The Acolyte: quando guardare l’episodio 5 su Disney+

Tra la pletora di contenuti di Star Wars su Disney+, The Acolyte rimanda gli spettatori più indietro che mai. Partendo dalla fine dell’Alta Repubblica e prima dell’inizio della Saga degli Skywalker, The Acolyte aggiunge all’universo un senso della tradizione più profondo che mai, grazie a una showrunner dedicata, Leslye Headland, che si autoproclama amante di tutte le cose di Star Wars. Rispetto a molte altre serie e film di Star Wars prodotti dalla Disney dopo l’acquisizione della Lucasfilm nel 2012, The Acolyte è uno dei più avventurosi dal punto di vista storico.

Finora la serie è stata accolta da recensioni contrastanti, con critici e fan spesso in disaccordo sulla qualità di ogni episodio, anche se il più recente episodio 4 sembra essere quello accolto più positivamente. Dopo il ritmo incalzante dei due episodi iniziali, il terzo episodio ha portato un po’ di retroscena nella vita di Osha e Mae (Amandla Stenberg), mentre il quarto episodio è tornato al precedente stabilito dagli episodi 1 e 2. La trama ha iniziato a piegarsi e ad intrecciarsi con la vita di Osha e Mae. Con la trama che inizia a piegarsi e a contorcersi, mentre i misteri verranno svelati nell’ultima parte, l’episodio 5 di The Acolyte sembra promettere alcuni importanti sviluppi della storia. Per questo motivo, ecco quando e dove sarà possibile vedere l’episodio 5 di The Acolyte in streaming.

L’episodio 5 di ‘The Acolyte’ ha una data di uscita?

Il 4 giugno, The Acolyte ha debuttato con gli episodi 1 e 2, che si sono susseguiti con cadenza settimanale. L’episodio 3 è stato rilasciato l’11 giugno, mentre l’episodio 4 è arrivato il 18 giugno, il che significa che l’episodio 5 andrà in onda il 25 giugno. L’episodio sarà disponibile alle 6 p.m. PT/9 p.m. ET, quindi prendete i popcorn e sistematevi per un martedì di visione accattivante.

L’episodio 5 di The Acolyte andrà in onda in streaming?

Proprio come i quattro episodi precedenti, The Acolyte Episode 5 sarà trasmesso in esclusiva su Disney+, unendosi alla straordinaria pletora di altri contenuti già presenti sullo streamer, tra cui il resto del franchise di Star Wars. Con spettacoli come The Mandalorian e Andor, Disney si è impegnata a produrre il maggior numero possibile di contenuti di Star Wars sin dal lancio di Disney+. Tuttavia, questo impegno è stato messo in discussione, soprattutto negli ultimi anni, in seguito al calo di qualità del franchise, ampiamente citato, con serie e film che sono stati rilasciati in modo frettoloso. Detto questo, non c’è dubbio sulla fiducia che Disney ripone nel franchise e nel suo fandom, e il viaggio verso un approccio che privilegia la qualità rispetto alla quantità è probabilmente in dirittura d’arrivo.