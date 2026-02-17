The Art of Sarah, la spiegazione del finale

“Se non riesci a distinguere il falso dal vero, è davvero falso?” Questa potente battuta racchiude il tema intriso di conflitto di classe al centro di The Art of Sarah, l’ultima proposta K-drama di Netflix. La serie in otto episodi segue una donna disposta a tutto pur di fuggire dall’inferno della classe lavoratrice e ascendere all’élite. Racconto non lineare di vendetta, disuguaglianza sociale e potere dell’identità performativa, The Art of Sarah tiene lo spettatore con il fiato sospeso fino all’ultimo.

The Art of Sarah si apre con il ritrovamento di un cadavere nelle fogne di Seoul. Il detective Park Mu-gyeong (Lee Joon-huk di Love Scout), nostro personaggio-surrogato, è determinato professionalmente a fare luce su quello che sembra un omicidio. Tuttavia, più lui e la sua squadra indagano, meno sembrano capire. Inizialmente verificano l’identità della vittima grazie a un tatuaggio alla caviglia e a una borsa unica nel suo genere. Entrambi gli indizi conducono a Sarah Kim (Shin Hye-sun di Dear Hyeri), membro dell’alta società di Seoul che ha appena celebrato il lancio coreano del marchio di borse di lusso Boudoir.

Tuttavia, cercando di capire chi potesse volere Sarah Kim morta, Mu-gyeong scopre rapidamente che la donna aveva segreti—anzi, che l’intera sua identità era costruita su di essi. Poi, a metà serie, Sarah Kim entra viva e vegeta nella stazione di polizia, deviando completamente il caso. Analizziamo i colpi di scena che conducono al grande finale di The Art of Sarah.

Chi è Mok Ga-hui?

La donna che conosciamo come Sarah Kim non è nata con quel nome. Attraverso una serie di flashback—raccontati dalle testimonianze delle vittime delle sue numerose truffe e dalla stessa Sarah—scopriamo che la sua persona è stata creata da una donna della classe lavoratrice di nome Mok Ga-hui, commessa al Samwol Department Store. Qui vendeva borse di lusso agli ultraricchi, venendo sedotta dallo status elevato che quelle borse rappresentavano.

Ga-hui sogna una vita migliore, in cui possa permettersi una borsa di lusso. Ma una notte tutto va storto: durante una pausa bagno in un turno estenuante, il negozio viene svaligiato. Sebbene disponga di molte meno risorse rispetto a Choi Chae-u (Bae Jong-ok), la chaebol che gestisce il grande magazzino, è Ga-hui a pagarne il prezzo. Non perde il lavoro, ma le viene imposto di risarcire il valore delle borse rubate: un debito di 50 milioni di won (circa 34.650 dollari).

In difficoltà, Ga-hui si rivolge al mercato dell’usato di borse di lusso per saldare il debito. Ruba i badge identificativi di altri dipendenti per partecipare al maggior numero possibile di vendite riservate al personale, acquistando borse a prezzo scontato per poi rivenderle con profitto online. Per finanziare l’operazione su larga scala, prende in prestito denaro da un usuraio.

Ma questi sistemi non sono pensati per essere sfruttati dalla classe lavoratrice, e le falle vengono presto chiuse. Il grande magazzino impone un limite agli acquisti per persona, e Ga-hui non riesce più a pagare gli interessi del prestito. Gli usurai la costringono fisicamente a firmare un nuovo prestito a un tasso d’interesse molto più alto, invece di permetterle di restituire il capitale. Intanto la polizia indaga sulla rivenditrice di borse nota come “Cheongdam Queen” (dal quartiere benestante di Cheongdam, simbolo dello shopping di lusso), che si spaccia per varie influencer ricche.

Convinta di non avere via d’uscita, Ga-hui scrive un biglietto d’addio e si getta da un ponte in un bacino idrico. Mok Ga-hui viene dichiarata morta nel 2018 e usurai e polizia smettono di cercarla.

Chi è Kim Eun-jae?

Ma Ga-hui sopravvive ed emerge dall’acqua determinata a vivere e a ottenere lo status e il potere economico di coloro che hanno causato la sua sofferenza. Rinasce come Kim Eun-jae e trova lavoro in un locale per hostess, dove viene pagata per intrattenere uomini. Lì individua il suo prossimo obiettivo: Hong Seong-sin (Jung Jin-young di Queen of Tears).

Seong-sin è un ricco usuraio affetto da insufficienza renale terminale. Eun-jae gli propone un accordo: gli donerà un rene in cambio del matrimonio e di 500 milioni di won (circa 346.000 dollari). Lui accetta. Poiché i coniugi devono attendere un anno prima di poter effettuare una donazione d’organo, Eun-jae si trasferisce nella sua casa.

Durante quell’anno, Seong-sin le insegna le regole del mondo dei ricchi e tra i due nasce un autentico affetto. Tuttavia Eun-jae porta avanti un’altra truffa: manipola Kang Ji-hwon (Kim Jae-won di Hierarchy), un affascinante lavoratore di un host bar, facendolo innamorare di lei. Insinua che Seong-sin sia un marito abusante e che lei abbia bisogno di protezione. Si incontrano di nascosto per appuntamenti clandestini a base di tteokbokki per Seoul. Presto Ji-hwon farebbe qualsiasi cosa per lei.

Nel frattempo Eun-jae prepara il terreno per il lancio del marchio di borse Boudoir. Racconta alle donne facoltose di una maison utilizzata esclusivamente dalle famiglie reali europee nell’ultimo secolo e intenzionata a entrare nel mercato coreano. Si presenta come responsabile regionale del brand e fa sì che Ji-hwon e i colleghi promuovano Boudoir alle loro clienti.

Ma servono fondi iniziali. Convince Ji-hwon ad accoltellare Seong-sin, salvo poi frapporsi all’ultimo istante per salvare il marito. Il gesto la porta in ospedale, ma le garantisce la totale fiducia e devozione di Seong-sin, che decide di lasciarle l’intera fortuna.

Scopriamo però che Eun-jae non ha truffato Seong-sin solo per il denaro. L’ha fatto per il ruolo che lui ha avuto nel suo momento più oscuro: Seong-sin possiede la società di usurai che, quando lei era Mok Ga-hui, l’aveva intrappolata in un debito senza via d’uscita, spingendola al suicidio. Il suo piano era dargli la speranza di un nuovo rene per poi sottrarglielo all’ultimo.

Quando Eun-jae scompare prima del trapianto, Seong-sin ordina ai suoi uomini di ucciderla, salvo poi revocare l’ordine. “Non ho perso nulla. Sono stato io ad accettare di farmi ingannare fin dall’inizio, quindi dov’è la truffa?”, dice dal letto d’ospedale. Colpita da questa inattesa misericordia, Eun-jae decide di donargli davvero il rene. Dopo la guarigione, sradica il pino da 500 milioni di won nel suo giardino e scompare di nuovo. Quando il mondo la rivedrà, sarà Sarah Kim, pronta a costruire Boudoir da zero.

Chi è Kim Mi-jeong e perché Sarah Kim la uccide?

Kim Mi-jeong è l’artigiana dietro le borse Boudoir che avrebbero reso Sarah Kim milionaria. Dopo essersi reinventata come Sarah Kim, nata in America e laureata a Oxford, la protagonista aveva bisogno di qualcuno che producesse concretamente le borse. Trova Mi-jeong, una fuggitiva che lavora in condizioni simili a uno sweatshop in un laboratorio di contraffazione. Senza documenti per un impiego regolare, Mi-jeong realizza borse false vendute nei mercati di Seoul—ed è estremamente talentuosa.

Reclutata da Sarah Kim, anche Mi-jeong assapora la vita dell’élite e ne vuole di più. Dopo aver impersonato con successo Sarah Kim come cliente in varie boutique di lusso, elabora un piano per ucciderla e prenderne il posto. Si fa lo stesso tatuaggio alla caviglia e fa in modo che entrambe indossino lo stesso abito “unico” alla festa di lancio di Boudoir.

Quando Mi-jeong tenta di ucciderla, Sarah ha la meglio. Mi-jeong batte la testa contro l’angolo di un tavolo e Sarah capisce che è l’occasione per eliminare definitivamente quella minaccia. Alla festa conclude un accordo con Choi Chae-u per aprire Boudoir nel Samwol Department Store e fa trasportare l’inventario—Mi-jeong incosciente nascosta in una cassa inclusa—al negozio.

Lì, sfruttando la conoscenza della struttura acquisita quando era Mok Ga-hui, Sarah si libera di lei: la getta nel condotto dei rifiuti e poi nelle fogne. Sarebbe stato il piano perfetto, se Mi-jeong fosse già morta. Ferita, si risveglia e riesce a strisciare fino a una scala fognaria, ma muore prima di essere trovata. È abbastanza, però, perché il crimine venga scoperto.

La spiegazione del finale di The Art of Sarah

Il detective Park Mu-gyeong riesce a ricostruire tutto, ma senza prove concrete la sua teoria non vale nulla. Può probabilmente dimostrare che Kim Mi-jeong aveva pianificato di uccidere Sarah Kim, ma non che Sarah Kim abbia ucciso lei. Mu-gyeong vuole che emerga la verità; Sarah vuole che Boudoir sopravviva a ogni costo. Boudoir è il sogno che l’ha tenuta in vita quando stava letteralmente annegando: lo status meticolosamente costruito e conquistato che ha anteposto a tutto.

Per proteggere il marchio, Sarah comprende che la sua migliore possibilità è fingere di essere Mi-jeong e confessare l’omicidio di Sarah Kim. Poiché Sarah Kim non è una persona reale e Mi-jeong era senza documenti, è impossibile stabilire chi sia chi. Senza una “vera” Sarah Kim da incriminare come truffatrice, Boudoir potrà sopravvivere.

Il detective Park deve scegliere tra dire la verità rischiando di lasciare libera un’assassina o sostenere una menzogna che porterà alla probabile incarcerazione della colpevole. Opta per la seconda strada, e la strategia funziona per Sarah. Fingendosi Mi-jeong, viene dichiarata colpevole dell’omicidio di Sarah Kim e condannata a dieci anni di carcere. In prigione riceve la visita del detective, nel frattempo promosso per aver “risolto” il caso. Le racconta che Boudoir prospera anche senza di lei, e Sarah sembra soddisfatta.

Prima di separarsi, Park le chiede il suo nome. Kim Mi-jeong? Sarah Kim? Kim Eun-jae? Mok Ga-hui? Lei sorride e resta in silenzio. Più di qualunque nome, la sua identità era Boudoir. È per questo che ha fatto di tutto per preservarne la legittimità: perché rappresenta la sua legittimità nell’élite, una vittoria su chi sosteneva che non potesse costruirsela da sola. E se lei può essere legittima, allora forse lo status di chi nasce nell’élite non significa nulla. La sua vittoria filosofica valeva più della libertà, più della ricchezza, più di qualsiasi nome.