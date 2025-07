The Gilded Age – Stagione 3, Episodio 5, Spiegazione del finale: i rapporti nella famiglia Russell si surriscaldano

Ora, a più di metà della terza stagione di The Gilded Age, la serie ha ancora molte domande a cui rispondere e grandi storie da continuare per ciascuno dei suoi personaggi principali. Nello specifico, in una serie ricca di eventi glamour, il matrimonio dell’episodio 4 della terza stagione di The Gilded Age è stato uno dei più sfarzosi, ma ha anche causato molti problemi a molti dei personaggi coinvolti.

Dopo il matrimonio infelice di Gladys Russell con Hector, duca di Buckingham, l’episodio 5 si tuffa direttamente nella loro vita coniugale e nelle conseguenze che il matrimonio ha avuto sulla sua famiglia in particolare. Mentre Bertha e George Russell stanno affrontando più turbolenze che mai, Larry Russell non vede l’ora di intraprendere nuovi affari e nuove relazioni amorose, così come Peggy Scott e Marian Brook.

Lady Sarah sta già causando problemi al matrimonio di Gladys e del duca

La nobildonna guarda dall’alto in basso Gladys Russell

Gladys Russell e Hector, duca di Buckingham, si sono appena sposati alla fine dell’episodio 4 della terza stagione di The Gilded Age, ma solo un episodio dopo, la loro relazione ha, come prevedibile, un inizio burrascoso. La storica Sidmouth Castle è più di quanto la sorella del duca, Lady Sarah, ritenga che Gladys possa gestire, e lo ha fatto sapere.

Dal loro arrivo nella dimora ancestrale del duca, Lady Sarah ha umiliato e sminuito Gladys ogni volta che ne ha avuto l’occasione. Dal rimproverarla davanti agli ospiti al reclamare l’attenzione del duca, Lady Sarah ha chiaramente l’autorità al castello di Sidmouth, ma questo pone un enorme problema, dato che Gladys è ora la padrona di casa.

C’era qualcosa di strano in Lady Sarah nell’episodio 4 e questo è continuato nell’episodio 5 con la rivelazione che era stato un suo piano far sposare Hector con una ricca americana. Lady Sarah e il Duca hanno bisogno dei soldi di Gladys, ma in realtà non vogliono che lei sia presente, quindi Gladys dovrà imparare ad affermarsi per avere successo in Inghilterra nei prossimi episodi.

Marian e Larry sono fidanzati

Solo alcuni membri della famiglia sono felici della notizia

Il matrimonio di Gladys e del Duca è già un evento importante per la famiglia Russell, ma la storia della famiglia in questa stagione è diventata ancora più drammatica con il nuovo fidanzamento di Larry Russell e Marian Brook. Dopo aver aspettato mesi per confermare i loro sentimenti, i due sono finalmente fidanzati, ma non tutti sono entusiasti.

Dopo essersi fidanzati ufficialmente, Larry e Marian lo comunicano subito alle loro famiglie, ma sia la zia di Marian, Agnes van Rhijn, che la madre di Larry, Bertha Russell, non sembrano felici. Entrambe le donne si sentono escluse, il che significa che i loro sentimenti potrebbero avere più a che fare con le loro insicurezze.

Al di là del giudizio che la coppia sta già affrontando da parte dei propri familiari, la relazione tra Marian e Larry non sembra ancora definitiva. Nell’episodio, George Russell chiede a Larry di andare in Arizona per lavoro, interrompendo i preparativi della coppia e lasciando tempo a The Gilded Age per lanciare un colpo di scena.

Perché George Russell sta alzando la posta in gioco nei suoi affari

La nuova impresa di George è più rischiosa che mai

George Russell non è mai stato estraneo agli affari rischiosi, ma The Gilded Age – stagione 3 sta alzando nuovamente la posta in gioco per il magnate. Questa volta, George Russell potrebbe aver puntato troppo in alto con il suo nuovo piano per una ferrovia transcontinentale, e i suoi soci in affari non hanno avuto remore a dirglielo.

The Gilded Age ha aperto la stagione nel selvaggio west dell’Arizona, con George che cerca di concludere un accordo per acquistare dei terreni dai minatori. Da allora, ha cercato di negoziare l’accordo senza successo. Allo stesso tempo, si è esposto finanziariamente in modo eccessivo nel progetto, causando il ritiro dei suoi finanziatori, tra cui J.P. Morgan.

Persino la sua segretaria ha detto a George che stava esagerando, lasciando intendere che negli episodi rimanenti della terza stagione George e il resto della famiglia Russell potrebbero perdere tutto.

Altri uomini d’affari hanno dubitato di George Russell nelle stagioni precedenti, ma lui è sempre riuscito a spuntarla. Tuttavia, il suo comportamento nella terza stagione sembra molto più avventato. Persino la sua segretaria gli ha detto che stava esagerando, lasciando intendere che negli episodi rimanenti della terza stagione George e il resto della famiglia Russell potrebbero perdere tutto.

L’ex fiamma di Peggy crea problemi e opportunità

The Gilded Age organizza una grande intervista per Peggy

Molto è cambiato per Peggy Scott nella terza stagione di The Gilded Age, ma l’episodio 5 ha introdotto un richiamo alla trama della seconda stagione. Peggy si è ammalata e si è ripresa, trovando un nuovo amore nel dottor William Kirkland. Mentre i due devono già affrontare alcuni problemi con la madre di lui, l’episodio 5 ha mostrato che anche il passato di lei potrebbe causare dei problemi.

The Gilded Age stagione 3, episodio 6, “If You Want to Cook an Omelette” sarà trasmesso in anteprima su HBO Max domenica 27 luglio 2025 alle 21:00 EST.

Mentre assiste a una partita di baseball con William, Peggy incontra T. Thomas Fortune, il suo vecchio capo del The Globe. La scorsa stagione, Peggy ha deciso di licenziarsi dopo aver baciato l’uomo sposato, dicendo che voleva concentrarsi sul suo romanzo. Ora sembra che il signor Fortune non abbia recepito chiaramente il messaggio.

Peggy accetta la sua offerta di intervistare Frances Ellen Watkins Harper, ma quando arriva alla stazione ferroviaria lui è lì. Sia Peggy che William chiariscono che il signor Fortune non è il benvenuto e lui sembra lasciarli in pace. Questo crea una situazione molto scomoda per Peggy, nonostante l’enorme opportunità di intervistare la suffragista.

La terza stagione di The Gilded Age, episodio 5, pone un grande dilemma per la signora Astor

La società sta cambiando più velocemente di quanto lei riesca a stare al passo

Nel corso delle sue tre stagioni, The Gilded Age ha fatto un ottimo lavoro nell’esplorare come la struttura del potere a New York sia cambiata notevolmente durante quel periodo. Il denaro antico aveva sempre regnato sovrano, ma l’età dell’oro ha visto questo cambiamento con l’ascesa della nuova classe ricca. Allo stesso tempo, questo significava anche che le norme sociali stavano cambiando.

La terza stagione di The Gilded Age ha esplorato questo tema in modo approfondito, grazie al tema del divorzio. Persino la signora Astor, che governa la società, non è più immune a questo cambiamento, poiché ora deve affrontare pressioni da più parti affinché cambi la sua opinione sul divorzio. I giornali hanno diffuso pettegolezzi su sua figlia Charlotte e sulla sua relazione.

Come sottolinea Mamie Fish, se la signora Astor emargina Aurora Fane, dovrà fare lo stesso con sua figlia.

Questo avviene contemporaneamente all’esilio di Aurora Fane a causa della sua separazione. Come sottolinea Mamie Fish, se la signora Astor emargina Aurora Fane, dovrà fare lo stesso con sua figlia. Per evitare uno scandalo ancora più grande, la signora Astor potrebbe essere costretta a cambiare opinione, portando a un cambiamento ancora più radicale nel dibattito sul divorzio in The Gilded Age.