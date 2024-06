The Acolyte – episodio 5, recap: il Maestro viene smascherato

Abbiamo ufficialmente superato la metà del percorso di The Acolyte, ed è qui che inizia il divertimento, soprattutto se avete aspettato di vedere i Jedi confrontarsi con l’inquietante Maestro, anche se la battaglia tanto attesa non è stata priva di un numero di morti impressionante. Fin dall’inizio, la serie di Leslye Headland non ha avuto paura di colpire i Jedi che abbiamo imparato ad amare, e l’Episodio 5, scritto da Kor Adana e Cameron Squires e diretto da Alex Garcia Lopez, non è certo diverso.

“Night”, titolo appropriato dopo “Day” della scorsa settimana, si apre con Osha (Amandla Stenberg) e il suo adorabile droide PIP che si svegliano in quello che può essere descritto solo come un incubo vivente. Sdraiata nella polvere dove il Maestro l’ha gettata la settimana scorsa, una delle prime cose che Osha vede al suo risveglio è il corpo contorto di un Jedi morto, e questo è solo l’inizio degli orrori che la attendono.

Segue i suoni delle spade laser che si scontrano e scopre che la maggior parte dei Jedi arrivati su Khofar con loro sono stati uccisi durante la sua siesta improvvisata, e Yord (Charlie Barnett) sta per incontrare lo stesso destino. Fortunatamente (per ora), la sua vita viene salvata dalla prontezza di riflessi di Osha, anche se l’aver attirato l’attenzione del Maestro nella sua direzione è solo una breve tregua per i rimanenti Jedi.

Anche Mae (Stenberg) assiste inorridita dalla casa di Kelnacca (Joonas Suotamo) mentre il suo Maestro inizia a dare la caccia a sua sorella. Sol (Lee Jung-jae) è lì per salvare la situazione, ma Mae sembra avere dei piani propri quando prende la spada laser di Kelnacca e si dirige, presumibilmente, a dare una mano. Mentre Sol ordina a Yord e Osha di tornare alla nave su cui sono arrivati (un ordine che Yord esegue, nonostante il suo desiderio di rimanere a combattere), Mae affronta la coraggiosa padawan di Sol, Jecki (Dafne Keen), che vuole vedere Mae arrestata per i suoi crimini.

Chi è il “Maestro” in The Acolyte?

Dopo quattro episodi in cui si è teorizzato su chi potesse essere “Il Maestro”, l’episodio 5 offre finalmente un colpo di scena che la maggior parte degli spettatori probabilmente aveva previsto. Ma prima della grande rivelazione nell’atto centrale dell’episodio, The Acolyte continua a provocare il pubblico con la risposta più ovvia. Mentre Sol e il Maestro si affrontano, il Maestro schernisce Sol: “Non ti ricordi di me?”.

In apparenza, sembra che il Maestro stia cercando di disarmare Sol, di fargli mettere in discussione i punti in cui le loro strade si sono incrociate in passato, e in un certo senso funziona. Sol sembra più che altro perplesso dal fatto che un maestro nasconda il proprio volto al suo allievo, ma il Maestro non tarda a ribattere. Dopotutto, Sol non sta forse nascondendo a Osha qualcosa su ciò che è realmente accaduto a Brendok? Una maschera non deve sempre essere una cosa letterale.

Dopo aver sconfitto Sol, il Maestro rintraccia Mae, dove è stata ammanettata da Jecki, e decide di usare la lealtà di Jecki come nuova lezione per Mae. Per essere una padawan, Jecki è all’altezza del Maestro. I due ingaggiano un’epica battaglia con la spada laser, la più bella dell’episodio, che include finte doppie lame e una dimostrazione di abilità davvero impressionante da parte di Jecki. Ma quando Mae si allontana nella foresta, il Maestro le punta contro, lasciando Jecki nella polvere. Quando il Maestro raggiunge Mae, si affretta a sottolineare che è “debole” e “deludente”, ma il suo assalto verbale viene interrotto da Sol e Jecki che intervengono per salvare Mae.

È qui che si consuma la tragedia. Mentre Sol e Jecki si lanciano all’attacco del Maestro, sembra che Jecki abbia ancora una volta la meglio. Dopo aver brutalmente strappato la maschera del Maestro dalla sua testa, quest’ultimo fa passare le sue spade laser attraverso Jecki, non una, ma ben tre volte, uccidendola nel fiore degli anni. Mentre il suo corpo cade sul pavimento della foresta, il Maestro si rivela essere Qimir (Manny Jacinto), che ora ha facilmente rivendicato il titolo di Sith più sexy della storia di Star Wars. Spiacente per Darth Vader, Kylo Ren e Darth Maul: la vostra striscia vincente è giunta al termine.

Sol è comprensibilmente sconvolta nel vedere la sua giovane padawan brutalmente uccisa dall’uomo strambo che ha lasciato andare su Olega. Qimir si prende gioco della morte di Jecki chiamandola “it”, ma non fa una piega alludendo al fatto che è colpa di Sol – e dei Jedi – aver portato una bambina in un combattimento come questo. Mentre Sol cerca di capire le motivazioni di Qimir, quest’ultimo tiene Mae sotto tiro con la spada laser, esprimendo un sentimento a cui mi era capitato di alludere dopo l’Episodio 3.

Sebbene le sue azioni possano essere quelle di un cattivo, Qimir dice a Sol che le sue motivazioni sono alimentate dal desiderio di esercitare il suo potere come meglio crede, senza che i Jedi interferiscano. Sarà interessante vedere se questo tema verrà ripreso nel corso di The Acolyte, poiché è un aspetto che caratterizza anche i romanzi dell’Alta Repubblica e il loro scontro con i Nihil. Qimir alla fine dice a Sol che i Jedi probabilmente si riferirebbero a lui come a un “Sith”, il che – mi spiace dirlo a voi nerd – non distrugge comunque il canone stabilito ne La minaccia fantasma. Pensate davvero che i Jedi lasceranno che qualcuno scopra l’esistenza dei Sith, quando non hanno nemmeno detto all’Alto Consiglio di Mae? Qimir si fa persino beffe di questa idea, dicendo che deve uccidere tutti quelli che lo hanno visto perché i Jedi dicono che non può esistere.

Nel corso dell’episodio, vediamo il Maestro-Qimir distruggere completamente i Jedi in combattimento. È rapido nell’usare la Forza per riunire i Jedi in modo da poter sferrare un colpo fatale due contro uno, e in qualche modo è in grado di deviare le loro spade laser con i suoi bracciali e il suo elmo. Abbiamo già visto in passato materiali in grado di resistere al calore di una spada laser, ma questo metallo fa molto di più di quanto sia mai stato mostrato fare dalla beskar. È molto più probabile che si tratti di cortosi, un materiale che può causare un cortocircuito alle spade laser. Introdotto per la prima volta nelle Leggende, questo materiale è apparso in storie canoniche più recenti, come Doctor Aphra.

Chi muore nell’episodio 5 di The Acolyte?

Altrove, nella foresta, Osha sente la voce della giovane Mae mentre sta iniziando il conflitto e capisce che il Maestro sta per uccidere tutti. Lei e Yord tornano di corsa a offrire assistenza, ignari che un’ulteriore tragedia sta per abbattersi su di loro. Yord si precipita, armato di spada laser e pronto a eliminare il nemico, ma Qimir devia senza sforzo il colpo e uccide Yord. C’è una certa ironica tragedia nel fatto che Yord, che è stato così nobile e rigido in questi primi cinque episodi, non abbia nemmeno avuto una morte nobile. Non è morto in un epico duello con la spada laser. Gli è stato spezzato il collo come un ramoscello.

Mae coglie un’altra opportunità per fuggire, ma Osha mette fine alla sua fuga colpendola con un’esplosione stordente. Sol e Qimir ingaggiano un altro combattimento, ma questa volta si tratta di un mix di combattimenti corpo a corpo, che è onestamente molto sexy per Star Wars, e Osha impedisce a Sol di uccidere Qimir. Mentre Sol punta la spada laser alla gola di Qimir, quest’ultimo semina nella mente di Osha dei dubbi sul suo ex maestro, alludendo a un’oscurità di Sol che lui non ha accettato.

Osha, tuttavia, non è pronta a risparmiare Qimir, ma ha in mente altri piani per eliminarlo. Con l’aiuto di PIP, attira a sé gli insetti giganti dell’ultimo episodio e questi portano via Qimir, scalciando e urlando. Si tratta di un momento incredibilmente divertente e del tutto in linea con il marchio Star Wars, che ci ricorda che questo franchise può essere deliziosamente divertente quando vuole, anche dopo aver ucciso due personaggi preferiti dai fan.

The Acolyte diventa una vera e propria “trappola per genitori” nell’episodio 5

Mentre Osha interroga Sol su cosa intendesse Qimir con “l’oscurità dentro di lui”, Mae si sveglia e punta il blaster su Sol, stordendolo e lasciando le sorelle a risolvere da sole le loro divergenze. Mae è convinta che alla sorella sia stato fatto il lavaggio del cervello, ma spera sempre di poterla deprogrammare e farle capire la verità. Le due si abbracciano, con Mae che implora la sorella di scegliere lei, ma Osha – come ha detto Sol nell’episodio 4 – non è pronta a lasciarsi alle spalle il trauma di ciò che le è accaduto da bambine. Osha vede ancora la sorella come la ragazzina che ha presumibilmente ucciso la loro famiglia e ha cercato di ucciderla. Quando l’abbraccio giunge al termine, Osha tenta di prendere in custodia la sorella, decisa a seguire i piani dei Jedi per arrestarla, ma Mae non ha intenzione di permettere che ciò accada.

Mae usa la Forza per mettere al tappeto la sorella e rubarle l’identità. In un colpo di scena che tutti avrebbero dovuto aspettarsi da una serie che presenta una coppia di gemelle identiche, Mae usa la spada laser di Yord per tagliarsi le trecce, in modo che siano della stessa lunghezza di quelle di Osha, e ruba i vestiti della sorella, prima di andare a cercare Sol, fingendo di essere la sua ex padawan. Sol sembra intuire che c’è qualcosa che non va, ma dopo tutto quello che hanno passato, è più interessato ad andarsene da Khofar. Tuttavia, sembra che Bazil, con il suo adorabile fiuto per le tracce, possa rendersi conto che è Mae quello con cui stanno viaggiando, non Osha.

Alla fine dell’episodio, si scopre che Qimir è sopravvissuto all’incontro con i mortali rolly-polly e trova Osha (che Mae ha vestito con i suoi abiti). Non è chiaro se egli sappia che la ragazza svenuta non è la sua infida accolita, ma di certo si crea un conflitto emozionante, dato che Mae e Osha si sono scambiate di posto e di padrone. Forse Osha si rivelerà l’accolita dei sogni di Qimir, visto che ha tanto odio e oscurità nel suo cuore.