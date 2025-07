Wall To Wall – spiegazione del finale: da dove proveniva il rumore?

Wall to Wall è un nuovo avvincente thriller disponibile su Netflix, il cui finale merita di essere analizzato nei minimi dettagli. Paragonabile ad altre serie coreane di successo come Squid Game e Parasite, Wall to Wall racconta una storia intricata che affronta temi quali la povertà, le disparità di classe e il possesso della casa nella Corea contemporanea.

Tra i migliori thriller Netflix, Wall to Wall si distingue per il suo approccio unico a temi complessi. Kang Ha-neul interpreta Woo-seong, un uomo comune che lotta per guadagnare abbastanza soldi per mantenere la sua casa. Afflitto da spese insormontabili, lavora per lunghe ore e si astiene dall’usare l’elettricità a casa nel tentativo di ridurre i costi.

Da lì, si presenta un’opportunità di investimento e Woo-seong decide di correre un rischio enorme. Nel frattempo, però, una trama più ampia inizia a svelarsi, mentre un rumore terribile nel suo palazzo non accenna a cessare. I vicini lo accusano di essere il responsabile del rumore e tra loro si crea una tensione che culmina in un finale scioccante e violento.

Jin-ho voleva vendicarsi di Eun-hwa

Eun-hwa nascondeva un segreto importante

Il film culmina con la violenza, quando Jin-ho viene smascherato come responsabile del rumore. Jin-ho, il vicino di casa di Woo-seung, è un giornalista che sta lavorando a una storia che lo aiuterà a distruggere Eun-hwa. Eun-hwa, in qualità di procuratore, è riuscita a impedire la pubblicazione di uno degli articoli di Jin-ho, spingendolo a cercare vendetta.

Jin-ho è instabile e questo porta a scene di incredibile violenza verso la fine del film. Inventando una storia che avrebbe dovuto dipingere Woo-seung come vittima dell’avidità delle grandi aziende, spinto alla follia, Jin-ho finisce per uccidere il suo vicino del 1301, poi il marito di Eun-hwa.

Queste azioni sono terrificanti e indifendibili, anche se gli sforzi di Jin-ho sono alla ricerca della giustizia. Eun-hwa è una proprietaria sfruttatrice che cerca di trarre profitto dagli altri, acquistando immobili per rivenderli a un prezzo maggiorato. Jin-ho vuole che i suoi crimini vengano alla luce, ma è disposto a fare del male a persone innocenti per raggiungere il suo obiettivo.

La proprietà immobiliare in Corea in Wall to Wall è un sogno irrealizzabile

Lo sfruttamento è sempre possibile da parte di chi è più ricco

La proprietà immobiliare è un tema importante in Wall to Wall. Il film inizia con Woo-seung che acquista una casa tutta sua, e questo dovrebbe essere un passo importante nella sua vita. Egli immagina un futuro lì, dove potrà costruire comodamente una famiglia tutta sua.

Diversi anni dopo, quel comfort non è stato trovato e Woo-seung fatica a pagare tutte le bollette. La sua proprietà immobiliare, pur conferendogli un piccolo e superficiale vantaggio di classe rispetto agli affittuari, soprattutto nelle conversazioni con Eun-hwa, è per lo più insignificante.

Eun-hwa dice che può sfrattare gli inquilini del 1301, il che rafforza la separazione di classe derivante dalla proprietà della casa, e il controllo su questa proprietà permette a Woo-seong di ottenere i fondi per il piano delle monete GB. Purtroppo, tutti questi piani finiscono per essere irrilevanti e Woo-seong rimane povero alla fine del film.

Woo-seong era solo un danno collaterale

La ricerca di vendetta di Jin-ho non si cura delle vittime

Jin-ho decide di usare Woo-seong come capro espiatorio. Lo vede come la vittima definitiva dell’oppressione di classe, ma decide di sfruttare questa immagine piuttosto che sostenerlo in modo significativo. Jin-ho aggrava le difficoltà di Woo-seong incastrandolo per i rumori terribili che provengono dall’edificio, nascondendo un altoparlante e un telefono nell’armadio di Woo-seong.

Kang Ha-neul, che interpreta Woo-seong, è apparso recentemente nel ruolo di Kang Dae-ho in Squid Game.

Questo episodio è seguito dall’omicidio del vicino del 1301 da parte di Jin-ho, che ha dato la colpa anche a Woo-seong. Si scopre che Jin-ho l’ha persino pagata per lamentarsi del rumore con Woo-seong, spingendo tutti i vicini a coalizzarsi contro di lui. Tutto questo rende Jin-ho un personaggio un po’ confuso.

Sebbene apparentemente motivato dalla ricerca della verità, le azioni di Jin-ho contraddicono questo suo intento. È chiaro che Jin-ho è distaccato dalla propria umanità, ma c’è una triste ironia nella sua volontà di usare le bugie per raggiungere la verità che gli è stata tolta. Le sue azioni sono confuse nelle loro motivazioni, ma tutte derivano dalla sua verità repressa da Eun-hwa.

Lo sguardo del film sulle differenze di classe si confonde un po’ nella violenza, soprattutto per quanto riguarda le azioni sociopatiche di Jin-ho. Tuttavia, la storia riesce a comunicare efficacemente la distruttività delle lotte intestine. Mettendo le classi inferiori l’una contro l’altra, i potenti, come Eun-hwa, possono rimanere al sicuro.

Cosa significa bruciare il registro?

La fine del film vede Woo-seong intrappolato nelle stesse condizioni

Nel conflitto finale tra Jin-ho ed Eun-hwa, entrambi finiscono per morire. Jin-ho esorta Woo-seong a prendere il registro, che smaschererà tutti i crimini di Eun-hwa, e a rendere pubblici quei dettagli. Invece, Woo-seong ha la prima occasione nel film di trarne vantaggio e brucia il registro, cancellando le prove della vendita del suo appartamento.

Da quel momento, Woo-seong vive alcuni momenti di tranquillità e riflessione dopo essere stato quasi ucciso. Viene portato a convalescenza a casa di sua madre in campagna, dove regnano una serenità e una pace che non si trovano nei quartieri urbani di Seul. Tuttavia, Woo-seong sceglie di tornare a casa e viene accolto dagli stessi rumori dei lavori in corso.

Molti fattori intrappolano le persone in questi contesti urbani. C’è gioia nelle vite che creano, ma c’è anche grande tristezza nel modo in cui danno potere al capitalismo sull’umanità. Il finale di Wall to Wall regala a Woo-seong un po’ di pace, ma i fattori che lo feriscono persistono nel film e nella realtà.