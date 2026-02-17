HomeSerie TvNews

Lanterns: svelato il logo ufficiale della serie, il trailer è in arrivo?

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Lanterns 2026
Lanterns - Aaron Pierre e Kyle Chandler nella prima foto della serie - Cortesia di Max

Finora di Lanterns abbiamo visto solo un’immagine ufficiale e pochi secondi di filmati tratti da un trailer promozionale di HBO Max. Non sappiamo ancora quale minaccia dovranno affrontare Hal Jordan e John Stewart, né come saranno i loro costumi da Lanterne Verdi. La serie dovrebbe essere piuttosto realistica, il che significa che probabilmente non sarà l’avventura cosmica che alcuni fan sperano. C’è anche una buona probabilità che Lanterns segni l’unica apparizione di Hal nella DCU, dato che l’attore Kyle Chandler avrebbe firmato solo per questa serie.

A meno che Hal non diventi il malvagio Parallax, la scelta di un sessantenne come protagonista era un chiaro indizio fin dall’inizio che la DC Studios intende concentrarsi su John come principale Lanterna Verde di questo mondo condiviso. In ogni caso, oggi è stato svelato il primo logo ufficiale di Lanterns (lo si può vedere qui), che appare piuttosto simile e coerente con quelli di Superman e Supergirl. Come ci si poteva aspettare, la rivelazione del logo ha alimentato le speculazioni su un possibile e imminente trailer.

La serie dovrebbe debuttare alla fine dell’estate, quindi non sarebbe male pubblicare presto un’anteprima per alimentare l’entusiasmo dei fan. Parlando della serie a gennaio, Chandler ha dichiarato: “Non mi sono mai divertito così tanto a girare qualcosa come in questo caso. Le persone che ci hanno lavorato sono state assolutamente meravigliose, dal primo all’ultimo. Non potrei mai lodare abbastanza Chris Mundy, i produttori e il team della DC”.

LEGGI ANCHE: Lanterns: cast, trama e tutto quello che sappiamo sulla nuova serie Tv

Articolo precedente
Tell Me Lies si concluderà con la terza stagione, conferma la showrunner Meaghan Oppenheimer
Articolo successivo
The Art of Sarah, la spiegazione del finale
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved