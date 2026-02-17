Kiernan Shipka potrebbe interpretare Gwen Stacy in Spider-Man: Brand New Day

Dato che Spider-Man: Brand New Day è uno dei film più attesi dell’anno, non sorprende che continuino a circolare voci su cosa riserverà il futuro all’Uomo Ragno quando tornerà nell’MCU quest’estate. La Marvel Studios e la Sony Pictures sono riuscite in qualche modo a mantenere segreti i nomi degli attori che interpreteranno personaggi come Boomerang e Tarantula. Tenendo presente questo, non è da escludere che anche altri nomi siano stati tenuti segreti con successo.

Secondo una voce diffusa dallo scoop @Majestic_ucm, la star di Le terrificanti avventure di Sabrina e Twisters Kiernan Shipka interpreterà Gwen Stacy in Spider-Man: Brand New Day. Sebbene consigliamo di prendere questa notizia con le pinze, non è la prima volta che si sente il nome di Gwen associato al film. In precedenza, si diceva che Sadie Sink avrebbe interpretato il personaggio e, per quel che vale, alcuni altri scoop semi-affidabili sui social media hanno confermato questa affermazione.

Nei fumetti, Peter Parker ha incontrato Gwen quando entrambi erano studenti universitari alla Empire State University. All’inizio non andavano d’accordo, ma alla fine è sbocciato l’amore e Gwen è diventata rapidamente il grande amore della vita di Spider-Man. Tragicamente, è stata poi rapita e uccisa dal Green Goblin (anche se il tentativo di Peter di salvarla potrebbe aver contribuito alla sua morte). Sebbene l’Uomo Ragno abbia continuato a frequentare e poi sposare Mary Jane Watson, Gwen è tipicamente descritta come l’unico vero amore di Spider-Man.

Secondo questa voce su Spider-Man: Brand New Day, la Gwen di Shipka sarebbe stata avvistata in una lavanderia a gettoni nello stesso edificio in cui vive Peter. Come già detto, non prenderemmo questa notizia troppo sul serio, ma ora sarebbe un buon momento per introdurre questo personaggio nell’MCU. Ad ogni modo, non resta che aspettare un primo trailer del film, che potrebbe fornire maggiori dettagli e svelare qualche altro segreto del lungometraggio.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa in rete, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.