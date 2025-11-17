Supernatural avrà una sedicesima stagione?

Anche dopo 15 stagioni e altrettanti anni, i fan di Supernatural stanno praticamente implorando per avere la stagione 16 di Supernatural, ma avremo davvero un’altra stagione di questa serie tanto amata dai fan? Supernatural si è conclusa con un controverso finale di serie nel 2020 e, nonostante quel finale apparentemente definitivo, molti vogliono vedere ancora Sam e Dean Winchester.

Sia Jared Padalecki che Jensen Ackles, insieme ad altri attori chiave della serie, come Misha Collins, hanno espresso interesse per una sorta di revival, il che solleva alcune domande: La stagione 16 di Supernatural avrà davvero luogo e, alla luce del finale della serie, come potrebbe funzionare un tale ritorno?

La stagione 16 di Supernatural non ci sarà (per ora)

Al momento, non è stato annunciato nulla riguardo alla stagione 16 di Supernatural. Durante i vari eventi stampa e le numerose convention a cui partecipano ogni anno i membri del cast di Supernatural, questa è una domanda ricorrente. Tuttavia, almeno per quanto ne sa il pubblico, la stagione 16 di Supernatural (o qualsiasi altro reboot/revival) non è attualmente in lavorazione.

Naturalmente, ciò non significa automaticamente che non ci sia qualcosa dietro le quinte. È del tutto possibile che queste conversazioni stiano diventando sempre più serie e legittime, soprattutto perché Ackles e Padalecki hanno precedentemente espresso il desiderio di prendersi una pausa di circa cinque anni, il che significa che il 2025 li metterebbe perfettamente in linea con i loro programmi.

È anche possibile che altri fattori limitino un annuncio in questo momento. Ad esempio, Padalecki, Collins e Ackles torneranno insieme nella The Boys – stagione 5, sotto la direzione di Eric Kripke, il creatore di Supernatural. Forse stanno rimandando un annuncio più diretto su Supernatural per non compromettere questo progetto.

Si tratta di una pura speculazione, ma ciò che è certo è che al momento non vi è alcuna conferma dell’arrivo della stagione 16 di Supernatural. Ciononostante, sembra quasi inevitabile che un Supernatural revival avverrà alla fine, soprattutto alla luce di quanto affermato dal cast e dai creatori in varie occasioni dopo la conclusione della serie.

Cosa hanno detto il cast e i creatori di Supernatural riguardo a un reboot

I principali membri del cast di Supernatural hanno tutti chiarito che la serie alla fine tornerà. Infatti, nella stessa intervista in cui Padalecki ha rivelato che lui e Ackles volevano prendersi una pausa di cinque anni, ha affermato in modo inequivocabile:

“La risposta semplice alla tua domanda è 100%. Interpreterò di nuovo Sam Winchester. Jensen interpreterà di nuovo Dean Winchester. È una questione di tempistica e disponibilità”.

Questa dichiarazione chiarisce che, almeno dal punto di vista di Padalecki, il ritorno di Supernatural è solo una questione di tempo. Allo stesso modo, Jensen Ackles ha parlato di un possibile ritorno di Supernatural, condividendo: “Continuiamo a parlarne… Se succederà, allora ci saremo.“ Ackles ha anche parlato dell’ostacolo più significativo, secondo lui, ovvero il suo attuale impegno nei progetti Amazon:

”Beh, sembra che Amazon dovrà trovare una soluzione, perché al momento sono loro a controllare i miei impegni”.

Ackles ha attualmente diversi programmi con Amazon, anche se le recenti notizie potrebbero significare un’apertura nella sua agenda. In particolare, con la cancellazione di Countdown, il programma di Ackles che ha debuttato proprio quest’anno, potrebbe non avere più così tanto da fare. Naturalmente, è un po’ amaro, perché Ackles e i suoi fan erano chiaramente delusi dal fatto che il programma fosse stato cancellato.

La questione dei creatori, degli showrunner e degli altri che hanno lavorato al progetto di Supernatural è un po’ più complicata, perché lo show ha subito diversi cambiamenti nel corso dei suoi 15 anni. Tuttavia, il creatore dello show Eric Kripke ha condiviso le sue opinioni su un reboot di Supernatural, dicendo:

“Ovviamente mi piacerebbe vederlo. Se ne farò parte dipenderà dalla mia capacità di trovare qualcosa di nuovo che non ho mai visto prima. Ovviamente ho raccontato molte di quelle storie, ma se ci fosse qualcosa che mi sorprendesse davvero, amo quell’universo e sarei interessato a vederlo. È difficile trovare una storia in quell’universo che non sia stata ancora raccontata, ma se qualcuno ne trovasse una, ci sarei dentro fino al collo, baby”.

Certo, sembra un “se” piuttosto grande, ma è probabile che Kripke sia la persona che i fan vorrebbero davvero vedere alla guida della prossima era di Supernatural, se mai ci sarà. Tutti gli showrunner della serie sono stati fantastici e Supernatural ha avuto innumerevoli registi fantastici, ma affinché la serie torni trionfante, sembra più sicuro affidarla a Kripke.

Come sarebbe la stagione 16 di Supernatural

Il finale di Supernatural pone alcuni problemi per un potenziale reboot. Vale a dire, le storie di Sam e Dean sembravano definitivamente concluse alla fine della serie, con Dean che moriva e andava in Paradiso e Sam che invecchiava sullo schermo, per poi morire e raggiungere Dean in Paradiso. Questo sembra mostrare esattamente cosa è successo loro.

Sarebbe quindi difficile, o potenzialmente persino percepito come un indebolimento della serie, se un’altra stagione arrivasse e ribaltasse il finale della loro storia. Eppure, ci sono modi per farlo senza tornare completamente indietro e i fan potrebbero essere molto più contenti di un finale diverso rispetto a quello della stagione 15.

L’attore Misha Collins, che interpreta Castiel, ne ha parlato direttamente insieme ad altri membri del cast di Supernatural. Riguardo alle opzioni per un ritorno e alla sua proposta di revival di Supernatural, Collins ha detto:

“Ci deve essere un modo. Voglio dire, abbiamo viaggiato nel tempo e siamo entrati in dimensioni parallele. E penso che sia un problema, ma dato che abbiamo eliminato così tanti dei vincoli delle normali regole narrative in Supernatural, ci deve essere una soluzione a questo problema. Quale sia, non lo so, perché ora abbiamo visto Sam da anziano, il che è un po’ strano. Ma voglio dire… non dovevamo vedere Sam attraversare tutte le fasi dell’invecchiamento; questo complica il riavvio. Non so come risolvere il problema, ma, vabbè. Viaggio nel tempo! Lo risolviamo con un viaggio nel tempo. Torniamo indietro nel tempo fino a poco prima di Cas, ecco, poco prima che Cas si consegnasse al Vuoto, e in questo modo Sam, Dean e Cas sono tutti vivi”.

Sebbene questo sia solo uno dei tanti modi in cui potrebbe funzionare un’altra stagione di Supernatural, ha senso. Due dei momenti più controversi di Supernatural nel suo complesso sono stati la morte di Dean per mano di un vampiro casuale e Castiel che è stato preso dal Vuoto. Il suggerimento di Collins affronta entrambe le questioni.

Dove avverrebbe il reboot di Supernatural nella linea temporale

Supernatural ha dimostrato di non aver paura di giocare con la linea temporale, sia con Sam e Dean che tornano indietro nel tempo in più occasioni, sia con la volontà del franchise di creare spin-off come The Winchesters. Quella serie, anche se alla fine è stata cancellata, è tornata indietro nel tempo ed ha esplorato la storia di John e Mary in modo più approfondito.

Supernatural potrebbe adottare questo approccio, tornando a un periodo precedente di Supernatural, prima del finale, anche se questo crea altri problemi, tra cui il fatto che Padalecki e Ackles sono (naturalmente) invecchiati. In teoria, la serie potrebbe anche svolgersi dopo il finale della stagione 15, magari con Dean che torna temporaneamente sulla Terra per aiutare Sam in qualcosa.

Quest’ultima ipotesi è però ancora più problematica della prima, perché il finale suggeriva che Sam non avesse più visto né sentito Dean, e che avesse abbandonato completamente la caccia per dedicarsi alla famiglia, proprio come aveva sempre desiderato. Detto questo, l’idea di Misha Collins sembra davvero la soluzione migliore.

Sì, sarebbe un retcon, ma quasi certamente sarebbe ben accetto. Cinque anni dopo, i fan rimangono in gran parte insoddisfatti di come è morto Dean o, per alcuni, del fatto che Dean sia morto. Premere il pulsante di reset prima che il Vuoto prendesse Cas potrebbe offrire una via d’uscita per la serie e, alla fine, un finale nuovo e migliore.

Quali personaggi dovrebbero tornare per la stagione 16 di Supernatural

Indipendentemente dall’approccio, dall’arco narrativo o dalla linea temporale che sceglierà il reboot di Supernatural, una cosa è certa: qualsiasi idea per la stagione 16 di Supernatural deve includere Ackles nei panni di Dean e Padalecki in quelli di Sam. Il franchise di Supernatural ha purtroppo dimostrato più volte che altre storie semplicemente non funzionano.

Dopo tutto, diversi spin-off di Supernatural sono stati creati o erano in lavorazione, e nessuno ha avuto successo a lungo termine. Padalecki/Sam e Ackles/Dean sono davvero l’ingrediente segreto che rende Supernatural un tale successo, quindi il loro ritorno è assolutamente essenziale per qualsiasi revival. Tuttavia, ci sono altri personaggi che meritano di tornare.

Castiel è popolare quasi quanto i fratelli, se non altrettanto, quindi anche il suo ritorno sarebbe probabilmente essenziale. Anche personaggi amati come Bobby (Jim Beaver), Jody (Kim Rhodes) e persino Chuck (Rob Benedict), insieme a tanti altri, dovrebbero essere inclusi. In realtà, sarebbe meglio che tornassero il maggior numero possibile di personaggi.

Per ora, le notizie sulla stagione 16 di Supernatural sono in sospeso. Tuttavia, sulla base di tanti aggiornamenti, commenti e idee, sembra davvero solo una questione di tempo prima che questa serie amata dai fan torni in onda.