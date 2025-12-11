Record of Ragnarok – Stagione 3, la spiegazione del finale: cosa vuole Odino dal torneo?

La serie anime Netflix Record of Ragnarok racconta la storia di un torneo epico tra i migliori tra gli dei e i mortali, che determinerà il futuro dell’umanità. Dopo che il Consiglio degli Dei aveva deciso di sterminare la razza umana, la valchiria Brunilde riuscì a convincerli a dare un’altra possibilità all’umanità organizzando il Ragnarok, un torneo di tredici round in cui i grandi personaggi della storia dell’umanità avrebbero avuto la possibilità di sconfiggere un dio nel tentativo di salvare la razza per altri mille anni. Grazie all’intervento di Buddha, che decide di combattere dalla parte degli umani, questi ultimi riescono a ottenere un pareggio nel torneo.

Tuttavia, con ogni immortale che cade, gli dei diventano sempre più determinati a schierare i loro guerrieri migliori. Di conseguenza, i combattenti scelti da Brunilde e le loro compagne valchirie si trovano ad affrontare nuove sfide scoraggianti. Contemporaneamente, dietro le quinte si verifica un importante sviluppo, poiché Buddha scopre alcuni segreti ben custoditi sulla competizione. SPOILER IN ARRIVO!

Cosa succede in Record of Ragnarok – Stagione 3

All’indomani del sesto round di Ragnarok, Buddha, il dio che combatte dalla parte dell’umanità, viene trasportato d’urgenza in ospedale per essere curato. I colpi subiti durante il combattimento contro Zerofuku, che è stato poi sopraffatto dal demone Papiya, hanno avuto un impatto devastante sul suo essere, rendendo incerta la sua sopravvivenza. Tuttavia, mentre il torneo continua, Brunhilde e Goll tornano al lavoro, scegliendo il prossimo guerriero dell’umanità. Questa volta, sembrano avere un compito difficile da svolgere, poiché Ade, il re di Helheim, ha deciso di scendere nell’arena per il settimo round. Dopo la morte del suo amato fratello minore Posiedon, per mano del grande spadaccino mortale Kojiro Sasaki, il dio greco è pronto a vendicarsi sigillando il destino della razza umana. Dato il pericoloso avversario reale, Brunhilde sceglie un avversario altrettanto regale per il prossimo round: il re degli inizi, Qin Shi Huang.

All’inizio dell’incontro, il grande imperatore cinese fa un’entrata degna del suo titolo, aprendo la strada nell’arena su un tappeto rosso tenuto sulle spalle di tutti gli altri imperatori cinesi che sono venuti dopo di lui. Anche se la natura presuntuosa di Huang e la sua deposizione bendata possono suggerire la sua arroganza, il passato del re è in realtà pieno di difficoltà e successi che gli hanno fatto guadagnare la sua sicurezza. Huang è nato come principe maledetto della dinastia Qin, abbandonato dai suoi genitori. È cresciuto come ostaggio nel territorio di Zhao, dove era odiato da tutti. Tuttavia, il ragazzo era nato con una rara condizione, la sinestesia speculare, che trasformava l’odio e il dolore di chi lo circondava in vere e proprie ferite fisiche sul suo corpo. Inizialmente, imparò a sopportare l’odio di tutti con un sorriso sul volto. Tuttavia, alla fine, grazie alla guida della sua guardia del corpo, Chun Ya, imparò a non scusarsi per i propri sentimenti. Sfortunatamente, Chun Ya morì proteggendo Huang durante un tentativo di assassinio.

Di conseguenza, Huang giurò di diventare il re più grande e di portare fortuna e prosperità ai suoi sudditi. Crescendo e imparando ad affinare le sue abilità a suo vantaggio, fece proprio questo, sconfiggendo persino il dio demone Chi Yu. Pertanto, mentre affronta il vendicativo Ade, questa stessa ambizione di grandezza lo spinge ad andare avanti. La battaglia tra i due è grandiosa e mozzafiato, e alla fine si conclude con la morte del re di Helheim. In questo modo, l’umanità si assicura un piacevole vantaggio nel torneo, mentre Huang si ritrova su un letto d’ospedale a lottare per la sua vita. Nel secondo round, accade qualcosa di inaspettato quando Belzebù si candida come prossimo combattente per gli dei. Il giovane dio era rimasto rinchiuso nella sua tana, cercando di creare nuovi orrori che fossero abbastanza forti da ucciderlo. In gioventù, Beelzebub era un’anima solitaria, circondata da voci spaventose sul suo legame con Satana. Nonostante la sua reputazione, Lucifero gli tese una mano in segno di amicizia, insieme agli altri suoi amici angeli, Azazel e Samael.

Tuttavia, non passò molto tempo prima che un brutale attacco da parte di un nemico invisibile mettesse fuori combattimento il trio di amici. Di conseguenza, Beelzebub divenne ossessionato dall’idea di trovare Satana e fargli pagare i suoi crimini. Alla fine, trovò un’altra alleata in Lilith, l’amica d’infanzia di Lucifero, anch’essa in cerca di vendetta. Tuttavia, una volta avvicinatosi all’angelo, anche lei incontrò una fine tragica. Questa volta, però, Beelzebub assistette ai suoi ultimi istanti e si rese conto di essere stato lui a uccidere le persone che amava. A quanto pare, Dio ha una doppia personalità incontrollabile, che manifesta contemporaneamente fertilità e distruzione. In seguito a questa scoperta, Belzebù ha cercato la morte, ma ha finito per trovare un lontano alleato in Ade, che lo ha aiutato a crescere come guerriero. Pertanto, ora entra nell’arena del Ragnarok nel tentativo di far soffrire l’umanità o semplicemente di sigillare il proprio destino. Il suo avversario è il grande genio umano Nikola Tesla. La battaglia, sebbene avvincente, si conclude a favore degli dei. Inizia così il nono round, che vede il dio del sole Apollo contro il re spartano Leonida.

Finale della terza stagione di Record of Ragnarok: cosa vuole Odino dal Ragnarok?

Mentre il Ragnarok continua in tutto il suo splendore, mettendo il destino dell’umanità in un equilibrio precario, Buddha si ritrova coinvolto in un’avventura diversa. Non essendo mai stato uno che segue le regole, il dio sfugge facilmente alle cure dei medici, scegliendo di trascorrere il suo tempo guarendo nella natura. Tuttavia, ha anche altre cose per la testa, in particolare un nome che ha il potenziale per sconvolgere l’intero torneo di Ragnarok: Siegfried. Di conseguenza, chiede al suo fidato amico Kintoki di indagare sull’essere immortale per lui. Una volta scoperto il suo legame con Brunilde, che apparentemente è l’ex amante di Siegfried, decide di parlarne direttamente con lei. Anche se non è di grande aiuto, la Valchiria lascia trapelare un dettaglio cruciale sulla natura del suo rapporto con l’altro essere e su come esso potrebbe non essere mai finito.

Di conseguenza, motivi precedentemente nascosti cominciano a diventare più chiari, costringendo Buddha a confrontarsi con Odino all’indomani del nono round. Buddha ha capito che, sebbene Brunilde abbia dato inizio al Ragnarok nel tentativo di salvare l’umanità, c’era anche un ulteriore vantaggio: salvare il suo amato Siegfried, che attualmente si trova nel Tartaro a scontare una punizione inflitta da Odino. Tuttavia, Buddha sa anche che Odino non permetterebbe mai che il suo prigioniero venisse liberato. Pertanto, conclude che il dio nordico deve avere un qualche secondo fine. Una volta affrontato con queste accuse, Odino si infuria e attacca l’altro dio. Sorprendentemente, una terza parte, Belzebù, decide di intervenire in quel momento.

Nonostante la sua partecipazione al torneo, il coinvolgimento di Belzebù nel Ragnarok è sempre stato piuttosto distante. Le sue priorità sono più egocentriche e la distruzione dell’umanità non sembra essere un suo obiettivo importante ed eterno. Tuttavia, anche lui è interessato a svelare il mistero che circonda Odino, soprattutto dopo aver appreso in precedenza della sua ambigua “ambizione a lungo coltivata”. A quanto pare, il Re delle Mosche ha le sue teorie su cosa possa significare questa ambizione. Sembra pensare che Odino voglia far rivivere gli dei primordiali e accedere ad Arche, l’inizio del Cosmo. Sebbene i dettagli di ciò che questo potrebbe significare per il mondo rimangano inspiegabili, la reazione scandalizzata di Buddha alla notizia conferma che qualunque cosa stia cercando il Padre degli Dei nordico porterà a conseguenze decisamente spiacevoli. Anche se non è chiaro come questa rivelazione influenzerà Brunilde, è evidente che per ora la sua priorità è garantire che l’umanità possa riprendere il comando in classifica, un’impresa che potrebbe essere compiuta con l’aiuto del suo prossimo combattente, Soji Okita.

Chi vincerà: Apollo o Leonida?

Mentre i motivi nascosti dietro il Ragnarok rimangono intriganti, anche il torneo stesso non è privo di interesse. Dopo l’incontro tra Belzebù e Tesla, gli dei hanno nuovamente preso il comando contro l’umanità con un punteggio di 4-3. Nel tentativo di mantenere il vantaggio, Zeus decide di schierare il suo asso nella manica con il suo prossimo combattente: Apollo. Fortunatamente, Burnhilde ha l’avversario ideale per questo incontro. La valchiria ha tenuto da parte questo guerriero per un po’ di tempo, sapendo che non avrebbe mai perso l’occasione di affrontare il dio del sole. Il suo combattente non è altro che Leonida, il re spartano che guidò un esercito di trecento uomini contro trentamila persiani. A quanto pare, quest’ultimo nutre un rancore di lunga data nei confronti di Apollo, che è ansioso di risolvere sul campo di battaglia. Leonida è sempre stato un combattente pragmatico, consapevole che il conflitto e la violenza erano inevitabili.

Tuttavia, quando il suo regno si trovò ad affrontare la minaccia dell’esercito persiano alle sue porte, il consiglio spartano tentò di limitare la capacità di difesa dell’esercito. Secondo la tradizione, tutti gli atti di guerra, sia di difesa che di attacco, dovevano essere sospesi durante il Festival di Carneia. Si credeva che il decreto provenisse direttamente dal loro dio protettore: Apollo. Di conseguenza, il consiglio era più preoccupato di ingraziarsi il dio del sole che di difendere i propri confini. Nonostante ciò, Leonida decise di rinunciare alla tradizione superstiziosa e partì per combattere l’esercito persiano con nient’altro che trecento dei suoi uomini al suo seguito. Per lo stesso motivo, anche dopo anni nell’aldilà, il re continuava a detestare Apollo e altri individui presuntuosi come lui. D’altra parte, Apollo ha le sue ragioni per partecipare alla competizione. A differenza degli altri dei dell’Olimpo, ha iniziato come un dio mediocre che ha dovuto lottare per ogni titolo e guadagnarsi il suo posto tra i migliori.

Apollo ha sempre creduto fermamente nell’importanza di conoscere il proprio valore e agire di conseguenza. Inoltre, è anche strettamente associato alle virtù della bellezza e della passione. Tuttavia, molti scambiano il suo apprezzamento per la bellezza per vanità, quando in realtà egli riconosce la vera bellezza negli individui che si manifesta attraverso la loro dedizione e passione. Per lo stesso motivo, quando entra in campo, si impegna a dare il massimo nella competizione. Inizialmente, il round sembra equilibrato, poiché Leonida riesce a deviare una delle frecce solari del suo avversario sul suo stesso corpo per pura fortuna. Alla fine, il re trasforma la sua arma divina, Valkyrie Geirölul, in un tradizionale scudo spartano, mentre il dio del sole usa il filo di Artemide come un arco gigante con se stesso come freccia. Così, la capacità di Apollo di trafiggere il suo avversario e quella di Leonida di resistere all’altro diventano i fattori determinanti dell’incontro. Alla fine, anche se Leonida combatte valorosamente, Apollo vince, assicurando un’altra vittoria agli dei.

Chi è Siegfried? Perché è tenuto prigioniero nel Tartaro?

Uno dei misteri più grandi introdotti dalla terza stagione è Siegfried, l’apparente amante di Brunilde e nemesi di Odino. Anche se abbiamo solo un assaggio di questo nuovo personaggio, apprendiamo alcune cose su di lui. In primo luogo, sembra evidente che l’essere immortale sia interessato al futuro del Ragnarok. Tuttavia, non è chiaro da quale parte stia. In secondo luogo, come rivelato da Buddha, sembra che il torneo possa essere la chiave per la sua emancipazione dal Tartaro. Questo è anche un fattore che contribuisce alla decisione di Brunilde di suggerire il torneo per salvare l’umanità. Siegfried era un dio accusato di aver rubato la spada magica di Odino, Gram.

In seguito, si ritiene che abbia usato l’arma per uccidere il drago amato dal dio, Fafnir. Di conseguenza, Odino decise di punire Siegfried rendendolo prigioniero nel Tartaro, esposto a violente torture e all’isolamento. Tuttavia, come notato da Buddha, questo è un metodo di punizione insolito per gli standard del Padre degli Dei. Il dio norreno tende semplicemente a eseguire la giustizia e la vendetta. Di conseguenza, avrebbe avuto più senso per lui punire l’uccisore del drago togliendogli la vita. Ciononostante, scelse di imprigionarlo per ragioni sconosciute. Tuttavia, il fatto che Belzebù riveli che le intenzioni di Odino consistono nel riportare in vita gli dei primordiali implica che probabilmente esiste un legame tra questi ultimi e Siegfried. È possibile che la sua sofferenza e la sua prigionia siano in qualche modo direttamente collegate agli dei primordiali e al loro potenziale ritorno.