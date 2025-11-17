Landman – Stagione 2, Episodio 1: spiegazione del finale

La seconda stagione di Landman di Taylor Sheridan non ha avuto lo stesso inizio esplosivo della prima, ma c’era comunque una bomba in serbo per Tommy Norris (Billy Bob Thornton). La seconda stagione di Landman riprende poco dopo i grandi sviluppi alla fine della prima stagione e risponde immediatamente ad alcune domande rimaste in sospeso. Quasi tutto il cast di Landman ha avuto grandi sviluppi nel primo episodio.

Cami Miller (Demi Moore) è a capo della M-Tex, Ainsley (Michelle Randolph) va al college, Cooper (Jacob Lofland) gestisce la sua attività petrolifera indipendente e Tommy continua a spegnere incendi, anche se di tipo diverso. E, nonostante tutto, la famiglia Norris continua a vivere gli stessi drammi, anche se ha aggiunto un nuovo membro alla famiglia e ne ha eliminato un altro. Tutto questo richiederebbe qualche spiegazione.

Chi è la madre di Tommy? Il personaggio di T.L. interpretato da Sam Elliott e il ruolo di Landman nella seconda stagione spiegati

La premiere della seconda stagione di Landman ha riservato il colpo di scena più grande per la fine: la madre di Tommy è morta e lui ne è stato informato per telefono. La serie non ha rivelato direttamente chi fosse realmente la madre di Tommy, ma ha mostrato solo la sua reazione emotiva alla notizia. Fortunatamente, Landman ha rivelato sottilmente che la madre di Tommy è Dorothy, la donna di cui T.L. ha ricevuto la notizia della morte.

Uno dei trailer della seconda stagione di Landman ha rivelato che Sam Elliott, che interpreta T.L., avrebbe interpretato il padre di Tommy. Dato che T.L. è il padre di Tommy e che sua moglie è morta lo stesso giorno della madre di Tommy, è chiaro che Dorothy era la madre di Tommy. Sia Tommy che T.L. sono stati informati della sua morte più o meno nello stesso momento, subito dopo il tramonto.

Purtroppo, tutto ciò che sappiamo di Dorothy al momento è che viveva in una struttura di assistenza per la memoria ad Amarillo, presumibilmente a causa del morbo di Alzheimer, e che T.L. pensava che sarebbe andata all’inferno. Nulla è certo in questa fase iniziale della stagione, ma è lecito supporre che Dorothy non fosse una buona moglie per T.L. né una buona madre per Tommy, e che la sua scomparsa farà riaffiorare in Tommy alcuni sentimenti irrisolti.

La morte di Dorothy dovrebbe anche essere il catalizzatore per la riunione di Tommy e T.L. nella stagione 2 di Landman. Dato che T.L. viveva in una comunità di assistenza e che Tommy non aveva mai interagito con lui né parlato di lui fino a quel momento, è possibile che il rapporto tra padre e figlio fosse teso. Questo dovrebbe portare a nuovi drammi familiari quando T.L. interagirà con Angela, Ainsley e Cooper.

Cooper deve parlare con Tommy dei suoi pozzi petroliferi di successo

Anche Cooper ha avuto un grande sviluppo nella premiere della seconda stagione di Landman che vale la pena approfondire. Alla fine della prima stagione, Cooper ha utilizzato i soldi dell’accordo con Ariana per acquistare i diritti petroliferi su piccoli appezzamenti di terreno in Texas con l’obiettivo di avviare una propria compagnia petrolifera. Nella seconda stagione di Landman, ora sappiamo che il piano di Cooper ha avuto un enorme successo e che il primo pozzo che ha perforato era pieno di petrolio.

Cooper ha esaminato alcuni dati finanziari con Ariana e si può dire con certezza che è pronto a fare fortuna solo con il suo primo pozzo. Tutto sta andando per il meglio per Cooper, il che rende confusa la sua telefonata a metà della premiere in cui diceva di aver bisogno di parlare con Tommy. Ha persino accettato di partecipare a una cena di famiglia, cosa che detesta, per poter parlare con suo padre, il che indica che Cooper ha qualcosa di serio da discutere.

Anche se non ha avuto la possibilità di dire a Tommy quello che voleva, possiamo comunque immaginarlo. Cooper probabilmente voleva parlare con Tommy dei suoi pozzi petroliferi di successo e chiedergli consigli su come gestire la sua nuova fortuna. Cooper è una startup alle prime armi, dopotutto, e la sua azienda nascente probabilmente non è in grado di gestire la vendita e la distribuzione di 500 barili di petrolio al giorno. Lui è un novellino, ma Tommy è un esperto assoluto.

Tommy potrebbe aiutare Cooper praticamente con ogni problema che potrebbe incontrare. Gli darà consigli su come trasportare il petrolio dove serve, a chi venderlo e su ogni altro aspetto commerciale della trivellazione. Sarà anche prezioso nell’aiutare Cooper a installare le pompe a bilanciere quando sarà necessario e nell’aiutarlo a espandere la sua attività per gestire tutto il petrolio che sta estraendo. Inoltre, Tommy ha esperienza nel trattare con dirigenti petroliferi e avvocati, cosa che Cooper certamente non ha.

Come è entrata Ainsley alla TCU? Spiegazione dei walk-on preferiti

Anche un altro membro della famiglia Norris ha avuto un grande successo nella premiere della seconda stagione di Landman: Ainsley è entrata alla TCU. Il suo successo, però, non è così intuitivo come quello di Cooper. Ainsley ha completamente rovinato il colloquio di ammissione, offendendo il consulente e facendosi sembrare un’idiota. Come ha spiegato Greta, tuttavia, Ainsley è entrata alla TCU perché era una walk-on preferita per la squadra di cheerleader.

Essere una walk-on preferita spiega perché Ainsley è stata ammessa alla TCU, ma Landman non ha spiegato cosa significhi esattamente. Una walk-on privilegiata è una designazione per gli studenti atleti al college. Ai migliori giocatori vengono offerte borse di studio, mentre quelli che non le ottengono devono diventare walk-on, entrando nella squadra e pagando la normale retta universitaria. Una walk-on privilegiata è una studentessa atleta che gli allenatori hanno specificatamente scelto di reclutare, ma che non ottiene una borsa di studio.

Essere una walk-on privilegiata non comporta alcun vantaggio economico, come ha sottolineato Tommy, ma ha alcuni benefici. Nel caso di Ainsley, la TCU la voleva così tanto nella squadra delle cheerleader che l’università era disposta ad ammetterla se avesse soddisfatto i requisiti minimi di ammissione. Con il suo punteggio ACT di 29 e il suo pessimo colloquio, era appena sufficiente per permetterle di frequentare.

Cosa succederà a Cami e M-Tex nella seconda stagione di Landman?

Uno degli sviluppi più importanti nella stagione 2 di Landman, episodio 1, ha riguardato M-Tex e Cami Miller. Dopo la morte di Monty (Jon Hamm) nella stagione 1 di Landman, Cami è diventata l’unica proprietaria di M-Tex, mentre Tommy è stato promosso a presidente. Come ha spiegato Tommy, il cambio di leadership ha spaventato molte compagnie petrolifere concorrenti e ha messo in discussione la capacità di Cami di guidare M-Tex.

Fortunatamente, Cami è riuscita a dimostrare a tutti la sua determinazione durante il pranzo. Il suo discorso ha chiaramente spaventato alcuni degli altri magnati del petrolio e lei sembrava sincera riguardo alla sua cattiveria. Quindi, la capacità di leadership di Cami è ora un po’ più chiara, ma la domanda rimane: cosa farà ora? Una cosa è dire che si vuole diventare un pezzo grosso, un’altra è esserlo davvero.

Cami probabilmente cercherà la guida di Tommy nel futuro della seconda stagione di Landman. Lui conosce il business del petrolio come il palmo della sua mano, ha dichiarato apertamente di essere disposto ad aiutare Cami, e Cami sembrava molto interessata a non lasciare che Tommy gestisse l’azienda al posto suo. Vuole imparare lei stessa i trucchi del mestiere, il che significa probabilmente che si inserirà nel lavoro di Tommy come presidente e lavorerà con lui più da vicino.

Nel frattempo, Tommy dovrà destreggiarsi tra diverse persone che vogliono vedere se Cami è all’altezza o meno. Le compagnie petrolifere concorrenti vorranno una fetta della M-Tex e, al momento, Tommy è l’unica persona in grado di difendere l’azienda. Dovrà decidere quali nuovi accordi sono buoni e quali sono cattivi, e dovrà assicurarsi che i vecchi soci in affari di Monty non scappino via quando vedranno Cami come nuova proprietaria.

In breve, Cami e Tommy dovranno affrontare molte sfide nella seconda stagione di Landman. Cami non è una sciocca, ma imparare un business spietato come quello petrolifero comporterà sicuramente difficoltà e fallimenti. Anche Tommy potrebbe avere più problemi di quanti ne possa gestire, dato che in passato il lato commerciale delle operazioni era il punto forte di Monty. È ancora presto, ma la seconda stagione di Landman dovrebbe riservare ancora molti colpi di scena.