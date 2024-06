Borderlands: Édgar Ramírez paragona il film alla “sbornia dopo una sbornia”

Finalmente l’universo caotico della serie di videogiochi Borderlands sta per arrivare sul grande schermo. L’atteso adattamento di Eli Roth, con Cate Blanchett e Kevin Hart nei panni degli originali cacciatori di caveau Lilith e Roland, uscirà nelle sale il prossimo agosto e concluderà una saga quasi decennale per portare in vita i personaggi di Gearbox.

Édgar Ramírez si opporrà all’eccentrico gruppo di strampalati su Pandora nel ruolo di Atlas, descritto come “il più potente S.O.B. dell’universo” e padre della ragazza scomparsa che hanno il compito di salvare. In vista del suo ruolo di cattivo, ha dato a Steve Weintraub di Collider un breve teaser di ciò che ci si può aspettare dal film “stravagante” e “gonzo” durante un’intervista al Festival di Cannes per Emilia Pérez.

Ci sono pochi franchise come Borderlands, una serie di sparatutto in prima persona ambientata principalmente sul pianeta di Pandora, abitato da banditi, dove le corporazioni e i cacciatori di tesori vanno per arricchirsi o morire nel tentativo. Mentre i cosiddetti cacciatori di caveau cercano le favolose camere aliene che si suppone siano piene di ricchezze, si imbattono in personaggi sopra le righe e nell’avidità aziendale, insieme a una moltitudine di animali selvatici mortali e a miliardi di armi fatte per distruggere qualsiasi cosa si trovi sulla loro strada.

Édgar Ramírez ritiene che il film di Roth catturi la stessa energia con un mix di commedia, caos e violenza. Più specificamente, ritiene che il film evochi un’epoca bizzarra di fantascienza e di cinema italiano degli anni ’70 che egli paragona alla sensazione che si prova dopo una sbornia.

“Sì, è così divertente. È un bel film. È un film molto stravagante, molto gonzo. Quel film è un po’ come una sbornia. È come la sbornia dopo una sbornia, perché questo è lo spirito del gioco. Eli Roth è stato molto chiaro nel creare questa atmosfera quasi italiana anni ’70, fantascientifica, quindi sono molto eccitato“.

Borderlands ha avuto un paio di mani stabili per dirigerlo finalmente oltre il traguardo, con Tim Miller che è intervenuto per guidare i reshoots mentre Eli Roth ha lasciato il film per lavorare allo slasher Thanksgiving. Anche se Édgar Ramírez non ha visto molti filmati del prodotto finale, ha fatto ampiamente eco ai sentimenti di Miller, secondo cui il film è una corsa divertente e “folle” per i fan. “Sono molto eccitato“, ha aggiunto. “Ci siamo divertiti molto. C’è qualcosa di veramente oltraggioso, proprio come lo spirito del gioco“.

Lilith avrà un ruolo di primo piano in Borderlands, in quanto torna sul suo pianeta natale ed esplora il suo misterioso passato nel bel mezzo della sua missione. A lei e a Roland, un ex membro della Crimson Lance e un altro cacciatore di volte che proviene dal gioco del 2009 che ha dato il via a tutto, si aggiunge un’ampia gamma di personaggi preferiti dai fan, tratti direttamente dal materiale di partenza. Ariana Greenblatt interpreterà l’esplosiva e iperattiva adolescente Tiny Tina insieme al suo protettore psicopatico Krieg, interpretato da Florian Munteanu, mentre Jack Black darà voce al buffo robottino Claptrap e Jamie Lee Curtis vestirà i panni della bizzarra xenoarcheologa Patricia Tannis.

Il cast di supporto comprende anche personaggi che appaiono o sono ispirati ai giochi, tra cui Gina Gershon nel ruolo di Mad Moxxi, Bobby Lee nel ruolo di Larry, Olivier Richters nel ruolo di Krom, Janina Gavankar nel ruolo del Comandante Knoxx, Cheyenne Jackson nel ruolo di Jakobs, Charles Babalola nel ruolo di Hammerlock, Benjamin Byron Davis nel ruolo di Marcus, Steven Boyer nel ruolo di Scooter e Ryann Redmond nel ruolo di Ellie con Haley Bennett in un nuovo ruolo legato al passato di Lilith.