Avengers: Doomsday, Kelsey Grammer parla delle difficoltà nelle riprese

Avengers: Doomsday è a solo un anno dalla sua grande uscita, mentre il Marvel Cinematic Universe si prepara alla guerra di Victor von Doom contro gli iconici eroi. Poiché il Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr. è la vera minaccia della saga del Multiverso, i supereroi di tutte le realtà si uniranno, compresi gli X-Men della Fox.

Grammer, che ha debuttato in X-Men – Conflitto finale nel 2006, ha continuato condividendo come “ora ci siano persone con molti personaggi diversi, più di quando ho fatto parte per la prima volta degli X-Men”. Sir Patrick Stewart è tornato a interpretare il Professor X, “[lui] e io siamo vecchi amici. Patrick ha vinto, credo, un Emmy per un ruolo che ha interpretato in Frasier. Siamo buoni amici“.

Per Grammer, “È come un ‘ciao, amico mio’. Non ho lavorato con molti degli altri ragazzi perché è un po’ come: “Oh, qualcuno arriva da questo posto per una settimana, qualcuno arriva da quel posto” e poi in qualche modo finiamo insieme sullo schermo“. Ciononostante, elogia la Marvel come ”un franchise straordinario, e sono stato davvero molto felice di essere stato invitato di nuovo“.

Alla domanda se fosse a conoscenza dei piani della Marvel Studios per i prossimi film dell’MCU dopo aver recitato in The Marvels, Grammer ha sottolineato: “Non ne avevo idea. Penso che fosse solo una sorta di cenno al fatto che stavano tornando in un luogo che tutti riconoscevano come amato”.

Grammer era quindi entusiasta di come era stata accolta la sua apparizione, dicendo: “La risposta alla piccola apparizione di Bestia in quel film è stata piuttosto consistente, e ne sono stato molto lusingato”. Grammer ha spiegato che “questo la dice lunga sul personaggio. È un personaggio meraviglioso. È un uomo così buono. È sempre bello interpretare qualcosa in cui credi”.

Grammer vede Bestia come “un uomo di grande carattere, e l’ho sempre considerato il Martin Luther King della comunità dei mutanti: un uomo di carattere e di statura che difende ciò in cui crede e che è disposto a pagare il prezzo più alto se necessario”.

Il veterano attore ha continuato dicendo: “È questo che amo di lui. Si mette nei guai, è lento a farsi coinvolgere, ma una volta che lo fa, ci si butta a capofitto, non concede tregua e non se ne aspetta, ed è questo il tipo di persona che vorrei essere nella mia vita“. L’attore apprezza questi aspetti e commenta: ”Quindi, quando ti capita di interpretarlo, è fantastico“.

Alla domanda su cosa cerca nei nuovi ruoli rispetto a quelli che riprende, Grammer ha risposto: “Giusto? Sì. Di solito cerco qualcosa che non ho mai fatto prima, ma se si tratta di qualcosa – per esempio, come Bestia – poterlo fare di nuovo è una gioia inspiegabile. È un dono presunto, e questo mi rende davvero molto entusiasta”.

Il veterano degli X-Men ha aggiunto: “Gli altri ruoli sono solo… Voglio dire, ci sono alcuni elementi nei miei criteri al riguardo. È come se avessi bisogno di guadagnarmi da vivere, ho ancora bisogno di farlo. Quindi a volte ricevere un’offerta di lavoro è una cosa positiva perché sono un po’ a corto di soldi. È così che funziona il mondo”.

“Ma soprattutto mi chiedo: l’ho già fatto prima? Ho fatto qualcosa di simile? Beh, forse, ma finché c’è qualcos’altro che li porta in una situazione diversa, mi piace. In questo caso, mi sono sentito in dovere di partecipare perché mi piace la natura di un’area di gioco ridotta. Per definizione è più stressante, è più probabile che sia una pentola a pressione. E quindi essere bloccato in quel cestino con quattro persone – due completamente pazze, due più o meno sane di mente – è piuttosto fantastico”.

Non resta a questo punto che attendere di scoprire che ruolo avrà la Bestia di Kelsey Grammer in Avengers: Doomsday.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).