The Hooligan, la spiegazione del finale: Kuba ha ucciso Zyga?

Il finale di The Hooligan di Netflix era incentrato sul tentativo di Kuba di vendicarsi di Zyga per avergli tagliato la mano e ucciso suo padre, Michal. Diversi anni prima, Michal si era preso la colpa per Zyga e i suoi uomini. In cambio, Zyga aveva avuto una relazione con la moglie di Michal, Justyna, e non aveva aiutato la sua famiglia a prosperare come lui stesso aveva fatto. All’oscuro di tutte queste complicazioni, Kuba prese in simpatia Zyga, perché era una delle figure centrali della sua squadra di calcio preferita, il Gladius, e iniziò persino a consegnare droga per lui alla squadra rivale, il Kosynierzy. Sì, Gladius e Kosynierzy erano nemici in superficie, ma quando si trattava di droga erano soci in affari.

Durante questa fase, Kuba si innamorò di una ragazza di nome Blanka che aveva un gran bisogno di soldi. I due piccioncini decisero quindi di derubare sia Gladius che Kosynierzy, e Kuba finì per pagare con la sua mano sinistra. Invece di imparare la lezione, Kuba decise di scatenare una guerra tra Gladius e Kosynierzy, ma Michal finì per diventare un danno collaterale. Quindi, Kuba si concentrò sull’uccisione di Zyga, Piru e Beka perché erano i responsabili della morte di Michal. Ci è riuscito? Scopriamolo.

Powered by

Kuba non ha ucciso Zyga e Piru

Dopo la morte di Michal, Kuba sperava di istigare Chrobry, il capo del fan club dei Kosynierzy, e di uccidere Zyga, Piru e Beka. Ma divenne evidente che Chrobry non era disposto a fare nulla di drastico perché la polizia stava cercando una scusa per arrestarli tutti. Chrobry accettò di trovare la posizione di Zyga e Piru per conto di Kuba, perché glielo doveva dopo tutto quello che Kuba aveva fatto per Kosynierzy. I detective che indagavano sulla rivalità tra Gladius e Kosynierzy informarono Kuba che Beka era stato arrestato, indicando così che si era preso la colpa per Zyga e Piru. Speravano che questo avrebbe motivato Kuba a consegnare Zyga e Piru, ma lui si rifiutò di aprire la bocca perché voleva ucciderli lui stesso. Tuttavia, rintracciare Zyga e Piru era difficile e quindi Kuba dovette aspettare.

Durante questo periodo, Kuba tornò a vivere con la madre e il fratello e anche Blanka lo raggiunse, soprattutto perché era incinta del figlio di Kuba. Kuba riprende anche il suo lavoro in falegnameria, dove il suo insegnante e i suoi colleghi gli regalano una protesi multiuso che lo aiuta a tagliare o scalpellare il legno. Tuttavia, non appena Chrobry rivelò la posizione di Zyga e Piru, Kuba abbandonò tutto e si mise sulle loro tracce. Dopo essersi avvicinato di soppiatto a Zyga e Piru e averli resi inoffensivi con un taser, Kuba ha colpito Piru più volte con un manganello e poi ha pugnalato Zyga con uno scalpello. Stava per uccidere, ma è arrivata la figlia di Zyga, Ola, e Kuba non è riuscito a finire ciò che aveva iniziato. Kuba viene arrestato a pochi chilometri dalla scena del crimine e mandato in prigione. Zyga e Piru ripresero apparentemente conoscenza e fuggirono in Spagna, dove finirono per essere uccisi dall’uomo con cui stavano facendo affari. Quindi, in un certo senso, Kuba ha ottenuto ciò che voleva. Sono sicuro che un giorno o l’altro la notizia della morte di Zyga e Piru arriverà a Kuba, che ringrazierà lo spacciatore spagnolo per aver ucciso i suoi arcinemici.

Kuba non ha ucciso Beka

Kuba è andato in prigione perché sapeva che anche Beka era lì. Non era nello stesso settore di Beka perché Beka era dentro per aver ucciso Michal mentre Kuba era dentro per aver tentato di uccidere Zyga e Piru. Così, subito dopo essere entrato in carcere, Kuba ha iniziato a comportarsi in modo strano, tanto che le autorità sono state costrette a metterlo nello stesso settore di Beka. Una volta entrato, fece amicizia con due fan di Kosynierzy raccontando loro di come avesse inciso il logo “KOS” sul petto di Piru e di aver preso parte a diverse altre attività criminali per smantellare il fan club di Gladius. Impressionati dalle sue buffonate, i due teppisti divennero gli aiutanti di Kuba e lo aiutarono a tormentare Beka. Un bel giorno, Kuba decise di uccidere quando tutti i prigionieri del loro blocco erano nelle docce. I due ragazzi tennero Beka, mentre Kuba gli squarciò il collo con una lama di rasoio rotta. Tuttavia, si scoprì che non solo Beka era sopravvissuto all’attacco di Kuba, ma che le azioni avventate di Kuba avevano reso Beka più malleabile per le autorità.

Dal momento che Zyga e Piru non si trovavano da nessuna parte, l’unica possibilità per la polizia di sgominare il nodo della droga condotto da Gladius e Kosynierzy era Beka. Tuttavia, Beka era fedele al suo club e non era disposto a vuotare il sacco. Per questo motivo, gli investigatori hanno fatto in modo che Kuba facesse prendere inconsapevolmente a Beka lo spavento della sua vita, spingendolo a raccontare tutto alla polizia. Sulla base di queste informazioni, sono stati arrestati coloro che lavoravano per Zyga per spacciare droga dalla Polonia alla Spagna. Ora, se questi ragazzi finiscono in qualche modo nella stessa prigione di Kuba, sarà difficile per lui sopravvivere lì per quattro anni. Kuba è stato visto fare altri amici nel suo blocco. Ma saranno sufficienti per affrontare la forza dei membri di Gladius arrestati? Se Netflix darà il via libera alla seconda stagione di The Hooligan, forse avremo la risposta a questa domanda.

Il ciclo della mascolinità tossica continua

Nel finale di The Hooligan, Kuba ha rotto con Blanka, nonostante sapesse che lei era incinta di suo figlio. Blanka era una specie di genio e usava sempre le sue capacità per aiutare gli studenti con saggi e tesi complicate, perché in questo modo riusciva a guadagnare molto facilmente. Quando una studentessa del professor Wiktor Jaworski fu sorpresa a spacciare per suo il lavoro di Blanka, questa fece la spia su Blanka, mettendo così a repentaglio la sua intera vita. Ma invece di sporgere denuncia, Jaworski contattò Blanka con l’intenzione di mettere a frutto il suo intelletto nella sua università. Inizialmente, Blanka non era interessata all’offerta di Jaworski. Tuttavia, non appena Kuba l’ha allontanata dalla sua vita, ha salutato Justyna e si è trasferita in pascoli più verdi, visto che è stata vista frequentare uno dei corsi di Jaworski. A dire il vero, è un bene per lei, perché se avesse aspettato che Kuba tornasse da lei per poi costruirsi una vita con lui, la sua vita sarebbe stata infelice come quella di Justyna. Ha la possibilità di evitare le ripercussioni del contatto con uomini tossici e di spianare la strada a se stessa e probabilmente anche a suo figlio (non sono sicura se abbia abortito il bambino o se lo abbia tenuto). Non si può dire lo stesso per Justyna. Certo, Michal, Zyga e persino Kuba non facevano più parte della sua vita, ma aveva ancora Mikolaj di cui prendersi cura.

Nei momenti conclusivi della serie, Justyna e Mikolaj sono stati visti camminare attraverso una parata di Gladius diretta verso il campo da calcio, e Mikolaj ha immediatamente iniziato a cantare l’inno del club. Sembrava un momento innocuo, ma l’espressione di Justyna diceva che, se non fosse stato istruito a dovere, Mikolaj avrebbe preso la stessa strada di Michal e Kuba. È evidente che sarà un compito arduo, perché la cultura dei club della città promuove il teppismo. Anche se Justyna riesce a essere una buona madre per Mikolaj, egli potrebbe acquisire alcuni tratti indesiderati dalla scuola o dalla società in cui vivono. È qualcosa di inevitabile. Mikolaj è troppo giovane per ricordare come questa cultura abbia rovinato la vita di suo padre e di suo fratello e, quando diventerà adolescente, probabilmente cercherà di portare avanti la loro eredità invece di vederli come un ammonimento. Pertanto, a meno che la cultura calcistica della Polonia non cambi, gli uomini del Paese, e tutti coloro che entrano in contatto con loro, sono condannati. Comunque, questi sono solo i miei pensieri sul finale di The Hooligan.