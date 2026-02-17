Tell Me Lies si concluderà con la terza stagione, conferma la showrunner Meaghan Oppenheimer

L’episodio finale della terza stagione di Tell Me Lies, disponibile su Disney+, sarà l’ultimo in assoluto, secondo quanto ha annunciato la showrunner Meaghan Oppenheimer.

Oppenheimer ha pubblicato su Instagram: “Dopo tre fantastiche stagioni di Tell Me Lies, l’episodio di stasera sarà il finale della serie. Questo è sempre stato il finale che io e il mio team di sceneggiatori avevamo in mente e ne siamo incredibilmente orgogliosi. La vostra incredibile risposta a questa stagione ci ha ispirato a esplorare se ci fosse un altro modo organico per continuare la storia, ma alla fine abbiamo sentito che aveva raggiunto la sua conclusione naturale. Il mio obiettivo principale è sempre stato quello di proteggere la qualità della serie e offrirvi la migliore esperienza possibile.”

Intervistata da Deadline, Oppenheimer ha dichiarato: “Nessuno di noi sapeva con certezza cosa sarebbe successo, ma tutti ci siamo immersi sapendo che questa avrebbe potuto essere la fine.”

Nella serie, Lucy e Stephen sono una coppia tira e molla la cui relazione si trasforma in una serie di oscuri segreti e manipolazioni. I loro amici, Bree, Pippa, Diana, Wrigley ed Evan si ritrovano intrappolati nel fuoco incrociato, mentre affrontano le loro relazioni caotiche e spesso complicate.

Riguardo al finale della serie, Van Patten ha detto a Deadline: “È stato agrodolce. Penso che sia così bello e raro che siamo riusciti a fare questo per tre stagioni. Siamo stati davvero fortunati che tutti abbiano amato la serie e siamo riusciti ad andare avanti, ed è stato fantastico. Siamo riusciti ad avere un inizio, una parte centrale e una fine”.

In Italia, Tell me Lies è disponibile su Disney+.