L’attore irlandese candidato all’Oscar Colin Farrell riceverà il Golden Icon Award dello Zurigo Film Festival nella sua prossima edizione, che si terrà dal 25 settembre al 5 ottobre. Il premio riconosce l’interpretazione dell’attore nel thriller psicologico di Edward Berger “Ballad Of A Small Player” e la sua carriera in generale.

Colin Farrell riceverà il premio il 27 settembre, prima della première di gala del prossimo film, alla quale parteciperà anche il regista svizzero e premio Oscar Berger. Il giorno seguente Farrell terrà una masterclass sulla sua carriera. L’attore irlandese è famoso a livello internazionale per film come Miami Vice, Minority Report, In Bruges, The Batman, The Lobster, Il sacrificio del cervo sacro e Gli Spiriti dell’Isola.

Si aggiunge a una lunga serie di illustri vincitori del Golden Icon Award, tra cui figurano anche Kate Winslet, Jessica Chastain, Hugh Jackman, Cate Blanchett e Hugh Grant.

Ballad of a Small Player è il terzo film consecutivo di Berger ad essere presentato a Zurigo, dopo Niente di nuovo sul fronte occidentale e Conclave. Berger ha anche ricevuto il prestigioso premio A Tribute to… Award all’edizione 2024 del festival.

“Colin Farrell è uno degli attori caratteristi più appassionati e carismatici del cinema d’autore”, afferma il direttore del festival Christian Jungen. “È convincente tanto come cattivo quanto come protagonista romantico, o in ruoli complessi che si collocano a metà strada, come nell’irresistibile tragicommedia di Edward Berger “Ballad of a Small Player”, dove Colin ci cattura nei panni di un giocatore d’azzardo disonesto e ci fa tifare per il suo personaggio.

“Colin Farrell ha già lavorato con molti grandi registi, ma sotto la direzione di Edward Berger, raggiunge davvero nuove vette. Trasporta il film dall’inizio alla fine e ci porta su un ottovolante emotivo che ci fa ridere, piangere e meravigliare. Per questa straordinaria interpretazione, che potrebbe valergli un’altra nomination all’Oscar, e per il suo inestimabile contributo al cinema d’autore, onoriamo Colin Farrell con il Golden Icon Award.”

Farrell ha accolto con favore la notizia del riconoscimento e ha dichiarato di non vedere l’ora di visitare Zurigo per la prima volta.

“Vorrei ringraziare lo Zurigo Film Festival per aver invitato Ballad of a Small Player al festival e per avermi conferito il Golden Icon Award”, ha dichiarato.