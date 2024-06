The Acolyte, episodio 4 Recap: benvenuti nella giungla

Dopo la brillante deviazione nel passato della scorsa settimana, The Acolyte torna al presente con l’episodio 4, riprendendo da dove l’etichetta alla fine dell’episodio 2 aveva lasciato le cose su Khofar con Kelnacca (Joonas Suotamo). Scritto da Claire Kiechel e Kor Adana e diretto da Alex Garcia Lopez (The Witcher, Cowboy Bebop, Daredevil), l’episodio, della durata di 32 minuti, offre un’avventura serrata e ricca di colpi di scena nelle giungle di Khofar, approfondendo al contempo il mistero su chi possa essere “il Maestro”.

Su Coruscant, Osha (Amandla Stenberg) assiste in silenzio a una sessione di addestramento dei Padawan, aspettando l’occasione perfetta per salutare Jecki (Dafne Keen). Jecki sembra piuttosto infastidita dal fatto che Osha stia per abbandonarli, ma Osha spiega con decisione perché non ha bisogno di essere coinvolta nell’indagine: “Mae è un problema dei Jedi, e io non sono un Jedi”.

Dopo l’Episodio 3, la riluttanza di Osha ad affrontare la sorella ha molto più senso. Non solo Mae avrebbe dato fuoco al tempio e ucciso la loro famiglia, ma avrebbe anche minacciato di uccidere la sua stessa sorella. Nonostante abbia trovato il tempo di dire addio a Jecki, Osha non ha intenzione di dire addio a Sol (Lee Jung-jae). Osha sembra vedere un po’ di se stessa nella donna più giovane, visto che un tempo era nella stessa posizione di Jecki come padawan di Sol.

Le crepe nell’Ordine Jedi cominciano a manifestarsi in “The Acolyte”

Altrove, nel Tempio Jedi, Sol e il Consiglio stanno discutendo della situazione con Mae. Dopo aver combattuto con lei su Olega, è diventato ancora più evidente che è l’apprendista di qualcuno, ma di chi? La Maestra Vernestra (Rebecca Henderson) è preoccupata per ciò che questo potrebbe significare per i Jedi e insiste sul fatto che questa informazione non dovrebbe essere comunicata all’Alto Consiglio perché il Senato ne verrebbe a conoscenza. In questa prima manciata di episodi, ci sono stati accenni al fatto che i Jedi hanno problemi di ottica con il Senato, il che è in linea con la direzione che stanno prendendo le cose in quest’epoca vicina alla Minaccia Fantasma. I Jedi non sono più all’apice del loro potere e le crepe e i difetti della loro istituzione vengono notati dai potenti del Senato, che cercano un modo per sfruttarli a proprio vantaggio.

Nel tentativo di mitigare gli attuali problemi di ottica e, si spera, di evitare che un altro Jedi venga ucciso da Mae, Vernestra chiede che Kelnacca venga richiamata da Khofar. Tuttavia, è più facile dirlo che farlo. Prima che Vernestra si separi da Sol, lo critica educatamente per non essersi accorto che Mae è sopravvissuta all’incendio su Brendok. Dopo aver visto come si sono svolti i fatti, da un certo punto di vista non sembra che sia stata colpa di Sol aver creduto che Mae fosse morta. Ma forse, quando vedremo cosa è successo davvero, capiremo perché Sol non è stata in grado di percepire che Mae era ancora viva.

Sol raggiunge Osha prima che lei riesca a fare il suo addio irlandese e le chiede di venire con lui in missione a Khofar. Osha è comprensibilmente titubante all’idea di unirsi ai Jedi in un’altra missione, soprattutto se questo significa dover indossare le vesti civili. L’ex maestro e l’ex apprendista sono in disaccordo anche per quanto riguarda i loro sentimenti nei confronti di Mae. Sol, nonostante tutto, crede ancora che in Mae ci sia del buono, mentre Osha riesce a vederla solo come l’assassina che è. Questa differenza tra i loro punti di vista trova una soluzione in questo episodio. Tuttavia, sembra che The Acolyte voglia continuare a esplorare il conflitto all’interno di Mae. Non si tratta necessariamente di un concetto nuovo, Star Wars ha una lunga storia di esame e disvelamento della dualità all’interno degli utilizzatori della Forza, ma questa serie sembra pronta ad affrontarla in modi nuovi.

Qual è il compito di Qimir in The Acolyte?

Osha non è l’unica gemella a dover affrontare le complesse emozioni derivanti dall’aver appreso che sua sorella è ancora viva. Quando Mae e Qimir (Manny Jacinto) arrivano su Khofar, Osha sta ancora rimuginando su questa rivelazione e comincia a interferire con la sua missione. Qimir deve ricordarle che deve ancora uccidere il Jedi responsabile di Brendok, anche se sua sorella è viva. Quando il pubblico è stato introdotto per la prima volta a Qimir nell’Episodio 2, era chiaro che si trattava di un tipo losco, senza scrupoli e stravagante, ma qui The Acolyte inizia a dipingerlo come una persona di cui potremmo avere ancora più motivo di diffidare. Nonostante non sembri essere un utilizzatore della Forza, come Mae, è coinvolto quanto lei con il Signore dei Sith che chiamano il loro Maestro. Ma a quale scopo? Non è ancora chiaro se il Maestro sia coinvolto in ciò che è accaduto a Brendok o se stia solo usando il trauma di Mae per addestrarla, ma Qimir non ha legami con l’attacco.

Qimir sembra particolarmente interessato al successo di Mae nel portare a termine la sua missione. Le ricorda che il suo obiettivo è uccidere gli Wookiee senza armi, un compito non facile da raggiungere. Finora non ha ucciso nessuna delle sue vittime senza armi: Indara (Carrie-Anne Moss) è stata uccisa con i coltelli e Torbin (Dean-Charles Chapman) con il veleno. Mae, invece, vuole solo sapere com’era Osha quando Qimir ha parlato con lei su Olega, e questo sembra frustrare molto Qimir.

Verso la metà dell’episodio, Mae inizia a lamentarsi di aver bisogno di una pausa. Stanno camminando da un bel po’ e sembra che a Khofar faccia piuttosto caldo. Qimir non è entusiasta di rallentare, soprattutto quando sono così vicini a completare la sua “lezione finale”, come l’ha definita il loro Maestro. A questo punto, sembra che Mae stia iniziando a perdere i nervi. Non è chiaro se sia perché il compito da svolgere è apparentemente impossibile (cosa su cui Qimir continua a correggere Mae) o perché sa che sua sorella è viva e non è più motivata dalla vendetta. Alla fine Qimir cede al bisogno di Mae di una pausa e la lascia dietro di sé per riposare, mentre lui parte alla ricerca di acqua. Non sa che si sta inserendo direttamente nei piani della donna.

Gli Jedi arrivano per “salvare la giornata” nell’episodio 4 di The Acolyte

Mentre Mae e Qimir si dirigono alla ricerca di Kelnacca, sono beatamente ignari del fatto che Sol, Jecki, Osha e Yord (Charlie Barnett) sono in viaggio per fermarli. Sulla scia della tensione creata nella première, Yord dà ancora una volta del filo da torcere a Osha. Cerca di convincerla a consegnare il suo blaster perché, in quanto civile, non dovrebbe essere armata in missione, ma lei non è interessata ad andare disarmata. Il che è intelligente, visto che non ha idea di come la sorella potrebbe reagire se incrociasse di nuovo il suo cammino. Nonostante sia piuttosto pomposo, Yord offre a Osha un consiglio astuto: deve affrontare se stessa tanto quanto deve affrontare Mae. Questa idea si inserisce in alcune delle successive rivelazioni di Osha nel corso dell’episodio, in particolare per quanto riguarda il motivo per cui non è riuscita a diventare una Jedi. Osha non è mai riuscita ad accettare ciò che ha perso su Brendok, né a superare il dolore della morte o il risentimento che provava nei confronti di Mae.

Quando arrivano su Khofar, Jecki interroga la gente del posto sulla sorte di Kelnacca e scopre che si è avventurato nella foresta selvaggia e non è più tornato. Un adorabile Tynnan di nome Bazil fa da guida nella foresta, che è piena di giganteschi insetti alati e di micidiali polly rollie, quest’ultimo una minaccia temporanea per l’intrepido Jedi, che uccide l’insetto prima che possa fare danni reali, lasciando Osha stressata per il suo ruolo nel causare la morte della creatura. Dopo l’incontro con l’insetto mortale, si rendono conto che Bazil è scomparso.

Nelle vicinanze, Mae inizia a urlare – cosa che i Jedi sentono – e Qimir si precipita a cercarla, temendo il peggio. Quello che non si aspetta, però, è che Mae gli abbia teso una trappola e che, una volta messo piede in essa, si ritrovi appeso a testa in giù e completamente alla sua mercé. Mae rivela di voler rompere l’accordo con il loro Maestro, il che sembra una pessima decisione visto che si tratta di un Signore dei Sith. Ora che sa che Osha è viva, ha capito che la sua lealtà è verso la sorella e intende consegnarsi ai Jedi. Lascia Qimir appeso per i piedi e si mette alla ricerca di Kelnacca, ma questa volta non ha intenzione di uccidere lo Wookiee.

Sulla strada per trovare Kelnacca, Mae incrocia Bazil, che avvisa i Jedi di aver trovato Mae. Mentre si precipitano a cercarla, Sol promette a Osha che una volta catturata Mae le racconterà tutto quello che è successo, ma questo non accadrà nell’episodio di questa settimana. Prima che i Jedi possano raggiungere Mae, quest’ultima si introduce nella casa di Kelnacca, dove scopre che lo Wookiee è già stato ucciso. Sembra che il suo Maestro dubitasse che sarebbe stata in grado di portare a termine la sua missione.

I Jedi piombano sul domicilio di Kelnacca, circondandolo e ordinando a Mae di uscirne prima di essere costretti a passare al livello successivo. Con Kelnacca già morto, Mae si rende conto che sta per essere incastrata per il suo omicidio e, visti i suoi precedenti, nessuno crederà che non sia stata lei a uccidere questo Jedi. Ma prima che possano arrestare Mae, Sol percepisce che stanno per cadere in un’imboscata, il che non è la prima volta che il Maestro Jedi percepisce qualcosa su Khofar. Mae assiste inorridita dalla casa di Kelnacca all’apparizione del suo Maestro e all’inseguimento di Osha, ma lei non sembra essere il suo obiettivo principale. Il Maestro getta Osha fuori strada prima di sciogliere i Jedi con un colpo di spugna, e questo è il modo in cui l’episodio 4 de The Acolyte lascia le cose.

The Acolyte ci regala un’arringa rossa da Signore dei Sith?

Sembra proprio che The Acolyte voglia far credere al pubblico che Qimir sia anche il Maestro di Mae. Kelnacca potrebbe essere stata uccisa quando Qimir è andato a cercare l’acqua, visto che la loro ultima conversazione sembrava suggerire che egli dubitasse che Mae avrebbe portato a termine ciò che il loro maestro le aveva affidato; se lui è il Maestro, allora potrebbe averle fatto capire che era un fallimento, in modo da poter osservare la sua reazione in disparte.

Nonostante il fatto che Mae abbia lasciato Qimir impiccato quando è andata a cercare Kelnacca, avrebbe comunque avuto tutto il tempo di indossare le sue vesti di Signore dei Sith e tendere un’imboscata ai Jedi. Avrebbe anche senso, visto che lo stravagante furfante non ha una vera posta in gioco in tutto ciò che ha fatto finora, e giocare a fare il “capo sotto copertura” con Mae sarebbe una deviazione intrigante da ciò che abbiamo visto in precedenza tra i maestri e i loro apprendisti nel franchise.

Tuttavia, sembra che questo possa essere solo un gigantesco depistaggio. Qimir è quasi troppo palesemente il Signore dei Sith a questo punto, e se stiamo guardando The Acolyte come un epico gioco di ruolo portato in vita, non c’è modo che una rivelazione del genere venga fuori così presto nella serie.

Sebbene i fan possano uscire dall’episodio di questa settimana convinti che “Il Maestro” possa essere Qimir, sembra che The Acolyte non rivelerà ancora chi sia il Signore dei Sith. In vista della seconda metà della stagione, ci sono ancora molti misteri da svelare e questo è un altro. Una cosa è certa: sembra che i Jedi abbiano incontrato il loro avversario con il “Maestro” e il quarto episodio della serie ha gettato le basi per un’epica battaglia la prossima settimana.