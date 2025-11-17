HomeSerie TvNews

James Gunn commenta le indiscrezioni sulla serie TV dedicata a Superman della DCU

James Gunn 2023
Il regista statunitense James Gunn arriva alla premiere di Los Angeles della Warner Bros. 'The Flash' tenutasi al TCL Chinese Theatre IMAX il 12 giugno 2023 a Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti. — Foto di imagepressagency - DepositPhotos

Il co-CEO della DC Studios James Gunn parla di cosa sta succedendo con la serie TV Superman nell’universo DC. Dopo la fine del film Superman, il franchise DCU continua con il mondo dell’Uomo d’Acciaio, ma non solo sul grande schermo, dato che anche quello piccolo sta cercando di esplorare Metropolis.

Il 10 novembre 2025, The Hollywood Reporter ha rivelato che era in lavorazione un progetto incentrato su Jimmy Olsen, mentre secondo quanto riportato da Variety e Deadline il titolo sarebbe stato DC Crime.

Il regista di Superman ha dichiarato: “Giusto per vostra informazione, non c’è mai stato un progetto intitolato ”DC Crime“ in fase di sviluppo, nemmeno come titolo provvisorio. Non so da dove sia venuta fuori questa notizia, ma è strano”. Gunn ha anche condiviso in una risposta successiva: “E no, questo non significa che tutto il resto della storia sia falso”.

Tuttavia, non ha ancora rivelato quale sia il titolo effettivo della serie su Jimmy Olsen. Dan Perrault e Tony Yacenda di American Vandal sono stati scelti per scrivere e produrre la potenziale serie, che sarebbe un originale HBO Max.

Jimmy Olsen in Superman

Il progetto HBO Max prevede il coinvolgimento dei personaggi del Daily Planet, ad eccezione di Clark Kent di David Corenswet e Lois Lane di Rachel Brosnahan. Finora, solo Skylar Gisondo è il membro del cast confermato, che riprenderà il ruolo del fotografo DC.

Se lo spin-off dovesse andare avanti, sarebbe incentrato su Jimmy e altri membri dello staff del Daily Planet che affrontano “casi che coinvolgono criminali con superpoteri”. L’iconico cattivo di Flash, Gorilla Grodd, sarà il grande nemico della prima stagione.

Non è ancora chiaro se la serie TV preparerà il terreno per uno dei prossimi film DCU. Dipenderà anche da quando inizieranno le riprese e quando uscirà, supponendo che diventi una serie su HBO Max.

Il capitolo 1 della DCU: “Gods and Monsters” sta lavorando anche al film Man of Tomorrow, con Corenswet e Brosnahan che tornano nei panni di Superman e Lois, mentre Nicholas Hoult tornerà nei panni di Lex Luthor. Il prossimo grande progetto della DC sarà la serie TV Lanterns della HBO all’inizio del 2026, mentre Supergirl arriverà nei cinema il 26 giugno prima dell’uscita di Clayface l’11 settembre.

