65 – Fuga dalla Terra, la spiegazione del finale: Adam Driver combatte finalmente contro quei maledetti dinosauri

La prima cosa da sapere su 65 – Fuga dalla Terra, il film d’azione con Adam Driver, è che non è così divertente come avrebbe dovuto essere. Lo sappiamo, è una notizia devastante da sentire. Nonostante le tante cose che ha in serbo, ovvero un Driver impegnato a dare il massimo per una storia poco brillante, è un’esperienza stranamente noiosa. Dagli effetti distrattamente scadenti alla messa in scena della maggior parte delle sequenze d’azione, è davvero un’occasione mancata. Detto questo, la conclusione si rivela la parte migliore. Si tratta di una lode debole, che non è in grado di riscattare tutto ciò che l’ha preceduta, soprattutto perché ci è voluto così tanto tempo per arrivarci, anche se vale la pena di approfondire un po’. Nel caso in cui non fosse già chiaro, questo pezzo spoilera l’intero film. Non ci sono rivelazioni importanti da svelare, ma finalmente il film diventa più divertente.

Di cosa parla 65 – Fuga dalla Terra (oltre Adam Driver e i dinosauri)?

Per chi non avesse ancora visto il film 65 – Fuga dalla Terra (la nostra recensione), la premessa è molto semplice. In sostanza, Driver interpreta un personaggio di nome Mills che è in missione per due anni nello spazio. Non è umano e vive su un pianeta lontano dalla Terra e molto tempo fa. In particolare, si tratta di 65 milioni di anni fa. Il motivo per cui Mills accetta questo lavoro è che lui e sua moglie possono permettersi di curare la figlia malata. Questo tempo lontano da loro è il sacrificio che è disposto a fare affinché lei possa vivere.

Sfortunatamente, questo non si rivela sufficiente, poiché vediamo che, attraverso i messaggi che lei invia, finisce comunque per soccombere alla sua malattia. Dopo che la sua nave si schianta contro un campo di asteroidi che sembra essere spuntato dal nulla, Mills è inizialmente pronto a togliersi la vita perché pensa che tutti i passeggeri in criosonno siano morti. Trova poi uno scopo quando scopre che anche la giovane Koa (Ariana Greenblatt) è sopravvissuta. Parlano lingue diverse, ma Mills riesce comunque a farle credere che i suoi genitori sono vivi nell’altra parte della nave che spera di usare per fuggire.

Il film 65 – Fuga dalla Terra si concentra quindi sul loro viaggio per arrivare a destinazione. Devono combattere contro i dinosauri e, come in un altro recente e poco brillante blockbuster apparentemente dedicato a grandi creature preistoriche, devono anche affrontare un sacco di insetti. Attraverso tutto questo, i due iniziano a formare un legame mentre affrontano insieme una crisi dopo l’altra. Spesso si salveranno l’un l’altro dai pericoli terrestri all’ultimo secondo possibile, ma c’è qualcosa di più pericoloso che non saranno in grado di contrastare. Come si è scoperto, il film si svolge poco prima che un asteroide si schianti sul pianeta e cancelli completamente tutti i dinosauri dalla faccia della Terra. Mills aveva sospettato che il campo di asteroidi fosse parte di qualcosa di più grande, ma non ne ha avuto la certezza fino a quando non sono arrivati a metà del loro viaggio. Questo crea una nuova urgenza, poiché dovranno raggiungere la nave prima che il pianeta venga consumato da un incendio che non lascerà in vita quasi nulla. Una parte di voi inizia a fare il tifo perché l’asteroide si sbrighi, in modo che possa accadere qualcosa di più eccitante, e alla fine arriva. Prima che atterri, Mills deve partecipare a un’altra battaglia, che è stata quella che aspettavamo di vedere per tutto il film.

Siamo già arrivati?

L’evento principale dell’intera vicenda è la lotta contro un T-rex che sembrava perseguitare il duo di viaggiatori. Come si scopre, in realtà ce ne sono diversi che deve affrontare. Mentre intorno a loro piovono rocce spaziali infuocate, Mills usa la sua pistola spaziale per fare un breve lavoro sui primi due, con un breve aiuto da parte di Koa che li distrae con una proiezione di sua figlia. Il problema è che ce n’è un altro, che assomiglia a una specie di tartaruga, che lo insegue in un campo di geyser che sprigionano acqua caldissima nell’aria. Mills si era già imbattuto in questo campo all’inizio del film e si rende conto di poter attirare la creatura su di esso per ucciderla.

Anche se inizialmente non funziona, Koa interviene di nuovo per salvare la situazione, trafiggendo il dinosauro con un dente ricoperto di veleno che ha trasformato in una lancia di fortuna. I due salgono poi sulla navicella e si lanciano nello spazio, superando l’asteroide principale che si schianta dove si trovavano un attimo prima. Alla fine, con un attimo di respiro, i due siedono in silenzio, finché Koa non allunga la mano e afferra quella di MIlls. Dopo aver perso le persone che amavano, sono riusciti a trovare un legame con l’altro per uscirne vivi. Da soli sarebbero certamente morti. Solo insieme sono riusciti a trovare la spinta necessaria per sopravvivere.

Questo è il modo piuttosto brusco di 65 – Fuga dalla Terra di legare il viaggio tematico emotivo a quello fisico, poiché i due personaggi sono stati in grado di aiutarsi a vicenda a guarire. In altre parole, non è stata la destinazione dei dinosauri, ma gli amici che ci siamo fatti lungo la strada. Non è assolutamente ben realizzato, ma questo è il significato piuttosto esplicito che cerca di dare. È divertente o emozionante? Non proprio. Ricorderete gran parte dell’esperienza più di un giorno dopo? Molto probabilmente no. Ha un significato più profondo sul nostro rapporto con il mondo e sul modo in cui troviamo un modo per sopportare le catastrofi? Assolutamente no. È davvero un film aperto e chiuso, che si dimostra più superficiale che altro. Alla fine, il film parla di persone che cercano di farsi strada attraverso un viaggio straziante che vorrebbero presto lasciarsi alle spalle. Questo è un aspetto con cui il pubblico sarà in grado di relazionarsi, avendo dovuto sopportare la fatica cinematografica di 65 – Fuga dalla Terra insieme a loro.