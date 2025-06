Daredevil in Avengers: Doomsday? Parla Charlie Cox

Un fan ha chiesto a Charlie Cox, star di Daredevil: Rinascita, di un suo possibile ritorno nei panni dell’Uomo Senza Paura in Avengers: Doomsday. Sfortunatamente, la sua risposta non promette nulla di buono per un cameo.

I Marvel Studios hanno svelato alcune interessanti sorprese durante la presentazione del cast di Avengers: Doomsday, tra cui il ritorno di alcuni volti noti del franchise X-Men della 20th Century Fox. Ci sono state però alcune importanti omissioni e, anche con la produzione in corso, sembra che questo cast sia tutt’altro che completo. Kevin Feige ha poi confermato che non si trattava del cast completo, e una delle omissioni più deludenti rimane quella di Charlie Cox.

Come parte di Daredevil e The Defenders della Marvel Television su Netflix (un progetto in cui Feige ha avuto poco a che fare), Cox è stato tenuto lontano dall’MCU fino a quando non è stato finalmente riportato indietro diversi anni dopo per un cameo in Spider-Man: No Way Home. In seguito è apparso in She-Hulk: Attorney at Law e brevemente in Echo, e recentemente è stato al centro dell’attenzione in Daredevil: Rinascita.

Purtroppo, sembra che anche la nuova Marvel Television sarà in gran parte indipendente dai Marvel Studios, lasciando potenzialmente l’Uomo Senza Paura ancora una volta relegato a essere un supereroe in streaming. Cox e Daredevil meritano di condividere lo schermo con gli eroi più potenti della Terra. Purtroppo, l’attore ha nuovamente negato la sua apparizione in Avengers: Doomsday durante una recente intervista con un fan.

Non si può essere più categorici di un “no”. Cox, però, è stato molto sportivo al riguardo, e in precedenza aveva detto: “Ascolta, il modo in cui queste informazioni ci arrivano è lo stesso modo in cui normalmente arrivano a tutti gli altri. Almeno storicamente, è stato così. Qualcuno mi ha inviato il link. Ho cercato il mio nome. Non c’è. Quindi, forse un giorno [Ride]”.

È un vero peccato che a Cox non verrà data la possibilità di riunirsi al resto degli Eroi più Potenti della Terra, anche se i Fratelli Russo potrebbero avere delle sorprese in serbo per noi (e Avengers: Secret Wars è il prossimo, ricordatelo).

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.