precedente in cui Lawrence legge il libro a sua figlia.

Quando Lawrence legge il libro, dice a sua figlia che era uno dei preferiti di Eleanor, la sua defunta moglie. Questo indica che Lawrence è ancora legato al ricordo di Eleanor, la cui morte ha scosso profondamente la sua fede in Gilead. Mentre legge la storia, l’episodio passa a Janine. Poiché il brano parla di una ragazza che è invecchiata a causa delle sue esperienze di vita, questo fa da parallelo a Janine e alle altre ancelle che sono state private della loro vita e della loro libertà. Infine, questo libro segnala che Lawrence sta crescendo sua figlia affinché idolatri le donne potenti.

Cosa sta succedendo tra Serena Joy e il comandante Wharton

Serena Joy continua ad essere uno dei personaggi più interessanti di The Handmaid’s Tale, e il suo nuovo legame con l’Alto Comandante Wharton la rende ancora più interessante. Dopo essersi incontrati nei primi tre episodi, The Handmaid’s Tale stagione 6, episodio 4 sembra preparare una storia d’amore tra i due. Cucinare e ballare sotto la pioggia dimostra che Wharton non è un Comandante tipico, e Serena Joy sembra essersi innamorata di lui.

Tuttavia, le intenzioni di Wharton sono ancora misteriose. Il piano New Bethlehem del comandante Lawrence dimostra che Serena Joy è una risorsa preziosa grazie alla sua influenza su Gilead, e Wharton potrebbe sperare di sfruttare questa influenza. I comandanti di Gilead hanno dimostrato di essere manipolatori, ed è possibile che Wharton stia manipolando Serena Joy. Tuttavia, è impossibile dirlo fino a quando non usciranno altri episodi della sesta stagione di The Handmaid’s Tale.