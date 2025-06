ATTENZIONE! Questo articolo contiene SPOILER importanti sul finale di The Bear Stagione 4!

In un episodio sorprendentemente conciso di una serie notoriamente intensa e caotica, il finale della quarta stagione di The Bear rivela una scioccante decisione riguardante il ruolo di Carmy al ristorante, che cambierà completamente le dinamiche e i conflitti della serie in futuro. La quarta stagione è all’altezza del trend della serie, caratterizzata da finali con colpi di scena complessi che sembrano sconvolgere l’intero panorama della cucina, che si tratti della scoperta della lattina di pomodoro nel finale della prima stagione, del caos nel frigorifero durante la serata di apertura della seconda stagione e della potenziale chiusura del ristorante nella terza stagione. Questa volta, tuttavia, il ristorante di The Bear rischia di perdere il suo chef.

Saltando l’ultimo servizio di cena sotto il paracadute di Jimmy, il finale di The Bear Stagione 4 si svolge interamente sul retro del ristorante, con Sydney che affronta Carmy sul suo ritiro dall’accordo di partnership nel ristorante. Mentre discutono in merito all’uscita di Carmy dal ristorante, Richie entra e affronta il suo risentimento nei confronti di Carmy e della sua uscita. La discussione porta Sydney a negoziare con Richie la sostituzione di Carmy come partner, con il finale della quarta stagione che si conclude con i personaggi principali di The Bear che stabiliscono un nuovo accordo: Carmy rimarrà finché The Bear non avrà saldato il suo debito, lasciando Sydney, Richie e Natalie come soci.

Perché Carmy lascia The Bear?

Carmy si “ritira” dopo la quarta stagione

Poco dopo aver rilanciato The Beef, riaperto The Bear e aver finalmente riportato i clienti sulla buona strada per rimanere aperto, Carmy, interpretato da Jeremy Allen White, ha deciso di lasciare il ristorante. Tuttavia, non è solo The Bear in sé che sta lasciando: è la cucina e il settore della ristorazione in generale. Cucina, cucine e ristoranti sono tutto ciò che Carmy ha sempre conosciuto o a cui ha aspirato per tutta la vita, e dopo tutto il dolore, lo stress, il trauma e l’autodistruzione che ha vissuto con questa carriera, è pronto a prendersi una pausa, forse per sempre.

Per tutto The Bear Stagione 4, Carmy ha lottato con l’idea che forse non amava più cucinare, con la sua vita che stava gradualmente diventando simile a quella del personaggio di Bill Murray in Ricomincio da capo, bloccato in un loop temporale in cui rivive lo stesso giorno più e più volte, incapace di raggiungere veramente il “domani”. Dopo una conversazione con Claire in cui si rese conto di quanto il caos della sua carriera stesse ostacolando e influenzando la sua crescita personale, Carmy chiamò il marito di Sugar, Pete, e gli chiese di modificare l’accordo di partnership per rimuovere il suo nome.

Per la prima volta, Carmy vuole capire com’è la vita fuori dalla cucina. Non sa chi è o come si comporta senza dover costantemente confrontarsi con le pressioni del mondo culinario e la ricerca della grandezza in quel settore. Non sa cosa significhi vivere in un mondo che non è sempre così “rumoroso”. Non sa come sarebbe lavorare in qualsiasi altro tipo di lavoro. Non conosce niente di diverso e non ha mai provato a fare niente di diverso prima.

Carmy si rende conto di aver raggiunto un punto di rottura in cui è infelice e si sente intrappolato in una routine monotona che lo fa sentire un fallito, sempre teso, incapace di condividere le sue emozioni o di essere coinvolto, incapace di uscire dalla sua testa e, in definitiva, infelice. Così, prende la coraggiosa decisione di andarsene, che pensa sarà meglio non solo per sé, ma anche per le persone che ama. Sydney prospererà come leader della brigata di cucina del ristorante The Bear, mentre Richie prospererà come partner al fianco di qualcuno comunicativo come Sydney in cucina.

Carmy non scomparirà completamente dal loro mondo, ma lui non può più, per il bene suo e degli altri, mettersi al centro di tutto. I suoi stretti legami con Sydney, Richie, Marcus, Tina, Ebra, Sweeps e la famiglia Fak lo terranno sempre in contatto, ma è nell’interesse di tutti che si allontani, dando loro gli strumenti per prosperare dopo la sua partenza.

Perché Carmy accetta di nominare Richie, Sydney e Natalie comproprietari di The Bear

Ognuno di loro contribuisce in modo diverso al successo di The Bear

Inizialmente, i piani per la proprietà di The Bear prevedevano una divisione tra Zio Jimmy da una parte e Carmy, Sydney e Natalie dall’altra. Tuttavia, dopo che Carmy decise di andarsene, Sydney lo costrinse a inserire il nome di Richie nell’accordo di partnership. Carmy acconsente, ma Richie inizialmente esita perché non voleva che l’offerta fosse solo un gesto gentile. Richie voleva che diventasse socio perché gli altri desideravano davvero che assumesse quel ruolo e la leadership dell’azienda perché se lo meritava.

Per fortuna, Sydney e Carmy lo convincono che non si tratta di un semplice gesto. L’Orso ha bisogno di Richie come socio tanto quanto gli altri. Nelle ultime tre stagioni, Richie è cresciuto enormemente in termini di maturità, capacità di leadership e impegno per il successo non solo suo, ma anche del ristorante nel suo complesso. Ogni decisione presa da Richie riguardo al ristorante nella quarta stagione, come l’assunzione degli ex dipendenti di Ever, ha portato benefici al ristorante. Carmy e Sydney hanno assistito alla crescita appassionata di Richie e ai miglioramenti che apporta al ristorante, e desiderano le stesse qualità in un comproprietario.

Con Sydney, Richie e Natalie come comproprietari insieme a Jimmy, la partnership copre le basi principali del ristorante. Sydney porta la sua esperienza in cucina, Richie porta passione e competenza nella gestione della sala e Natalie è abile nel gestire le esigenze amministrative del ristorante.

Carmy tornerà nella quinta stagione di The Bear? Cosa ci dice il finale

Carmy rimarrà finché The Bear non avrà saldato i debiti

Con Carmy che ha annunciato che lascerà il ristorante, è ragionevole per il pubblico credere che Jeremy Allen White potrebbe lasciare la serie TV dopo la quarta stagione. Tuttavia, non sembra essere questo il caso, almeno non ancora. Carmy ha dichiarato che sarebbe rimasto con The Bear finché non avessero saldato il debito con l’investitore Uncle Jimmy, che non saranno tenuti a pagare per altri sette mesi dopo la fine della quarta stagione di The Bear. Si spera che questo significhi che Carmy, interpretato da Jeremy Allen White, rimarrà in cucina e lavorerà a The Bear almeno fino alla quinta stagione.

Detto questo, dopo che Carmy avrà saldato i debiti del ristorante, il suo ruolo nella serie potrebbe finire per essere ridimensionato se decidesse comunque di andarsene. Anche se The Bear potrebbe ancora mostrare Carmy mentre esplora diverse strade per una carriera, non avrebbe senso che la storia del personaggio principale non si svolgesse nel ristorante del titolo. Se ciò accadesse, allora Carmy di Jeremy Allen White potrebbe alla fine diventare un personaggio ricorrente mentre Sydney, Richie e Natalie assumono i ruoli principali dello show.

Perché Carmy finalmente dice a Richie la verità sul funerale di Mikey

Carmy sta cercando di scusarsi e di affrontare le cose che lo spaventano

Una delle discussioni più importanti nel finale della quarta stagione di The Bear avviene quando Carmy confessa finalmente a Richie di aver partecipato al funerale di Mikey. Richie e tutti gli altri erano sempre stati portati a credere che Carmy avesse saltato il funerale di Mikey, il che è uno dei motivi principali per cui Richie provava risentimento nei suoi confronti dopo il suo ritorno a Chicago. Tuttavia, in seguito si è scoperto che Carmy era effettivamente presente al funerale. Ci è andato brevemente, ma non è riuscito a gestire le emozioni legate alla morte di Mikey e a coloro che aveva lasciato a occuparsi delle sue difficoltà, quindi si è seduto in macchina.

Carmy ha continuato a nasconderlo perché si vergognava di più di lasciare il funerale per troppa paura piuttosto che far credere a Richie che lo avesse saltato del tutto. Come confessato allo zio Lee di Bob Odenkirk al matrimonio, Carmy non pensava di meritare di essere al funerale di Mikey, e probabilmente credeva che Richie la pensasse allo stesso modo. Tuttavia, nel finale della quarta stagione di The Bear, Carmy dice finalmente la verità a Richie perché sta cercando di affrontare gli aspetti spaventosi della vita essendo onesto, scusandosi per le sue azioni e affrontando quel dolore e quella vergogna.

Perché il finale di The Bear Stagione 4 salta l’ultimo giorno di servizio in cucina sotto il paracadute di Jimmy

The Bear doveva concentrarsi sull’impostazione dei cambiamenti della quinta stagione

La quarta stagione si stava gradualmente avvicinando al momento in cui il conto alla rovescia impostato da Jimmy e dallo zio Computer di The Bear avrebbe raggiunto lo zero, aumentando la pressione per vedere l’ultimo giorno di servizio fino all’esaurimento del paracadute dei suoi fondi. Tuttavia, il finale della quarta stagione di The Bear riprende subito dopo la fine dell’ultimo servizio in cucina e il cronometro sta già raggiungendo lo zero. Il motivo è che non abbiamo effettivamente bisogno di vedere quel giorno: possiamo aspettarci che il ristorante abbia avuto successo, soprattutto dopo l’articolo di Marcus. Ciò che conta di più è ciò che verrà dopo.

Sanno come lavorare per far uscire il ristorante dai debiti ora, come è stato evidenziato dal successo di The Bear nel penultimo episodio della quarta stagione, piuttosto che nel finale. L’attenzione maggiore doveva essere su come procedere nella nuova era senza il paracadute, impostando più direttamente la storia e i principali cambiamenti della quinta stagione di The Bear.