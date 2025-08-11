Mercoledì – Stagione 2: lo showrunner anticipa il prossimo obiettivo di Tyler

Il co-showrunner di Mercoledì, Alfred Gough parla del nuovo obiettivo di Tyler dopo il finale sospeso della seconda stagione. La prima parte, composta dai 4 episodi, si è conclusa con un finale mozzafiato in cui l’adolescente protagonista si è recata a Willow Hill per scoprire l’identità di LOIS, scoprendo anche chi era l’assassino Avian e si è così trovata faccia a faccia con Hyde (il mostro che si cela dentro Tyler). Dopo che Mercoledì e Fester hanno affrontato Judi Spannegel, il sistema di sicurezza ha smesso di funzionare, liberando tutti i pazienti di Willow Hill, compreso Tyler.

Quest’ultimo si è poi ricongiunto con l’ex padrona e manipolatrice Marilyn Thornhill, interpretata da Christina Ricci, solo per eliminarla prima di affrontare Mercoledì e fuggire. Gough ha ora anticipato che l’obiettivo della seconda parte della seconda stagione di Mercoledì potrebbe essere qualcuno vicino all’adolescente. Intervistato da TV Insider, Gough ha infatti parlato di come si sta sviluppando l’arco narrativo di Tyler, con il vendicativo Hyde che fugge da Willow Hill.

Dopo aver apparentemente ucciso Thornhill e aver gettato Mercoledì attraverso una finestra, rendendola incosciente, Tyler è fuggito quando è arrivata la polizia. Gough spiega dunque: “È a piede libero e ha molti conti da regolare. Ne ha già sistemati due Thornhill e Mercoledì, e ora ne ha altri. Wednesday ha previsto la morte di Enid [Emma Myers] e ora Tyler è fuori… si capisce che la situazione non è delle migliori.

Cosa significa questo per la seconda parte della nuova stagione di Mercoledì

I commenti di Gough non sono conclusivi, ma sottolineano il fatto che Enid è probabilmente in grave pericolo. Tyler ha molti rancori e quello verso Enid è grande, considerando che la ragazza lo ha sconfitto alla fine della prima stagione di Mercoledì trasformandosi in lupo. Quindi sembra logico che ora che è fuggito darà la caccia a Enid. Ciò che preoccupa è che questo sarebbe anche in linea con la visione di Mercoledì della morte della sua amica e significa che la posta in gioco per la seconda parte della seconda stagione è più alta che mai.

