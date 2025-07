Buffy l’Ammazzavampiri: nuovi ingressi nel cast del reboot!

Il revival di Buffy l’Ammazzavampiri su Hulu sta completando il suo cast principale. Variety ha infatti riportato che la serie ha aggiunto cinque personaggi fissi al cast, che si affiancheranno ai membri già annunciati Sarah Michelle Gellar e Ryan Kiera Armstrong. I nuovi arrivati sono: Faly Rakotohavana (“Unprisoned”, “Secret Society of Second Born Royals”) nel ruolo di Hugo, Ava Jean (“A Week Away”, “Law & Order: SVU”) nel ruolo di Larkin, Sarah Bock (“Scissione”) nel ruolo di Gracie, Daniel di Tomasso (“Witches of East End”, “Major Crimes”) nel ruolo di Abe e Jack Cutmore-Scott (“Oppenheimer“, “Frasier”) nel ruolo del signor Burke.

La notizia della realizzazione del pilot era stata diffusa per la prima volta a febbraio. I dettagli esatti della trama sono ancora segreti, ma fonti precedenti hanno rivelato che il pilot sarà incentrato su una nuova cacciatrice (Armstrong) con Gellar che tornerà nei panni di Buffy. Di recente proprio Gellar ha condiviso un immagine sui propri social con cui annunciava che si stanno attualmente svolgendo i tavoli di lettura della sceneggiatura del primo episodio, il cui titolo è ancora un mistero. Il progetto sembra però procedere spedito, per cui le riprese potrebbero iniziare a breve.

Cosa aspettarsi dal reboot di Buffy l’Ammazzavampiri

Sebbene la serie si sia conclusa in modo soddisfacente, Buffy l’ammazzavampiri dovrà affrontare alcune trame per andare avanti. Sia la serie principale che il suo spin-off Angel sono diventati famosi per aver ucciso tanti personaggi molto amati. I commenti di Gellar sono dunque interessanti perché sembrano suggerire che qualsiasi personaggio potrebbe avere il potenziale per tornare in qualche forma. Questo potrebbe includere Angel e Spike, il cui destino è sconosciuto dopo il finale della serie Angel, Jenny Calendar, Tara, Anya, Cordelia o persino il povero Jonathan.

Sebbene qualsiasi fan della serie sarebbe entusiasta del ritorno di personaggi morti da tempo, la serie deve anche andare avanti. Il difficile equilibrio che il reboot dovrà affrontare è dunque quanto appoggiarsi a ciò che è stato fatto in precedenza, aggiungendo al contempo nuovi personaggi per la narrazione da seguire. Gellar è molto consapevole dell’impatto che Buffy l’ammazzavampiri ha avuto, e i suoi commenti fanno sembrare che la nuova serie stia adottando l’approccio giusto.

