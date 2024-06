The Acolyte, episodio 3 recap: le Streghe della Forza di Brendok

Dopo la frenetica première in due episodi, questa settimana The Acolyte rallenta le cose e torna al passato. Ambientato sedici anni prima della trama principale, l’episodio 3, scritto da Jasmyne Flournoy e Eileen Shim, presenta al pubblico Osha (Lauren Brady) e Mae (Leah Brady) di otto anni e le loro origini stregonesche su Brendok. La prossima settimana, quando ci avvicineremo alla metà della stagione, The Acolyte non perderà tempo a rivelare la verità su ciò che è accaduto alle gemelle su Brendok – o, almeno, la verità da un certo punto di vista. Questo episodio dipinge la tragedia in una luce che è in contrasto con i ricordi di Mae, offrendo alla serie l’opportunità di riscrivere completamente ciò che siamo stati portati a credere sul coinvolgimento degli Jedi nella morte della congrega.

L’episodio 3 segna anche il primo dei due episodi che Kogonada ha diretto per la serie, e crea un precedente entusiasmante per ciò che accadrà con il secondo episodio. Conosciuto soprattutto per i suoi film Columbus e After Yang, acclamati dalla critica, il regista ha iniziato la sua carriera realizzando video-saggi approfonditi e molto apprezzati su alcuni dei registi più influenti. Pur avendo una voce propria e distinta come regista, è possibile sentire l’inconfondibile influenza di creatori come Ozu, anche qui in Star Wars. L’unico difetto di Episodio 3 è che, purtroppo, segue la tendenza deprimente di essere semplicemente troppo scuro. Quando c’è così tanta vivacità e bellezza in questa congrega di streghe, sembra controproducente che l’illuminazione e il montaggio siano così cupi. Tuttavia, non si può biasimare completamente The Acolyte per aver seguito la strada tracciata da serie come Ahsoka o addirittura Game of Thrones.

The Acolyte intreccia due fili nell’episodio 3

L’episodio si apre con la giovane Osha in comunione con la splendida flora e fauna di Brendok, nel profondo dei boschi e lontano dal suo villaggio. Questo diventa presto un punto di attrito quando Mae la rintraccia, preoccupata che si mettano nei guai con le loro madri. Mentre Osha è delicata nell’uso della Forza, Mae mostra rapidamente le sue tendenze più oscure quando inizia a fare del male alla piccola creatura alata con cui Osha stava giocando. The Acolyte chiarisce la posizione delle due gemelle rispetto al lato chiaro e oscuro della Forza, ma non è difficile immaginare che la serie stia preparando un colpo di scena in cui le sorelle, ancora una volta, prendono direzioni diverse. Questa breve conversazione tra le due sorelle definisce anche un punto importante della trama dell’episodio: Osha non vuole andare avanti con l’imminente cerimonia di ascensione.

Mentre Osha e Mae tornano al loro villaggio, vengono intercettate dalla madre Koril (Margarita Levieva), che è furiosa per il fatto che le ragazze siano uscite dal villaggio. È chiaramente preoccupata che siano sorvegliate, e ha ragione ad esserlo. Mentre riporta le ragazze a casa, Sol (Lee Jung-jae) le osserva da dietro un albero. Essendo noti ladri di bambini, non sorprende che lo Jedi tenga d’occhio una coppia di gemelle sensibili alla Forza. Quando tornano al villaggio, Koril parla con Madre Aniseya (Jodie Turner-Smith) delle sue preoccupazioni riguardo agli Jedi, ma Aniseya non è altrettanto preoccupata, poiché la sua attenzione si concentra piuttosto sulla preparazione delle ragazze per l’imminente cerimonia di ascensione. In vista della cerimonia, Aniseya riprende a insegnare a Osha e Mae i fili del destino, che sembrano essere l’interpretazione della Forza da parte della congrega. Il Filo unisce tutti gli esseri viventi, proprio come la Forza.

La serie fa qualcosa di molto bello, anche se la sua esecuzione è un po’ più superficiale. I Jedi, soprattutto in quest’epoca, sentono fortemente di essere gli arbitri di come la Forza debba essere usata e di chi debba essere libero di usarla. Si pensa che stiano proteggendo la galassia dai cattivi che potrebbero usare la Forza per nuocere, ma in realtà trattano la Forza come una religione che richiede ai suoi membri di essere indottrinati nella fede fin dall’infanzia. La congrega di Brendok è composta da potenti utilizzatori della Forza e il fatto che addestrino i bambini alle loro pratiche rappresenta una minaccia per i Jedi. I romanzi dell’Alta Repubblica hanno fatto un ottimo lavoro nel mostrare come i Jedi lavorino come lama dei colonizzatori per la Repubblica, e qui vediamo come stiano anche forzando, ciò che equivale a una conversione religiosa, su coloro che praticano una fede simile, ma diversa. E ci sono accenni a questo, dato che Aniseya allude alle persecuzioni che la congrega ha dovuto affrontare a causa dei loro poteri “oscuri e innaturali”, che hanno portato al loro isolamento su Brendok.

Mentre l’episodio si apre con Osha che usa abbastanza bene le sue capacità, l’allenamento con le madri mostra quanto Mae sia più forte rispetto alla sorella. Ma anche se sono entrambi bambini dotati, sono pur sempre bambini e i due litigano tra loro invece di concentrarsi sull’allenamento, con grande disappunto delle madri. È qui che Osha inizia a manifestare ancora più dubbi sul percorso che la attende. A differenza di Mae, non vuole far parte dell’Ascensione e non vuole diventare una strega come le loro madri.

L’episodio 3 di The Acolyte esplora un’ascensione sbagliata

La cerimonia di ascensione è una sequenza davvero straordinaria. Dalle vocalizzazioni e dall’atmosfera che sembravano uscite direttamente da un video musicale di Clannad alla fede incrollabile mostrata all’interno della congrega, la cerimonia di ascensione è molto più bella di qualsiasi altra cosa a cui abbiamo assistito con i Jedi. Mentre i Jedi si comportano come se la Forza richiedesse prove e tribolazioni per scalare i ranghi, il Filo sembra fluire più liberamente, ponendo l’accento sul potere di molti rispetto al potere di uno. E qui sta uno dei principali problemi di Osha con la sua educazione: Questa enfasi sulla collettività è in contrasto con il suo desiderio di essere un individuo. Lo dice in tutto l’episodio, ma è chiaro in tutto ciò che fa: semplicemente non vuole essere esattamente come la sua gemella. Vuole essere una persona a sé stante. Così, quando arriva il momento per i gemelli di prendere il loro voto e Mae-ho ascende senza problemi, è meno sorprendente che Verosha esiti quando le viene chiesto di prendere il suo voto. Tuttavia, sembra che i fili del destino abbiano già in mente qualcos’altro per Osha.

Prima che Madre Aniseya possa convincere la figlia a completare il voto, i Jedi si imbucano alla festa. La donna ordina rapidamente alle ragazze di rimanere silenziose e nascoste durante la presenza degli Jedi, celandole dietro le splendide vesti che la congrega indossa. Ma chi ha mai sentito parlare di nascondere un bambino sensibile alla Forza agli Jedi? La Maestra Indara (Carrie-Anne Moss) fa del suo meglio per mantenere le cose civili tra gli Jedi e la congrega, ma Madre Aniseya non prende alla leggera i doppi sensi in gioco. I Jedi affermano di aver creduto che Brendok fosse disabitata, eppure sono venuti a cercare i bambini che, secondo loro, sono nascosti nella loro congrega. I Jedi temono che la congrega stia addestrando bambini, il che è direttamente contrario alle leggi della Repubblica Galattica. Madre Aniseya si affretta a precisare che loro esistono al di fuori della Repubblica Galattica, ma questo non sembra cambiare i loro sentimenti sulla questione. Il Maestro Indara chiede ai bambini di uscire dal loro nascondiglio e Osha esce dall’ombra senza un solo attimo di esitazione. È ansiosa di incontrare gli Jedi, di conoscere persone, luoghi e idee che esistono al di fuori della sua piccola esistenza.

Osha viene presentata al Maestro Sol e la sensazione è quella di un incontro tra Anakin Skywalker (Jake Lloyd) e Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) per la prima volta. Mentre lo show chiarisce che Madre Aniseya e Koril sono le madri delle ragazze, i Jedi chiedono dove sia il padre, il che potrebbe essere un punto della trama che si presenterà in futuro. È del tutto possibile che le bambine siano state concepite senza la presenza di un padre (dopotutto, Star Wars è un fantasy ambientato nello spazio), ma l’osservazione sembra fin troppo precisa per non essere riproposta, soprattutto quando è già stato creato un precedente con il concepimento immacolato di Anakin.

Sol regala a Osha la sua spada laser per provarla e le suggerisce che sarebbe una buona Jedi, cosa che viene accolta con disappunto sia dalla madre che dalla sorella, ma Osha rimane molto più eccitata da questa prospettiva che dall’ascensione. Il loro momento di tenerezza viene interrotto da Aniseya che usa il suo potere per torturare Torbin (Dean-Charles Chapman) come mezzo per convincere i Jedi a rinunciare al loro sogno di prendere i suoi figli. Nonostante l’aperta ostilità, i Jedi e la congrega giungono a un accordo per permettere ai gemelli di essere messi alla prova per vedere se sono adatti a diventare Padawan. Aniseya accetta con riluttanza di portare le ragazze al loro accampamento il giorno seguente, anche se è chiaro che non intende rendere le cose facili ai Jedi.

L’episodio 3 di The Acolyte svela l’inganno dei Jedi

Madre Aniseya ordina alle gemelle di ingannare i Jedi durante i test e Mae non ha problemi a seguire questa indicazione. Mentre Mae si trova all’interno della nave per essere messa alla prova, Osha si guarda intorno al campeggio con curiosità e sembra piuttosto incuriosita dal Jedi Wookiee residente, Kelnacca (Joonas Suotamo). Quando arriva il momento di sottoporsi al test, Osha cerca di seguire le indicazioni della madre. Quando Sol la interroga su cosa c’è nel suo datapad, lei mente in modo evidente su ciò che vede, finché Sol non se ne accorge. Per merito del Jedi, o forse solo per merito di Sol, egli chiede a Osha cosa vuole, il che sembra essere una domanda che non è del tutto abituata a ricevere.

Dopo la prova, Aniseya parla con Osha del suo interesse a partire con i Jedi. Non è una conversazione facile per nessuno dei due, ma sembra che Aniseya voglia il meglio per le sue figlie, anche se questo significa lasciarne andare una. Gran parte dell’Episodio 3 pone l’accento sulle scelte e, ancora una volta, questo concetto viene tirato in ballo durante questa conversazione. Aniseya spiega che il destino non è fatto per nessuno, ma è una scelta che viene fatta dall’individuo. “Se vuoi tirare il filo, allora tiralo”. Alla fine Osha decide di lasciare la congrega e di diventare una Jedi, anche se Aniseya si premura di avvertirla che è ancora una questione da affrontare con il resto della congrega prima che il piano sia finalizzato. Ma la catastrofe si abbatte su di lei prima ancora che il piano possa essere elaborato.

Quando Osha comunica alla gemella la sua decisione, Mae si incattivisce in un modo piuttosto scioccante per una bambina. Mae dichiara che preferirebbe uccidere la sorella piuttosto che permetterle di lasciare la congrega, una reazione piuttosto estrema. È paragonabile alla violenta reazione di Anakin (Hayden Christensen) alla perdita della madre in L’attacco dei cloni. Mae prende il quaderno degli schizzi di Osha, dove stava disegnando l’emblema Jedi, e gli dà fuoco prima di chiudere la sorella nella sua camera da letto. Mae se ne va, presumibilmente per mettere in atto le violenze che ne derivano contro la congrega, ma non la vediamo mai commettere le atrocità che le vengono poi imputate.

I momenti finali dell’episodio 3 lasceranno il pubblico con molte domande su come sia andata a finire nella congrega. Dopo essere fuggita dalla sua camera da letto in fiamme, il percorso di Osha la porta verso sua sorella, che si trova dall’altra parte di un ponte che sta crollando. Come ogni altro ponte dell’universo di Star Wars, questo è un altro esempio di violazione dell’OSHA, con una Osha presente a testimoniarlo! Quando Sol arriva per cercare di salvare le due sorelle, Mae ammette di aver ucciso la loro madre, cosa a cui Osha non vuole credere. Certo, uccidere tutti per evitare che i Jedi prendano Osha sembra una reazione eccessiva, e forse è proprio per questo che Mae sta cercando di uccidere tutti i Jedi presenti quella notte.

Mae alla fine “muore” prima che Sol riesca a salvarla e Sol si dedica a tirare fuori Osha dall’edificio in fiamme prima di andare incontro a un destino simile. Mentre si precipitano fuori dall’edificio, Osha è testimone della distruzione totale della congrega. Entrambe le sue madri sono state uccise senza senso, così come l’intera congrega. Sebbene l’episodio non stabilisca apertamente di chi sia il punto di vista, sembra suggerire che stiamo assistendo alla percezione di Osha di quella notte. Per ora è difficile dire quanto sia accurata questa tragedia, ma sembra che ci siano alcuni accenni al fatto che alla fine potremmo vedere cosa è successo davvero. Mae è stata mostrata come dotata, ma è difficile immaginare che abbia distrutto un’intera congrega in così poco tempo.

Dove lascia Osha questo episodio di The Acolyte?

A differenza dell’episodio della scorsa settimana, l’episodio 3 non si conclude con un’etichetta che anticipa la prossima settimana, ma è sicuro che probabilmente ci riuniremo a Kelnacca su Khofar mentre Mae continua la sua ricerca di vendetta. Qui, ci rimane Osha che viene accolta dai Jedi, il che la mette sulla strada che ci è stata raccontata nell’episodio 1. Con tutte le nuove domande che questo episodio lascerà al pubblico, sarà interessante vedere come The Acolyte risponderà a queste domande. Speriamo di continuare a vedere flashback sull’educazione di Osha e Mae, soprattutto ora che i Jedi sembrano almeno un po’ compiaciuti di quanto accaduto alla congrega. (Almeno, da un certo punto di vista).