Lanterns: svelato il logo ufficiale della serie, il trailer è in arrivo?

Finora di Lanterns abbiamo visto solo un’immagine ufficiale e pochi secondi di filmati tratti da un trailer promozionale di HBO Max. Non sappiamo ancora quale minaccia dovranno affrontare Hal Jordan e John Stewart, né come saranno i loro costumi da Lanterne Verdi. La serie dovrebbe essere piuttosto realistica, il che significa che probabilmente non sarà l’avventura cosmica che alcuni fan sperano. C’è anche una buona probabilità che Lanterns segni l’unica apparizione di Hal nella DCU, dato che l’attore Kyle Chandler avrebbe firmato solo per questa serie.

A meno che Hal non diventi il malvagio Parallax, la scelta di un sessantenne come protagonista era un chiaro indizio fin dall’inizio che la DC Studios intende concentrarsi su John come principale Lanterna Verde di questo mondo condiviso. In ogni caso, oggi è stato svelato il primo logo ufficiale di Lanterns (lo si può vedere qui), che appare piuttosto simile e coerente con quelli di Superman e Supergirl. Come ci si poteva aspettare, la rivelazione del logo ha alimentato le speculazioni su un possibile e imminente trailer.

La serie dovrebbe debuttare alla fine dell’estate, quindi non sarebbe male pubblicare presto un’anteprima per alimentare l’entusiasmo dei fan. Parlando della serie a gennaio, Chandler ha dichiarato: “Non mi sono mai divertito così tanto a girare qualcosa come in questo caso. Le persone che ci hanno lavorato sono state assolutamente meravigliose, dal primo all’ultimo. Non potrei mai lodare abbastanza Chris Mundy, i produttori e il team della DC”.

