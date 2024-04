The Miracle Club: dal cast alle location, tutte le curiosità sul film

The Miracle Club è stato un progetto che ha appassionato lo sceneggiatore Jimmy Smallhorne per tutta la vita. Egli ha infatti trascorso circa due decenni a cercare di realizzare il film, nato con il titolo Pushers Needed nel 1999. Il progetto è passato alla HBO nel 2005, con Smallhorne alla regia e all’epoca egli reclutò Maggie Smith, Kathy Bates, Joan Allen, Claire Danes e Brenda Blethyn per i ruoli principali. Sebbene il film non sia mai andato avanti con la HBO e il cast originale, il produttore Joshua D. Maurer non ha mai perso le speranze e ha continuato a cercare finanziamenti.

Alla fine, dopo una significativa riscrittura da parte di Maurer e dello sceneggiatore Timothy Prager, The Miracle Club è stato preso e finanziato da Lionsgate UK e Embankment Films. Sebbene la pandemia COVID-19 abbia ritardato la produzione, la sceneggiatura rielaborata era abbastanza forte da attirare nuovamente i membri del cast originale Smith e Bates nel progetto quasi 20 anni dopo il loro primo legame. Nel frattempo, il regista Thaddeus O’Sullivan – autore di Niente di personale e Un perfetto criminale – è stato assunto per dirigere il film.

Ha così preso vita un racconto appassionante su tre donne intente a realizzare un sogno comune, che nel perseguirlo riscoprono non solo la loro amicizia ma anche il senso delle loro esistenze. Si tratta di un film da non perdere, emozionante, divertente e carico di un contagioso senso di speranza. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a The Miracle Club. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attrici e ad altre curiosità ancora. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di The Miracle Club

Ambientato nel 1967, The Miracle Club racconta la storia di tre donne, Chrissie, Eileen e Lily, che hanno un sogno comune nel cassetto: andare a Lourdes. Le tre sperano inoltre che durante la loro visita nel luogo sacro possano assistere a un miracolo. Quando Chrissie, Eileen e Lily riescono a vincere un viaggio che ha per meta proprio la cittadina francese, partono con grande entusiasmo. Una volta giunte a Lourdes, si imbattono però in una inaspettata sorpresa: la figlia di una di loro si aggiunge inaspettatamente al viaggio. La giovane new entry non solo complica le cose, ma porta a galla diversi conflitti e traumi fino ad allora rimasti sopiti.

Il cast del film

Ad interpretare le tre protagoniste, Chrissie, Eileen e Lily vi sono rispettivamente le attrici Laura Linney, Kathy Bates e Maggie Smith. I media irlandesi hanno leggermente criticato il fatto che due delle protagoniste (Maggie Smith e Kathy Bates), che interpretano qui donne irlandesi, non sia in realtà irlandesi (la Smith è scozzese e la Bates americana). Anche Laura Linney è americana, ma l’accento del suo personaggio viene spiegato nella storia. Nel ruolo di Dolly Dunne, figlia di Eileen, vi è invece l’attrice Agnes O’Casey, mentre Mark McKenna è suo marito George Hennessy. L’attore Stephen Rea, invece, interpreta Frank Dunne, marito di Eileen.

Kathy Bates e Stephen Rea avevano 74 e 77 anni durante le riprese, ma nel film sono genitori di sei bambini che sembrano avere un’età compresa tra i 10 e i 21 anni. Si tratta in realtà di un residuo di quando i produttori tentarono di realizzare il film quasi vent’anni fa. Quando il progetto è stato finalmente concretizzato, piuttosto che rifare le parti con attori più giovani, i produttori hanno mantenuto le loro scelte originali del 2005, ma gli attori sono stati pesantemente truccati perché sembrassero molto più giovani di quanto sono in realtà.

Le location del film: ecco dove è stato girato

Le riprese del film si sono svolte in varie località, a partire da Dublino, capitale dell’Irlanda, dove le tre protagoniste vivono e da dove ha inizio il loro viaggio. The Miracle Club è poi stato girato anche a Wicklow, sempre in Irlanda, e presso la Ardmore Film Factory, dove sono stati ricreati alcuni luoghi iconici, tra cui la famosissima Grotta di Lourdes. Per quest’ultima ambientazione, dunque, la produzione non si è recata alla vera grotta, dove sarebbe stato difficile se non impossibile ottenere i permessi per le riprese, optando dunque per una sua ricostruzione in studio.

The Miracle Club è basato su una storia vera?

È facile chiedersi se il film sia basato su una storia vera o se sia stato inventato di sana pianta. La risposta è una via di mezzo tra le due cose, in quanto lo sceneggiatore Jimmy Smallhorne, cresciuto in una pittoresca cittadina irlandese, ha riproposto nel film il contesto storico in cui è cresciuto, ovvero quello dell’Irlanda degli anni Sessanta. “Il film si basa sui ricordi della famiglia di Smallhorne e della sua crescita in una piccola città dell’Irlanda, ma l’enfasi è chiaramente sulle donne di quella famiglia”, viene riportato da Deadline. Le tre protagoniste, però, non sono realmente esistite.

Smallhorne ha poi dichiarato al Pat Kenny Show Podcast che: “La prima metà di questo film è avvenuta quando avevo 8 anni, sono uscito da scuola e ho visto una madre che penzolava da uno sgabello, appendendo la carta da parati con un paio di mutandine in testa per proteggersi dal soffitto appena dipinto. Ho guardato questa donna e ho detto: “Questa donna è una star”. E tutte le donne della strada di Ballyfermont erano così. E in quel momento ho pensato: questo è un grande film“. Il film è dunque “un omaggio alle resilienti e realmente esistite donne di una generazione della classe operaia che sostenevano famiglie numerose”.

Il trailer di The Miracle Club e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di The Miracle Club grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Google Play, Apple TV, Infinity+, Rai Play e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 16 aprile alle ore 21:30 sul canale Rai 1.