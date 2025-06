Ted Lasso – Stagione 4: conferma, cast, trama e tutto quello che sappiamo

La serie comica originale di Apple TV+ Ted Lasso, grande successo di pubblico, ha avuto tre stagioni di successo e, nonostante il finale della terza fosse previsto come conclusione della serie, ci sono già notizie sulla quarta stagione di Ted Lasso. Con Jason Sudeikis, ex membro del cast di Saturday Night Live, nel ruolo del protagonista Ted, la serie segue le vicende di uno sfortunato allenatore di football americano che cerca di risollevare le sorti di una squadra di calcio inglese in difficoltà. Apprezzata fin da subito per il suo umorismo brillante e i personaggi simpatici, Ted Lasso è stata la sorpresa del 2020.

Il futuro di Ted Lasso dopo la terza stagione è sempre stato incerto e molti membri del team creativo dello show consideravano la serie come una storia in tre stagioni. Tuttavia, la possibilità di una quarta stagione di Ted Lasso non è mai stata ufficialmente esclusa e l’enorme popolarità dello show ha fatto sì che potesse continuare ben oltre le tre stagioni inizialmente previste. I personaggi di Ted Lasso sono sempre stati la sua risorsa più grande e, indipendentemente dalla trama, la serie potrebbe continuare solo grazie alla forza di questi attori. Dopo anni di voci contrastanti, è stato finalmente confermato che la quarta stagione di Ted Lasso è in arrivo.

Ultime notizie sulla quarta stagione di Ted Lasso

Lo stesso giorno in cui Jason Sudeikis ha rivelato il ritorno della serie, le ultime notizie confermano che un altro protagonista è in trattative per tornare nella quarta stagione di Ted Lasso. Insieme al rinnovo ufficiale da parte di Apple TV+, è stato anche annunciato che Juno Temple è in trattative per tornare nei panni di Keeley. Oltre a questa rivelazione, è stato annunciato che la produzione prevede di iniziare le riprese nel luglio 2025, sia a Kansas City che nel Regno Unito.

La quarta stagione di Ted Lasso è confermata

A quasi due anni dalla fine della terza stagione, la quarta stagione di Ted Lasso è stata finalmente confermata per marzo 2025. La conclusione della serie è stata diversa da qualsiasi altra nella storia della televisione e il finale previsto non è mai stato considerato un vero addio. Quasi immediatamente dopo la conclusione dello show, sono iniziate le speculazioni sulla quarta stagione, culminate finalmente con l’annuncio nel 2025. Le riprese dovrebbero iniziare nel luglio 2025 e si svolgeranno a Kansas City e nel Regno Unito.

Ted Lasso stagione 3 si è conclusa il 31 maggio 2023.

Dettagli sul cast della quarta stagione di Ted Lasso

Dopo il finale della terza stagione di Ted Lasso, potrebbe essere leggermente più facile capire quali membri del cast potrebbero tornare per la quarta stagione. Anche se il finale della terza stagione ha dato al personaggio una conclusione adeguata, Jason Sudeikis ha confermato che tornerà nei panni dell’ispirante buffone Ted Lasso. Considerando quanti membri della squadra dell’A.F.C. Richmond hanno espresso il desiderio di tornare per altri episodi, sembra probabile che una serie di star torneranno ad affiancare Sudeikis nella quarta stagione.

Dettagli della trama Ted Lasso – Stagione 4

Quando Jason Sudeikis ha annunciato la quarta stagione di Ted Lasso, ha anche rivelato alcuni dettagli interessanti sulla trama dei prossimi episodi. Ha specificato che la serie seguirà una squadra di calcio femminile, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Non è chiaro se Sudeikis si riferisca alla squadra femminile dell’A.F.C. Richmond o se tornerà negli Stati Uniti per allenare una squadra nella sua città natale.

Ciò non significa che le trame originali potrebbero essere abbandonate e che lo status dell’A.F.C Richmond a Londra potrebbe diventare una trama secondaria.

Pur avendo mancato il titolo della Premier League, la squadra si è qualificata per il calcio europeo attraverso la Champions League, uno dei tornei più prestigiosi del calcio. Questa competizione è stata menzionata più volte nella stagione 3, episodio 12, di Ted Lasso, il che significa che una sottotrama della stagione 4 di Ted Lasso incentrata su Roy, Nate e Beard che guidano il Richmond alla gloria europea potrebbe essere una possibilità. La continuazione di quella trama senza Ted potrebbe portare alla ribalta i membri più sottovalutati della squadra dell’A.F.C. Richmond, con l’ambientazione europea che darebbe alla serie una ventata di freschezza.