Lanterns: Warner Bros dà il via libera alla serie, ecco tutti i dettagli!

HBO, Warner Bros. Television e DC Studios hanno annunciato una nuova entusiasmante aggiunta al rinato Universo DC con il via libera alla serie drammatica Lanterns. La serie, che ha ricevuto un ordine di otto episodi, è basata sull’iconico titolo DC Lanterna Verde, e la nuova avventura promette di portare una nuova interpretazione degli amati personaggi dei fumetti.

La serie segue due personaggi centrali dell’Universo DC: la nuova recluta John Stewart e il veterano Hal Jordan. La storia vede i nostri poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore dell’America, una premessa molto intrigante che promette una miscela di avventure cosmiche e lavoro investigativo concreto, e qualcosa di nettamente diverso dalla norma DC.

Chi sta producendo Lanterns?

Lanterns vanta un’impressionante schiera di talenti creativi. Il candidato all’Emmy Chris Mundy, noto per il suo lavoro in True Detective: Night Country della HBO e Ozark, sarà showrunner e produttore esecutivo. A lui si aggiungono il vincitore di un Emmy Damon Lindelof, noto per il suo contributo a Watchmen e The Leftovers della HBO, e il vincitore dell’Eisner Award Tom King, acclamato per il suo lavoro su Mister Miracle e Supergirl. Mundy, Lindelof e King saranno co-sceneggiatori della serie e Lindelof e King assumeranno anche il ruolo di produttori esecutivi.

Casey Bloys, presidente e amministratore delegato di HBO e Max Content, ha espresso il suo entusiasmo per il progetto, affermando: “Siamo entusiasti di riunirci con Chris Mundy e Damon Lindelof e di collaborare con Tom per questa nuova versione di Lanterna Verde della DC. Come parte della visione di James e Peter per l’Universo DC, questa prima serie live-action segnerà una nuova entusiasmante era“.

Facendo eco a questo entusiasmo, James Gunn e Peter Safran, Co-Presidenti e Co-CEO dei DC Studios, hanno dichiarato:

“Siamo entusiasti di portare questo titolo fondamentale della DC alla HBO con Chris, Damon e Tom al timone. John Stewart e Hal Jordan sono due dei personaggi più avvincenti della DC e Lanterns li porta in vita in una storia poliziesca originale che è una parte fondamentale del DCU unificato che lanceremo la prossima estate con Superman“.

Il mese scorso, Gunn aveva condiviso online i suoi pensieri sulla serie, dicendo: “Sì, è vero. La serie DCU Lanterns sta mettendo insieme un team di scrittori di prim’ordine, sulla base di una meravigliosa sceneggiatura pilota e della bibbia di Chris Mundy, Tom King e Damon Lindelof. Un caloroso benvenuto a Chris e @damonlindelof che si uniscono alla famiglia dei DC Studios (non è necessario dare il benvenuto al vecchio @tomking_tk, che è qui quasi dalla nascita).” Restate sintonizzati su CINEFILOS per ulteriori informazioni su Lanterns.