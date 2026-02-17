HomeSerie TvNews

Tell Me Lies si concluderà con la terza stagione, conferma la showrunner Meaghan Oppenheimer

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News

L’episodio finale della terza stagione di Tell Me Lies, disponibile su Disney+, sarà l’ultimo in assoluto, secondo quanto ha annunciato la showrunner Meaghan Oppenheimer.

Oppenheimer ha pubblicato su Instagram: “Dopo tre fantastiche stagioni di Tell Me Lies, l’episodio di stasera sarà il finale della serie. Questo è sempre stato il finale che io e il mio team di sceneggiatori avevamo in mente e ne siamo incredibilmente orgogliosi. La vostra incredibile risposta a questa stagione ci ha ispirato a esplorare se ci fosse un altro modo organico per continuare la storia, ma alla fine abbiamo sentito che aveva raggiunto la sua conclusione naturale. Il mio obiettivo principale è sempre stato quello di proteggere la qualità della serie e offrirvi la migliore esperienza possibile.”

Intervistata da Deadline, Oppenheimer ha dichiarato: “Nessuno di noi sapeva con certezza cosa sarebbe successo, ma tutti ci siamo immersi sapendo che questa avrebbe potuto essere la fine.”

Nella serie, Lucy e Stephen sono una coppia tira e molla la cui relazione si trasforma in una serie di oscuri segreti e manipolazioni. I loro amici, Bree, Pippa, Diana, Wrigley ed Evan si ritrovano intrappolati nel fuoco incrociato, mentre affrontano le loro relazioni caotiche e spesso complicate.

Riguardo al finale della serie, Van Patten ha detto a Deadline: “È stato agrodolce. Penso che sia così bello e raro che siamo riusciti a fare questo per tre stagioni. Siamo stati davvero fortunati che tutti abbiano amato la serie e siamo riusciti ad andare avanti, ed è stato fantastico. Siamo riusciti ad avere un inizio, una parte centrale e una fine”.

In Italia, Tell me Lies è disponibile su Disney+.

Articolo precedente
Frederick Wiseman, morto a 96 anni il regista statunitense
Articolo successivo
Lanterns: svelato il logo ufficiale della serie, il trailer è in arrivo?
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved