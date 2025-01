Captain America: Brave New World, svelato il primo sguardo ufficiale a The Leader

A parte qualche promo art, il ritorno del Samuel Sterns di Tim Blake Nelson, alias il Leader, è stato tenuto per lo più nascosto nel marketing di Captain America: Brave New World.

Anche l’ultimo spot televisivo del film mantiene il personaggio nell’ombra, ma poiché si avvicina di poco alla luce, regolando i livelli di luminosità e contrasto è possibile ottenere il nostro primo sguardo ufficiale al super-cattivo con un super-cervello.

Powered by

LEGGI ANCHE – Anthony Mackie è il nuovo Captain America: “È stata un’esperienza enorme”

Come si vede dall’immagine qui sotto, Sterns non assomiglia molto al promo art. Oltre a essere rasato, il suo caratteristico cranio allungato è molto più piccolo e sembra che il suo cervello sia parzialmente esposto (il personaggio aveva un aspetto simile nei fumetti).

Dai un’occhiata al teaser e allo screenshot qui sotto e facci sapere cosa ne pensi.

First look at Tim Blake Nelson as The Leader in ‘CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD’ pic.twitter.com/kKNQ6G21Tb — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) January 29, 2025

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreterà la cattiva Diamondback, mentre Giancarlo Esposito sarà Sidewinder. Harrison Ford, invece, assume qui il ruolo di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, che a quanto rivelato dal primo trailer si trasformerà ad un certo punto nel Hulk Rosso. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America.