Sullivan’s Crossing, guida al cast e ai personaggi della serie

Ispirata a una serie di romanzi di Robyn Carr, Sullivan’s Crossing è un drama romantico che bilancia storie quotidiane cariche di tensione con relazioni moderne, ambientate in una piccola città al confine tra Canada e Stati Uniti.

La serie inizia quando Maggie Sullivan (Morgan Kohan) subisce un duro colpo alla sua carriera a Boston. La neurochirurga decide di lasciare la città e tornare al campeggio gestito da suo padre per ritrovare se stessa. Tuttavia, lei e suo padre (Scott Patterson) sono estranei l’uno all’altra da quando Maggie era adolescente.

Il tentativo di Maggie di aggrapparsi alla sua vita a Boston mentre cerca di costruirne una nuova al Crossing alimenta gran parte del conflitto della prima stagione. Con l’arrivo della terza stagione, però, il cast corale di Sullivan’s Crossing si è ampliato e la serie è diventata un racconto che esplora tutte le forme di amore e di relazioni.

Morgan Kohan nel ruolo di Maggie Sullivan

Attrice: Morgan Kohan è nata a Summerland, nella Columbia Britannica. Sebbene abbia iniziato a lavorare professionalmente nel 2014 e abbia frequentato un college di arti performative, il suo grande successo è arrivato solo nel 2019 con la serie Hallmark When Hope Calls. Kohan è diventata una presenza costante in produzioni televisive girate in Canada. Prima di ottenere il ruolo da protagonista per Hallmark, è apparsa come guest star in serie di fantascienza, mystery e persino drammi per adolescenti.

Personaggio: Maggie Sullivan, interpretata da Kohan, è al centro dell’ensemble di Sullivan’s Crossing. Ha lavorato duramente per diventare neurochirurga fin dall’adolescenza, ma vivere a Sullivan’s Crossing la aiuta a capire che esistono altri modi per esercitare la medicina e aiutare le persone. Le sue relazioni rappresentano una parte fondamentale della serie: si riavvicina al padre, fa pace con persone del suo passato e scopre nuovi sentimenti per qualcuno nella sua città natale. È il viaggio di Maggie che la serie segue fin dall’inizio.

Scott Patterson nel ruolo di Harry “Sully” Sullivan

Attore: Sebbene Scott Patterson sia nato a Philadelphia, in Pennsylvania, è cresciuto nel New Jersey. Prima di dedicarsi seriamente alla recitazione, Patterson ha perseguito una carriera nel baseball. Il suo grande successo arriva nel 2000 con Gilmore Girls. Da allora, nonostante numerosi ruoli prima e dopo, è diventato noto per interpretare figure paterne burbere e scorbutiche. Anche se ha iniziato la carriera nel cinema, negli anni ha lavorato in egual misura tra film e televisione.

Personaggio: Sully è un uomo un po’ ruvido, ma dal cuore grande. Quando Maggie e Sully si ritrovano, lei lo vede come il padre che l’ha abbandonata, ma riconosce anche la lealtà che riesce a ispirare in chi lo circonda. Sully gestisce Sullivan’s Crossing, un campeggio tramandato nella sua famiglia. Anche se fatica a mantenerlo a galla, considera il luogo come un’eredità familiare e tratta la terra e i suoi abitanti originari con il rispetto che meritano.

Chad Michael Murray nel ruolo di Cal Jones

Attore: Nato e cresciuto a Buffalo, New York, in una famiglia numerosa, Chad Michael Murray partecipò a un concorso di moda a Orlando, in Florida, nel 1999. Dopo aver ottenuto un agente, si trasferì in California e iniziò a lavorare come modello prima di entrare nel mondo della recitazione nel 2000. Il suo primo ruolo di rilievo fu quello di Tristan in Gilmore Girls, seguito da altri ruoli sulla stessa rete. Il vero successo arrivò con One Tree Hill, dove ebbe anche l’opportunità di passare alla regia e alla scrittura. Da allora, Murray è apparso in numerosi film e serie TV.

Personaggio: All’inizio della serie, Cal Jones è un personaggio avvolto nel mistero. Vive a Sullivan’s Crossing e aiuta dove può, ma l’ex avvocato sta in realtà cercando di lasciarsi alle spalle un passato tragico, proprio come molte delle persone attratte dal Crossing.

È sempre presente per i Sullivan, che si tratti di aiutare con le riparazioni, ritrovare campeggiatori dispersi o salvare il campeggio dalla vendita. Cal è subito attratto da Maggie, anche se lei è già impegnata in una relazione stabile quando si incontrano per la prima volta.

Tom Jackson nel ruolo di Frank Cranebear

Attore: Tom Jackson è nato nella riserva One Arrow, in Saskatchewan, da madre Cree e padre inglese. Le sue origini sono diventate una parte importante dei ruoli che interpreta nella televisione e nel cinema canadesi. Ha iniziato a recitare professionalmente negli anni ’80, mentre negli anni ’90 ha intrapreso anche una carriera come cantante folk. Il suo grande successo arriva con il programma per bambini Shining Time Station, ma oggi è probabilmente più conosciuto per il suo ruolo nel drama canadese North of 60. Nonostante sia un attore molto prolifico, la maggior parte dei suoi ruoli televisivi sono apparizioni singole.

Personaggio: Frank Cranebear è il più vecchio amico di Sully e lo aiuta a gestire Sullivan’s Crossing. Non è solo un amico, ma anche il suo sponsor negli Alcolisti Anonimi. Di solito è rilassato di fronte ai problemi del Crossing, ma prende molto sul serio le sue responsabilità come sponsor. Frank è anche profondamente orgoglioso delle sue origini. Si è allontanato dalla famiglia dopo aver scoperto che avevano venduto gli abiti cerimoniali di sua madre dopo la sua morte, sentendosi tradito. È una persona disponibile e indulgente, ma sa anche serbare rancore.

Andrea Menard nel ruolo di Edna Cranebear

Attrice: Andrea Menard è un’altra attrice canadese con origini delle Prime Nazioni in Sullivan’s Crossing. Ha discendenza Métis, integrata anche nel suo personaggio. Menard è inoltre una talentuosa cantante jazz e scrittrice. Il suo grande successo arriva nel 1998 con il monologo teatrale The Velvet Devil, scritto e interpretato da lei stessa, poi adattato in un film per la TV. Ha lavorato soprattutto in televisione, apparendo in diverse serie procedurali canadesi prima di entrare nel cast di Sullivan’s Crossing.

Personaggio: Edna Cranebear gestisce l’Outpost ed è spesso la voce della ragione a Sullivan’s Crossing. Incoraggia chi le sta a cuore a risolvere i problemi parlando apertamente. Vuole che Frank affronti i suoi sentimenti con i familiari e che Sully e Maggie discutano finalmente del loro passato. È una sostenitrice delle soluzioni semplici prima di complicare inutilmente le cose. La sua compassione e il suo spirito pratico la rendono il vero cuore pulsante della serie.

Personaggi e cast di supporto di Sullivan’s Crossing

Oltre ai personaggi principali che vivono e lavorano a Sullivan’s Crossing, ci sono molti altri abitanti della cittadina che arricchiscono le storyline e le relazioni.

Lindura nel ruolo di Sydney Shandon: Sydney è la più vecchia amica di Maggie in città. Ex modella, aiuta il fratello a gestire un ristorante e spesso si prende cura del nipote.

Reid Price nel ruolo di Rob Shandon: Fratello di Sydney, Rob gestisce un ristorante locale che era il sogno della sua defunta moglie. Dopo la sua morte, fatica a creare un legame con il figlio piccolo.

Amalia Williamson nel ruolo di Lola Gunderson: Inizialmente, Lola è un’antagonista per Maggie. Le due sono cresciute insieme e Maggie ha spesso visto Lola come una sua sostituta, dato che Sully aveva aiutato lei e sua madre dopo una tragedia familiare.

Dakota Taylor nel ruolo di Rafe Vadas: Rafe è uno dei vigili del fuoco locali. È amichevole con Maggie e Cal, ma è anche il principale interesse amoroso di Sydney e ha difficoltà a fidarsi di lei.

Lynda Boyd nel ruolo di Phoebe Lancaster: Phoebe è la madre di Maggie, che si è trasferita a Boston con la figlia dopo il divorzio da Sully. È ricca e vuole il meglio per Maggie, ma non sempre comprende la semplicità della vita al Crossing.

Peter Outerbridge nel ruolo di Walter Lancaster: Walter è il patrigno di Maggie ed è un neurochirurgo rispettato. Maggie lo ammirava e voleva seguire le sue orme, ma il loro rapporto si è complicato quando lui è rimasto coinvolto in uno scandalo.

Allan Hawco nel ruolo di Andrew Matthews: Andrew è un medico stimato a Boston ed è il fidanzato di Maggie all’inizio della serie. Non comprende il legame di Maggie con Sullivan’s Crossing e si dimostra una persona molto gelosa.

Kate Vernon nel ruolo di Helen Culver: Helen Culver entra nella serie nella terza stagione come ospite che affitta una delle baite del Crossing per un soggiorno prolungato. Scrittrice, diventa il primo vero interesse amoroso di Sully nella serie.

Joel Ouellette nel ruolo di Jacob Cranebear: Jacob si unisce a Sullivan’s Crossing nella terza stagione come cugino più giovane di Frank Cranebear. La sua presenza arricchisce il passato di Frank e lo rende anche un nuovo interesse amoroso per Lola.