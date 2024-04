Shōgun – Episodio 9, recap: Mai mandare un esercito a fare il lavoro di una donna

Toranaga mette in atto la prossima fase del suo piano con Mariko al centro, ma Osaka è un territorio sicuro per chiunque in questi giorni?

Con l’episodio finale di Shōgun all’orizzonte, forse non dovrebbe sorprendere che la storia non abbia ancora finito di infliggere colpi narrativi strazianti. Dopo la perdita del generale più fidato di Toranaga (Hiroyuki Sanada), Toda Hiromatsu (Tokuma Nishioka), avvenuta nell’episodio della scorsa settimana, per non parlare della morte del figlio Nagakado (Yuki Kura) avvenuta la settimana precedente, sembra che il signore di Edo non abbia più molte carte da giocare, ma gli è stato concesso il vantaggio di avere più tempo a disposizione.

Come di consueto, Toranaga in Shōgun ha 49 giorni di tempo per elaborare il lutto di Nagakado in modo adeguato e, sebbene i suoi movimenti siano pesantemente monitorati dal fratellastro e nuovo reggente Saeki Nobutatsu (Eita Okuno), ciò non significa che non possa mettere in atto la fase successiva del suo piano generale. L’episodio di Shōgun di questa settimana, “Capitolo 9: Crimson Sky“, non si tratta di lanciare finalmente quella direttiva di guerra di cui abbiamo già sentito parlare tanto, e non segue una grande e sanguinosa battaglia che si svolge in campo aperto tra due fazioni opposte. Invece, Toranaga invia a Osaka quella che si rivela essere la sua arma migliore e più acuta: Lady Toda Mariko (Anna Sawai).

Chi ha familiarità con il romanzo da cui è tratto Shōgun di James Clavell conosce già l’esito della missione di Mariko, ma anche i punti fondamentali della trama impallidiscono di fronte all’avvincente viaggio emotivo che si svolge nel corso dell’Episodio 9. Questo penultimo episodio di Shōgun non è solo il canto del cigno di un personaggio amato dai fan, ma un’ode a qualcuno che è diventato essenziale per la narrazione, forse anche più di Blackthorne (Cosmo Jarvis) stesso. Grazie all’adattamento di Rachel Kondo e Justin Marks del famoso libro, Shōgun è diventata la storia di Mariko, e questa settimana si rivela una vetrina tanto per il personaggio stesso quanto per la straordinaria capacità della Sawai di lasciarci appesi a ogni sua parola.

Tutti a Osaka nell’episodio 9 di Shōgun

Dopo che l’episodio della scorsa settimana ha rivelato che a Mariko era stato chiesto di unirsi a Blackthorne e Yabushige (Tadanobu Asano) nel loro viaggio a Osaka, è chiaro che entrambi gli uomini sono stati lasciati all’oscuro del motivo per cui lei si trova lì. Mariko non ha intenzione di rivelare la vera motivazione della sua presenza e insiste sul fatto che è più conveniente per lei unirsi a loro sulla nave perché sono tutti diretti nello stesso posto.

L’atmosfera a Osaka è prevedibilmente tesa sulla base di quanto già sappiamo: Lord Ishido (Takehiro Hira) tiene le famiglie del Consiglio sotto chiave nel castello per costringere i Reggenti a rispettare ogni decisione presa da lui e da Ochiba (Fumi Nikaido). È un miracolo che qualcuno di loro riesca a dormire prima che Blackthorne e Yabushige vengano convocati per l’incontro con Ishido e il Consiglio la sera successiva. Ma nemmeno Yabushige può tentare di girare la situazione a suo favore, soprattutto dopo aver cercato di offrire Blackthorne e i suoi cannoni come dimostrazione della sua vera lealtà. È un azzardo, che non dà i suoi frutti quando Ishido li allontana rapidamente dalla sua presenza.

Tuttavia, si scopre che non sono gli unici a chiedere udienza a Ishido; Mariko viene annunciata poco dopo e inizialmente si dedica ai convenevoli necessari – congratulandosi con Ishido e Ochiba per il loro recente fidanzamento, ricordando con Ochiba il tempo trascorso insieme ad Azuchi da giovani ragazze. Ma poi rivela il vero motivo della sua visita: scortare personalmente a Edo la moglie di Toranaga, Kiri (Yoriko Dōguchi), nonché la sua consorte, Shizu (Mako Fujimoto), e il suo nuovo bambino.

Naturalmente, Ishido si affretta a ribadire che una cosa del genere non sarà permessa, soprattutto perché a Toranaga è stato ordinato di presentarsi a Osaka di lì a poche settimane. Mariko giura che lei e Toranaga torneranno il giorno in cui lui ha promesso di arrendersi, a meno che tutti gli abitanti della città non siano costretti a non muoversi. È una scommessa ancora più rischiosa di quella di Yabushige; per dovere, Mariko deve obbedire all’ordine del suo signore, Toranaga, e anche se la prigionia degli ostaggi di Ishido è nota in tutta Osaka, sarebbe disonorevole per lui ammettere che tutti sono tenuti nel castello contro la loro volontà. Ishido, tuttavia, sa bene che se ammette che nessuno è un ostaggio, gli altri Reggenti e le loro famiglie seguiranno presto l’esempio di Mariko uscendo di scena.

Mariko fa una scelta mortale nel 9° episodio di ‘Shōgun

È la prima volta che un episodio ci regala un’interpretazione da urlo della Sawai, che tiene tutti i presenti prigionieri della sua presenza e compostezza. Questi stessi tratti si rivelano essenziali quando Mariko, Kiri, Shizu e un piccolo contingente di samurai fedeli a Toranaga tentano di lasciare Osaka la mattina seguente. Anche se Mariko si muove apertamente per sfidare Ishido in modo potenzialmente mortale, è costretta a seppellire la devastante rivelazione che il suo stesso figlio, Ryûji (Yuua Yamanaka), sembra essere stato avvelenato contro di lei. L’uscita dalla città è accompagnata dalla consapevolezza che Ryûji ha promesso di disconoscerla come madre, eppure Mariko guida il gruppo attraverso i cancelli senza un solo intoppo, indipendentemente da quante frecce vengano scagliate ai suoi piedi.

Lo scontro con gli uomini di Ishido è inevitabile, soprattutto quando questi iniziano a sottolineare la necessità di un qualche tipo di permesso per poter partire, ma Mariko rimane impassibile, ordinando ai suoi guerrieri di uccidere chiunque cerchi di fermarli. Mentre gli uomini vengono abbattuti da entrambe le parti, diventa evidente che i sostenitori di Mariko stanno diminuendo sulla scia di un’altra ondata di combattenti di Ishido che si abbatte su di loro – il che induce la signora a imbracciare lei stessa una naginata nel tentativo di farsi strada. Ma l’ordine è solo quello di trattenere Mariko, non di ucciderla, per cui anche se la donna fa roteare la sua lancia, cercando di aprirsi un varco, incontra resistenza a ogni angolo. A poco a poco, la compostezza di Mariko comincia a crollare, le urla di sforzo e di disperazione le escono dalla gola, finché non perde l’equilibrio e crolla su se stessa.

Devastata, ma rassegnata, Mariko proclama a gran voce che, ora che le è stato impedito di fare il suo giuramento a Toranaga, non ha altra scelta che commettere seppuku entro il tramonto per protestare contro l’offesa. Al tramonto, la sua vita sarà persa, ma poiché il suicidio è un peccato mortale agli occhi della Chiesa, chiede che Lord Kiyama (Hiromoto Ida) sia il suo secondo nella questione. Più tardi, quel giorno, tutti pensano a ciò che sta per accadere. Gli altri Reggenti esprimono dubbi sul fatto che Mariko porterà a termine il suo voto, ma Ochiba fa notare con astuzia che la sua ex amica “morirebbe per liberarsi del disonore che l’ha oppressa” e, come conseguenza maggiore, “tutta Osaka sarà disonorata per averla lasciata morire”.

La storia tra queste due donne, l’infanzia che hanno condiviso come sorelle, le lascia in una posizione unica per capirsi come pochi altri – ed è per questo che, quando Blackthorne e il suo traduttore vengono convocati per un’udienza con l’erede di Taikō, si rivela una copertura per Mariko e Ochiba per parlare privatamente e onestamente. Gli anni trascorsi tra loro li hanno lasciati in una situazione di stallo, soprattutto quando Ochiba accusa Mariko di arrendersi a una “morte inutile”? Come Mariko ricorda con urgenza all’altra donna, tuttavia, Ochiba ha più potere in questa lotta, vista la sua posizione, e “accettare la morte non è arrendersi”.